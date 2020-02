Kymmentä koronavirukselle altistunutta etsitään yhä Suomessa – infektioylilääkäri kertoo, miksi tehtävästä tuli salapoliisityötä

Infektioylilääkäri Markku Broas ei kerro, missä matkailutapahtumassa altistus on tapahtunut. Broas huomauttaa, että Saariselkä on pieni paikka ja koronavirus on aiheuttanut muutenkin tarpeetonta huolta.

Infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä myöntää, että tehtävä on haastava. Saariselällä samaan matkailutapahtuneen osallistuneista osa on maksanut varauksensa käteisellä ja osa tehnyt varauksen pelkällä nimimerkillä.

Terveydenhoitohenkilökunta etsii edelleen kymmentä koronavirukselle altistunutta, jotka osallistuivat samaan matkailutapahtumaan koronavirustartunnan saaneen kiinalaisnaisen kanssa. Altistuneiden etsinnästä on tullut aikamoista salapoliisityötä, sillä moni on tehnyt varauksen Saariselällä järjestettyyn tapahtumaan vain etunimellä tai nimimerkillä.

– Osalla on ollut jokin puhelinnumero, josta on saatu kiinni. Mutta sitten, kun on tavoitettu henkilö, voi olla, että hän on kertonut, että tunsi sen ja sen ja tutustui siihen ja siihen. Hän voi antaa jonkun puhelinnumeron ja sitä kautta saadaan yhteys seuraavaan. Joillakin on sähköpostiosoite, jota kautta voidaan yrittää tavoittaa, kertoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

Infektioylilääkärin mukaan kaikille altistuneille ei löydy yhteystietoa.

– Jollakin on saattanut olla ranskalainen puhelinvastaaja, eikä hän ole enää Suomessakaan, vaan on jo takaisin kotimaassa, Broas huomauttaa.

32-vuotias kiinalaisnainen oli lomalla Saariselällä, kun koronaviruksen oireet alkoivat.

Kaiken kaikkiaan altistuneita on 24. Heistä 14 on karanteenissa: osa kotikaranteenissa, osa sairaalassa.

– Me olemme tänäkin päivänä jatkaneet etsintää. Se on palapelin purkamista, jossa yksi asia kun selviää, se voi johtaa seuraavaan.

Infektioylilääkäri kertoo, että etsityistä kymmenestä altistuneesta terveydenhuoltohenkilökunta tietää osan kansalaisuuden ja puhelinnumeron, mutta heitä ei ole saatu vastaamaan. Broas ei halua kertoa matkailutapahtumaa, jossa altistus on tapahtunut. Hän paljastaa, että altistuneet ovat olleet tapahtumassa yhdessä sekä sisä- että ulkotiloissa.

– Saariselkä on pieni paikka. Siellä on muutenkin jo syntynyt turhaa huolta.

Altistukselle riittää, että on ollut yli 15 minuutin pituisessa kontaktissa tartunnan saaneen kanssa. Pisaratartunta voi tarttua 1,5–2 metrin säteellä.

Koronavirukselle altistuneiden joukossa on suomalaisia, eteläkorealaisia, hollantilaisia, kiinalaisia ja singaporelaisia.

Infektioylilääkärin mukaan karanteeniin ei tarvita sairaalaa, mutta matkailijoille voi olla muuten vaikeaa järjestää kodinomaista paikkaa. Karanteeniaika kestää helmikuun 10. päivään asti.

– Sairaala ei ole tarpeen, koska he ovat terveitä. Mutta matkailijoille täytyy järjestää ruokahuolto ja hygieniahuolto. Heillä on kuitenkin 14 vuorokauden varoaika, jolloin katsotaan, tuleeko oireita vai ei.

Suomessa on karanteenissa virukselle altistumisen vuoksi suomalaisia, eteläkorealaisia, hollantilaisia, kiinalaisia ja singaporelaisia.

– Kovin on kansainvälinen paletti. Kaksi suomalaisista on sairaanhoitopiirin työntekijöitä ja kaksi on matkailutapahtumassa olevia työntekijöitä.

Broaksen mukaan Lapin sairaanhoitopiirissä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tehdään viikonlopun yli töitä, jotta kaikki altistuneet tavoitettaisiin.

– Meillä on koko viikonloppu varattu resursseja tähän. Tänään jatketaan ja jatketaan myös huomenna.

Infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että terveydenhuoltohenkilökunta tekee pitkää päivää, jotta koronavirukselle altistuneet tavoitettaisiin.

Infektioylilääkärin mukaan etsintää vaikeuttaa se, että virukselle altistuminen on tapahtunut ulkomaalaisten matkailijoiden keskuudessa.

– Jos tämä olisi jokin kotoperäinen tartunta, vaikkapa tuhkarokko, se yleensä on suomalaisessa perheessä. He ovat yleensä tavanneet muutaman kaverin ja tuntevat kaikki kaverit ja kontaktit. Se on aika nopeasti hallittavissa. Mutta kun kyse on matkailutapahtumasta, johon pyrähtää 19 henkilöä ja varaukset on tehty nimimerkillä tai etunimellä, eikä ole mitään muita tunnistetietoja, se tuo haasteita. Jotkut ovat jopa maksaneet käteisellä.

Koronavirustartunnan saaneella naisella oli vielä eilen lämpöä, mutta hän voi hyvin. Infektioylilääkärin mukaan hänelle tehdään uusia testejä ensi viikolla. Jos kaksi peräkkäistä testiä on virukselle negatiivisia, hän voi päästä pois karanteenista ja jatkaa normaalia elämää, Broas kertoo.