Paula, 51, hiihti Etelänavalle – 40 asteen pakkanen, vastatuuli ja sadan kilon painoinen pulkka eivät pysäyttäneet teräsmummia

Paula Strengell hiihti ensimmäisenä suomalaisena naisena ilman ulkopuolista tukea Etelänavalle. Hiihto kesti yhteensä 52 päivää.

Helsinkiläinen psykiatrian erikoislääkäri Paula Strengell, 51, on viime aikoina nukkunut kellon ympäri ja ollut koko ajan nälkäinen. Väsymykseen on syynsä. Takana on 52 päivän hiihto kovassa pakkasessa ja vastatuulessa Etelämantereella. 16. tammikuuta Strengell saapui suksilla ensimmäisenä suomalaisena naisena Etelänavalle ilman ulkopuolista tukea. Se tarkoittaa, että hiihdon aikana hän ei saanut ulkopuolelta täydennystä varusteisiinsa, vaan veti kaiken tarvittavan pulkassa perässään.

– Perillä oli tosi hieno fiilis. Ei tuntunut lainkaan väsyneeltä. Se on aika erikoinen paikka, koska horisontti vaan jatkuu ja jatkuu. Siellä näyttää ja tuntuu erikoiselta, Strengell kuvailee tunnelmaa Etelänavalla.

Hän hiihti 1 100 kilometrin matkan yhdessä hollantilaisen Jaco Ottinkin ja amerikkalaisen Ryan Watersin kanssa. Jokaisella oli pulkissa mukana 15 kilon varustekassi, 66 kiloa ruokaa ja 16 kiloa bensaa. Lisäksi kukin veti perässään 5–10 kiloa retkikunnan yhteisiä varusteita.

– Pulkan paino oli suunnilleen 100 kiloa. Kun saimme ruokaa syötyä ja bensaa käytettyä, pulkka keveni huomattavasti. Se tuli yllätyksenä, että taakka ei tuntunut kevenevän ollenkaan, koska loppumatkasta satoi tuoretta lunta, joka aiheutti kitkaa pulkan pohjaan.

Paula Strengell valmistautuu navigoimaan. Vuorotellen kukin retkikunnasta hiihti edessä ja käytti kompassia.

Matka alkoi marraskuun puolivälissä, jolloin Strengell lensi Chilen eteläkärkeen Punta Arenasiin. Sieltä matka jatkui vanhalla venäläisellä rahtikoneella Etelämantereelle Union Glacier -leiriin.

Kolmikko hiihti noin kahdeksan tuntia päivässä ja piti taukoa tunnin välein. Tauolla kului pähkinöitä ja suklaata, mutta silti kaikkien paino putosi suorituksen aikana – miesten yli kymmenen kiloa, Strengellin noin neljä kiloa. Matkalla kului runsaasti kipulääkkeitä, sillä monot hiersivät kantapohjat rakoille.

– Päivän päätteeksi pystytimme teltat, sulatimme vesiä ja elimme telttaelämää.

Teltassa ei ollut kylmä. Etelämantereella on nyt kesä ja siellä paistaa lähes koko ajan aurinko.

Alkuvaiheessa kaikki olivat innostuneita ja malttamattomia. Silti ensimmäinen puolitoista viikkoa kestänyt etappi, jossa retkikunta nousi ylämäkeä jäätikön päälle, oli koko matkan rankoin osuus. Reissun keskivaiheilla iski tylsä hetki. Kun määränpää läheni, into nousi jälleen huippuunsa. Pakkanen vaihteli alun -25 pakkasasteesta lopun -40 asteeseen. Lisäksi haastetta toi jatkuva vastatuuli.

– Siihen tottuu, eikä se enää tunnu erityisen kylmältä. Loppumatka oli kyllä kylmä. Joka päivä kaksi viimeistä tuntia olivat raskaita.

Olosuhteisiin nähden Strengell pärjäsi hiihtäessä varsin vähillä vaatteilla: aluskerraston lisäksi hänellä oli yllään tuulta pitävät housut ja takki. Kun pakkanen koveni loppumatkasta, hän lisäsi yhden alusvaatekerran. Yhtään ihoa ei ollut kuitenkaan paljaana säätä vasten, vaan kasvotkin oli peitetty hiihtolaseilla, joihin oli ommeltu kiinni kasvomaski.

Retkikunta piti tunnin välein noin kymmenen minuutin taukoja, jolloin syötiin ja juotiin. Vasemmalla Jaco Ottink ja oikealla Paula Strengell.

Teltoissa hiihtäjiä ei palellut.

– Se oli yllätys, että siellä on paljon paremmat telttailuolosuhteet kuin pohjoisessa. Se on maailman kuivin manner. Teltassa oli lämmintä ja jopa kuumaa. Vain kolmena yönä laitoin makuupussin kaikki vetoketjut kiinni.

Vajaan 1- ja 3-vuotiaiden lasten isoäiti on aiemmin muun muassa kiivennyt Mount Everestille. Hän oli haaveillut Etelänavalle hiihtämisestä, koska sinne ei ole moni mennyt. Kokemuksessa hienointa oli vapauden tunne ja itsensä ylittäminen.

– Vaikka viimeiset tunnit olivat joka päivä raskaita, aika pian telttaan pääsemisen jälkeen sitä aina vetreytyi ja huomasi, että jaksaakin.

Matkan aikana Strengellille tuli ikävä läheisiä ja perhettä.

– Myös lapset olivat ikävöineet. Mitään ruokia ei tullut ikävä, meillä oli niin hyvät eväät. Perillä Etelänavalla oli lämmitetty teltta, jossa oli Malesiasta kokki valmistamassa ruokaa.

Jaco Ottink ja Paula Strengell (takana) hiihtävät tuulisessa säässä Etelämantereella.

3-vuotias lapsenlapsi kysyi mummilta pingviineistä, mutta jäätiköllä ei näkynyt muita eläimiä kuin kaksi karvaista miestä, jotka hiihtivät Strengellin retkikunnassa. Öisin vallitsi uskomaton hiljaisuus, jollei tuuli paukuttanut telttaa.

– Siellä alkoi vaivata yllättävä unettomuus. Heräsin aina yhden aikaan yöllä. Mutta se ympäröivä hiljaisuus oli hieno kokemus. Sellaista ei ole koskaan täällä, ei edes luonnossa, koska aina joku eläin rapisee tai joku liikkuu jossain.

Seuraavaksi hän haaveilee, että kiipeäisi jollekin 8000 metriä korkealle vuorelle Himalajalla. Hän aloitti kestävyysurheilun vaeltamalla kesäisin Lapissa.

– Ajattelin, että kesä on aika lyhyt ja sain pidennettyä kautta hiihtovaelluksilla. Kun alan johonkin asiaan, niin innostun ja haluan haastavampiin paikkoihin. Se tässä on iso asia, että pääsee paikkoihin, joihin ei muuten pääsisi.