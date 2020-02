Kaksi uutta koronavirukselle altistunutta löytyi Lapissa – kymmentä etsitään vielä

Altistuneet osallistuivat samaan matkailutapahtumaan kuin hoidossa oleva kiinalaisnainen.

Lapin keskussairaala on onnistunut tavoittamaan kaksi koronavirukselle altistunutta henkilöä lisää, kertoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä. Heidät on määrä ohjata karanteeniin joko sairaalassa tai muualla. Toinen altistuneista on tavoitettu Ivalosta ja toinen Rovaniemeltä.

–Karanteenijärjestelyjä pikku hiljaa käynnistellään. Se hoidetaan tapauskohtaisesti, mietitään mikä on helpoin ja kevyin tapa. Karanteenitila voi olla kodinomainen paikka, jossa valvotaan, että ei ole sosiaalisia kontakteja, ja seurataan päivittäin oirekuvaa ja lämpöä, kertoo Broas.

Altistuneet ovat osallistuneet samaan matkailutapahtumaan kuin tartunnan saanut kiinalaisnainen, joka on parhaillaan hoidettavana Lapin keskussairaalassa. Tapahtumaan oli mahdollista ilmoittautua etunimellä tai nimimerkillä, joten useiden henkilöllisyydestä on ollut vaikea saada varmuutta.

–Monessa ei ole edes puhelinnumeroa tai muuta tunnistetietoa. Jäljittäminen on vaatinut huomattavan paljon työtä. Kun saadaan yksi kiinni, hän saattaa tietää että mukana oli myös tuttava, kertoo Broas.

Kymmentä henkilöä etsitään vielä. Broasin mukaan on mahdollista, että osa heistä on jo palannut kotimaihinsa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ottaa yhteyttä näiden maiden viranomaisiin. Tähän mennessä tavoitetut ulkomailta tulleet altistuneet ovat kotoisin Kiinasta, Singaporesta, Etelä-Koreasta ja Hollannista.

–En tiedä itsekään ihan tarkasti, moniko on jo lähtenyt Suomesta, sanoo Broas.

Tartunnan saanut nainen voi hyvin

Terveysviranomaiset ovat etsineet kaikkiaan 22:ta henkilöä, jotka olivat tartunnan saaneen naisen kanssa matkailutapahtumassa. Heistä 10 onnistuttiin löytämään jo perjantain alkuiltaan mennessä. Lisäksi 24 altistuneen joukossa on kaksi hoitohenkilökuntaan kuuluvaa, jotka ovat kotikaranteenissa. Karanteeniaika kestää helmikuun 10. päivään asti.

Koronavirustartunnan saanut nainen voi Broasin mukaan hyvin. Naisen vointia tarkkaillaan, ja alkuviikolla hänestä otetaan mahdollisesti näytteitä. Kun toipuminen on varmistunut, nainen pääsee pois eristyksestä.

Broasin mukaan muita koronavirustartunnan saaneita tai tartuntaepäilyjä ei tällä hetkellä ole Suomessa tiedossa. Perjantain aikana Lapin sairaanhoitopiiri analysoi kaikkiaan kolmen pitkäaikaisesti virukselle altistuneen ihmisen näytteet, joista viimeinenkin varmistui illansuussa negatiiviseksi.