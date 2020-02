Missä seuraava maailmalle leviävä uusi virus syntyy? THL:n asiantuntija kertoo, mikä on epidemian lähtöpaikan ennakointia oleellisempaa

Pahamaineinen ebolavirus on levinnyt Afrikassa sademetsien hakkaamisen myötä.

Sitä, missä seuraava maailmalle leviävä uusi virus saattaisi syntyä, on vaikeaa ja lähes mahdotonta sanoa, toteaa infektioepidemiologian johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Eläimissä elää suuri määrä monenlaisia viruksia, joista jokin silloin tällöin muuntuu myös ihmisestä toiseen leviäväksi.

– Tarkkoja ennusteita ei voi tehdä, sanoo Sane.

Oleellisempaa kuin seuraavan epidemian lähtöpaikan ennakointi on Sanen mukaan se, että viruksen leviäminen pystytään havaitsemaan ja torjumaan ajoissa. Tähän on esimerkiksi Suomella hyvät valmiudet, monella köyhällä maalla selvästi heikommat.

– On kaikkien yhteinen etu, että näitä heikkoja maita autetaan, sanoo Sane.

Kiina on Sanen mukaan nyt pystynyt toimimaan paljon tehokkaammin koronaviruksen leviämistä vastaan kuin sars-epidemian aikaan. Sars löydettiin vuonna 2003 Aasiasta, ja siihen sairastui maailmalla kaikkiaan noin 8 500 ihmistä. Heistä noin joka kymmenes kuoli. Sars-virus kuuluu koronaviruksiin.

Wuhan-viruksen arvellaan lähteneen liikkeelle eläintorilta

Kiinan Wuhanista leviämään lähteneen koronaviruksen arvellaan lähteneen liikkeelle torilta, jossa myydään muun muassa eläviä eläimiä. Täyttä varmuutta tästä ei kuitenkaan ole. Sanen mukaan riskit kasvavat juuri silloin, kun ihmiset ja villieläimet joutuvat läheiseen kontaktiin.

Esimerkiksi Afrikan maissa rajuja epidemioita aiheuttaneen ebolaviruksen isäntälajina pidetään hedelmälepakkoa, ja virus kiertää lepakoiden mukana monella alueella Afrikassa. Sane kertoo, että ainakin yhden tutkimuksen valossa näyttää siltä, että sademetsien hakkaaminen viljelysmaaksi on lisännyt epidemiariskiä.

– Sellaisissa tilanteissa kosketusta ihmisten ja eläinten välillä on enemmän, Sane toteaa.

Tähän mennessä ainoa Suomessa varmistettu koronavirustartunta on todettu kiinalaisella naisella, joka on tullut Lappiin matkailijana. Hän on edelleen hoidettavana Lapin keskussairaalassa.

Jussi Sanen mukaan tartuntatapauksia saattaa tulla ilmi lisää, myös johonkin muualle Suomeen kuin Lappiin saapuneilta henkilöiltä.

– Totta kai se on mahdollista. Yksittäiset tapaukset eivät välttämättä liity toisiinsa. Tapausten löytyminen liittyy myös siihen, että ollaan hyvin hereillä, Sane toteaa.