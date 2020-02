Rasismia vastustava silakkaliike ja äärioikeistolainen Soldiers of Odin osoittivat mieltään Helsingissä

Silakkaliikkeen mielenosoituksen väkeä harmitti äärioikeistolaisen Soldier of Odinin äänentoistolaitteet.

– Ei, ei, rasismille!

Sateiselle Kansalaistorille oli lauantaipäivänä kerääntynyt lähes tuhatpäinen väkijoukko huutamaan rasismin- ja vihapuheen vastaisia iskulauseita.

Mielenosoituksen järjestäjänä toimi viime joulukuussa syntynyt Silakkaliike, joka kertoo tarjoavansa rauhanomaista vastavoimaa populistiselle, vihaa ja rasismia provosoivalle politiikalle.

Silakkaliikkeen mielenilmauksessa nähtiin suvaitsevaisuuteen kannustavia kylttejä.

Poliisin mukaan Silakkaliikkeen mielenosoittajia oli paikalla 800–1000 henkeä.

Torilla järjestettiin myös toinen mielenosoitus: paikalle saapui noin 40 jäsentä äärioikeistolaisesta Soldiers of Odinista. Järjestöllä on yhteyksiä uusnatsistiseen Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen.

Poliisin mukaan molemmat mielenilmaukset olivat lauantai-iltapäivään mennessä sujuneet rauhallisesti.

Soldiers of Odinin mielensoittajia oli noin 40.

Paikan päällä poliisi valvoi, että mielenosoitukset pysyivät erillään. Torilla oli iltapäivällä ainakin kymmenkunta poliisia.

Yleistunnelma paikalla oli rauhallinen, mutta rasismia vastustamaan saapuneita ihmisiä harmitti Soldiers of Odinin mielenosoittajien äänentoistolaitteet. Äärioikeiston puheet kuuluivat niiden avulla paikoin suuremman joukon yli.

Laura Kantoluoto osallistui mielenosoitukseen toiveikkaan kyltin kanssa.

– Koko ajan tuntuu, että suvaitsemattomuus on vahvempaa ja sitä vastaan pitää taistella. Kuten näkyy, se on läsnä muuallakin kuin somessa, Laura Kantoluoto sanoo ja viittaa kohti Soldiers of Odinin mielenosoittajia.

– Tämä on todiste siitä, että tämä liike on tärkeä.

Paikalle oli saapunut osoittamaan tukeaan myös Antti Rautiainen. Hän kertoo olevansa huolissaan radikaalin äärioikeiston noususta Suomessa. Esimerkiksi pelkoa herättävästä toiminnasta hän nostaa iskut vastaanottokeskuksiin.

– Tuntuu, että myös yleinen vihamieleinen keskustelu yleistyy ilman, että kukaan on kiinnostunut puuttumaan siihen, Rautiainen sanoo.