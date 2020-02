Aiemmin tuntematon SS-päiväkirja löytyi – Jorma Laitisen teksti kertoo brutaalista sodasta, mutta siinä on arvoituksellinen aukko

”Juutalaiset tapetaan joko käsikranaatilla tai ampumalla”, kirjoitti SS-mies Jorma Laitinen muistivihkoonsa elokuussa 1941.

Kemijärveläinen kunnanlääkärin poika Jorma Laitinen (1918–1999) lähti SS-joukkoihin yhtenä 1 400:sta suomalaisesta vapaaehtoisesta. Laitisen osa oli kova. Hän palasi Hitlerin Saksan asevoimista kotiin sotainvalidina kesäkuun alussa 1943.

Laitisen aiemmin tuntematon päiväkirja on nyt julkaistu taustatiedoin ja kommentein varustettuna: Jari Vilénin ja Markku Jokisipilän ja toimittama uutuusteos on nimeltään Kiitoskortti Hitleriltä – SS-mies Jorma Laitisen päiväkirjat 1941–1943 (Minerva). Päiväkirjalöytö on harvinainen. Aineisto ei ole aiemmin ollut tutkijoiden käytössä, eikä liioin SS-miesten Veljesapu-Perinneyhdistys ry:n arkistossa.

Autonkuljettaja ja lähetti Jorma Laitinen yleni Wiking-divisioonassa aliupseeriksi. Kirjan kuvitusta.

Matka kohti itärintamaa alkoi Adler-kuljetuslaivan kyydissä toukokuun lopussa 1941. Laitinen oli talvisodan veteraani, ja hänet määrättiin muiden sotaa kokeneiden mukana niin sanottujen divisioonan miesten joukkoon. Nämä 400 suomalaista etenivät Wiking-divisioonan eri yksiköissä syvälle Neuvostoliittoon pian operaatio Barbarossan alettua 22. kesäkuuta 1941. Suomalaisista juuri ”divisioonan miehet” olivat aitiopaikalla näkemässä, miten raa’an tuhoamissodan Saksa aloitti heti suuren idän-sotaretken alkuvaiheessa. Alokaskoulutukseen komennettu yhtenäinen suomalainen SS-pataljoona lähti sotaan vasta myöhemmin.

Laitisen muistiinpanot ovat rytinän keskellä kirjoitettuja lyhyitä merkintöjä, samanlaisia kuin monien muidenkin suomalaisvapaaehtoisten. Tuokiokuvat ovat hyviä ja pahoja. Hyvät hetket liittyvät usein ruokataukoihin asiaan kuuluvine juomineen, ja ”paskan puhumiseen” asetoverien kanssa.

Saksa aloitti operaatio Barbarossan kesäkuussa 1941, tarkoituksenaan tuhota bolshevismi ja hankkia elintilaa idästä. Kuva itärintamalta marraskuulta 1941.

Pahat hetket ovatkin sitten todella pahoja. Kuolemaa, hävitystä täynnä. Laitisen karut havainnot kertovat siitä, että juutalaisiin ja siviiliväestöön kohdistuneet julmuudet eivät olleet yksittäistapauksia tai kurittomuutta vaan yleinen tapa, sodanjohdon hyväksymä malli.

Täällä haetaan ryssäläisistä kaikkea mitä tarvitaan. Jos ei anneta niin otetaan, sillä hyvä. Kanat tapetaan ja syödään. Samoin lehmät lypsetään ja vasikat tapetaan. Naiset naidaan, jos ei anna niin ammutaan. Juutalaiset tapetaan joko käsikranaatilla tai ampumalla. Ensin teetätään töitä. Pellot tallataan. Taloista, joista asukkaat on pois, viedään kaikki mikä miellyttää. Sellaista on organisoiminen. Ryssän kaupat hävitetään ja kaikki mikä ei kelpaa mukaan särjetään, lukee merkinnässä 3. elokuuta 1941.

Kirjoitushetkellä Laitinen oli SS:n tiedusteluyksikössä, saksalaisten joukossa. Teksti on kirjoitettu passiivissa eikä se viittaa Laitisen omaan osallisuuteen. Siitä voi aistia järkytystä, ja elämän edellytysten hävittäminen väestöltä saa Laitisen mietteliääksi: Yleensä kaikki hävitetään. Millä tulleenekin asukkaat toimeen. Saksalaisiin SS-”valioihin” Laitinen suhtautuu nuivasti, hän nimittää heitä toisessa yhteydessä muun muassa ”sioiksi” ja ”varkaiksi”.

” Täällä haetaan ryssäläisistä kaikkea mitä tarvitaan. Jos ei anneta niin otetaan, sillä hyvä.

Päiväkirjoissa on pitkä, puolen vuoden mittainen aukko maaliskuusta syyskuuhun 1942. Tiedossa ei ole, keskeyttikö Laitinen kirjoittamisen vai onko päiväkirja tältä osin kateissa tai hävitetty. Silloin Laitinen oli pitkällä komennuksella Krakovassa, joka oli natsi-Saksan miehittämän Puolan osan eli kenraalikuvernementin pääkaupunki.

Krakovan juutalainen getto likvidoitiin lopullisesti maaliskuussa 1943.

Krakovan juutalaisten julma kohtalo on tullut tunnetuksi muun muassa elokuvasta Schindlerin lista. Toukokuun lopussa 1942 SS kuljetti 11 000 juutalaista Krakovan getosta kuolemaan Belzecin tuhoamisleirille. Arvoitukseksi jäi, näkikö Laitinen geton raa’an tyhjennyksen – tai miten se häneen mahdollisesti vaikutti. Getto likvidoitiin lopullisesti maaliskuussa 1943.

Harjoituksissa ennen Barbarossaa: SS-luutnantti Erkki Puuperä johtaa osastoa. Kuvassa Jorma Laitinen marssii Puuperän takana toisena vasemmalta. Kirjan kuvitusta.

Jorma Laitisen sotatie päättyi pahaan haavoittumiseen Malgobekin kovissa taisteluissa 12. lokakuuta 1942. Invalidisoitumisen vuoksi hän ei osallistunut enää jatkosotaan SS-palveluksen jälkeen.

Entä se Hitlerin kiitos?

Se oli haavoittuneelle Laitiselle tammikuun alussa 1943 annettu kortti, jossa johtaja esittää kiitoksensa uhrauksista: Ein kleiner Dank des Führers. Näitä kiitoskortteja jaettiin kaikille haavoittuneille sotilaille yleensä jonkin pienen lahjan kera, ja sellainen oli mukana myös SS-vapaaehtoisten lomapakkauksissa.

Jorma Laitisen päiväkirjan ovat toimittaneet ex-diplomaatti Jari Vilén ja historioitsija Markku Jokisipilä.