Viisumimaksu nousi, hakemuksen voi jättää puoli vuotta ennen matkaa – Suomi alkoi soveltaa uutta viisumisäännöstöä

Muutosten tavoitteena on helpottaa matkailijoiden tilannetta ja vastata laittoman maahanmuuton haasteisiin, ulkoministeriö kertoo.

Suomi alkoi sunnuntaina soveltaa uutta viisumisäännöstöä yhdessä muiden Schengen-maiden kanssa. EU:n tavoitteena on helpottaa muutoksilla matkailijoiden tilannetta ja vastata laittoman maahanmuuton asettamiin haasteisiin, ulkoministeriö kertoo.

Uuden säännöstön myötä viisumihakemuksen voi jättää puoli vuotta ennen matkaa. Samalla viisumimaksu nousi 60 eurosta 80 euroon. 6–11-vuotiailla hakijoilla maksu nousi 35 eurosta 40 euroon. Korotukset eivät koske niitä maita, joiden kanssa on EU on sopinut erillisen viisumihelpotussopimuksen mukaisia alennuksia. Yksi näistä maista on Venäjä.

Muutosten myötä hakijoille, joilla on moitteeton viisumihistoria, voidaan myöntää toistuvaisviisumeja, joiden voimassaoloaika pitenee vaiheittain vuodesta viiteen vuoteen.