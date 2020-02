Poliisi kiinnostui Janne Tranbergin jättämästä lämpimästä viestistä kirjaan – näin Niko Ranta-aho kuvaili kuulusteluissa välejään ”Nacciin”

Niko Ranta-aho kertoi poliisikuulusteluissa lainanneensa pakomatkalla olleelle Janne Tranbergille rahaa ja auttaneensa häntä myös asunnon hankinnassa.

Torstaina käräjillä alettiin käsitellä yhtä Suomen kaikkien aikojen laajimmista huumerikosvyyhdeistä, jossa syytettyjä on yhteensä 54.

Huume-, dopingrikos- ja rahanpesuvyyhdin pääsyytetyt ovat liikemies Niko Ranta-aho ja Cannonball-jengin ex-johtaja Janne ”Nacci” Tranberg, joita syytetään useista törkeistä huumausainerikoksista ja törkeistä dopingrikoksista. Syyttäjien mukaan he ovat määräysvallallaan muun muassa ohjeistaneet, minne ja miten huumausaineita on viety sekä myyty.

Heidän epäillään pyörittäneen huumeliigaa Espanjasta käsin. Sekä Tranberg että Ranta-aho ovat kiistäneet syytteet.

Esitutkintapöytäkirjat valottavat hieman kaksikon välejä sekä yhteydenpitotapoja.

Esitutkinnan mukaan Ranta-aho käytti huumevyyhdin ”alaistensa” kanssa kommunikaatioon erilaisia viestisovelluksia, muun muassa Wickriä.

Useiden todistajien kertoman mukaan Ranta-aho käytti eri nimimerkkejä, joissa on esiintyi sana cobra, ja usein myös etuliite mr. Esitutkinnasta selviää, että Ranta-aho käytti esimerkiksi nimimerkkejä ”fatcobra”, ”blackcobra” sekä ”mrblackcobra”.

Kuulusteluissa Ranta-aho kiisti olevansa cobra-nimimerkin käyttäjä.

Tranbergilta löydettiin Espanjan kotietsinnässä useita iPhone-matkapuhelimia, joiden käyttäjätunnukset olivat eri valenimille.

Tranbergin matkapuhelimesta taltioitiin 15. heinäkuuta 2019 laadittu ja seuraavana päivänä päivitetty muistiinpano, jossa luki muun muassa ”Cobra kiinni”. Ranta-aho otettiin kiinni 16. heinäkuuta, eli samana päivänä kun muistiinpanoa päivitettiin.

Kirjassaan Wanted – Suomen etsityimmän rikollisen tarina Tranberg kertoi henkilostä, jota kutsutaan lempinimellä ”Valkoinen Kobra”. Kirjassa Tranberg kuvaili ”Kobran” järjestäneen hänelle asunnon liki kaksi vuotta kestäneen ulkomaan pakomatkansa aikana.

Esitutkinnasta selviää, että Ranta-aho on myöntänyt auttaneensa Tranbergia asunnon löytämisessä.

Ranta-ahon tietokoneelta yhteystietolistasta löytyi ”Javier signal”-nimimerkillä yhteystieto, jonka puhelinnumero kuuluu esitutkinnan mukaan Janne Tranbergille. Signal on salattu viestintäsovellus, jossa voi lähettää viestejä ja puhua puheluja salatusti.

Poliisi kaivoi Ranta-ahon tietokoneelta myös vuodelta 2016 kaksikon välisiä sähköpostiviestejä, joissa puhutaan laittomien aineiden tilaamisista.

Niko Ranta-ahon saama Tranbergin kirja.

”Olen voinut hoitaa hänelle moniakin asuntoja”

Poliisikuulusteluissa Ranta-aholta kysyttiin hänen väleistään Tranbergiin.

Kuulustelija: Kerro suhteestasi häneen?

Ranta-aho: Tuttu kaveri.

Kuulustelija: Montako kertaa olet hommannut hänelle asunnon Espanjassa?

Ranta-aho: En muista. Niin kun toimin kiinteistöalalla, olen voinut hoitaa hänelle moniakin asuntoja.

Kuulustelija: Esitutkinnassa on selvinnyt, että olet hoitanut hänelle asunnon Espanjassa. Kerro tästä.

Ranta-aho: En kommentoi asiaa.

Kuulustelija: Esitutkinnassa on selvinnyt, että olit hoitanut hänelle asunnon Espanjasta, josta hänet otettiin kiinni.

Ranta-aho: Niinkun olen sanonut, minulla on kontaktit kiinteistöpuolella. Olen voinut jeesata kun hän on pyytänyt.

Kesällä 2019 Ranta-ahon avopuoliso Sofia Belórf lensi Suomeen, mutta Ranta-aho jäi Espanjaan, poliisille kertomansa mukaan töiden vuoksi. Belórfin lennettyä Suomeen Ranta-aho kävi Espanjassa tapaamassa Tranbergia, jota kuvaili kaverikseen.

Kuulustelija: Miksi menit tapaamaan Janne Tranbergiä sen jälkeen kun Sofia lähti Suomeen?

Ranta-aho: Kävin näkemässä kaveriani.

Kuulustelija: Mitä toi teidän tapaaminen koski?

Ranta-aho: Ei mitään. lhan kiva nähdä kavereita.

Kuulustelija: Mistä keskustelitte?

Ranta-aho: En muista.

Esitutkinnan mukaan Ranta-ahon saaman kirjan omistuskirjoitukset ovat Tranbergin kirjoittamat.

Esitutkinnan perusteella Tranberg olisi vieraillut kesäkuussa 2019 myös Ranta-ahon ja avopuoliso Sofia Belorfin asunnossa, kun Belorf oli ollut poissa kotoa.

Kirjassa omistuskirjoitus Ranta-aholle: ”Oot luotettava”

Esitutkinnassa takavarikoitiin Ranta-ahon omistama Tranbergin Wanted-kirja, jonka etusivuille oli kirjoitettu toukokuulle 2019 päivätyt omistuskirjoitukset.

Poliisin esitutkinnan mukaan omistuskirjoitukset olisivat Tranbergin kirjoittamat. Omistuskirjoituksen kellonajaksi oli merkitty kello 5.35 aamulla ja paikaksi ”lokaatio tuntematon”.

Ystävälle kirja, josta on iloa pitkäksi aikaa, sä et vissii osannu lukee? Kestää kauan. Ei vaan, oot luotettava, tärkee ja ennen kaikkea jaksat kuunnella kiukuttelevaa rikollista. Satuja on maailma täys, tää kirja on satu parhaasta päästä. Mukavia lukuhetkiä!

Terveisin, The Real Most Wanted Janne Nacci, omistuskirjoituksessa lukee.

Ranta-aho kertoi, että kyseinen kirja oli toimitettu hänelle Tranbergilta.

Kuulustelija: Miksi Tranberg kirjoitti sinulle tuon omistuskirjoituksen?

Ranta-aho: En osaa sanoa. Jos olen voinut auttaa häntä asioissa, asunnon löytämisessä yms.

Ranta-ahon avopuoliso Belórf mainitsi Ranta-aholle kesällä 2019 lähettämässään viestissä, että Tranbergin kirjan lukemisen jälkeen Ranta-ahosta olisi tullut Tranbergin ”fani”. Belórf oli esitutkinnassa kertomansa mukaan suuttunut Ranta-aholle siitä, että Belórfin poissaollessa Tranberg oli käynyt hänen kuulemansa mukaan parin Espanjan-kodissa.

– Sen jälkeen kun Niko sai sen kirjan, en edes tykännyt että Niko luki sitä ja kun Tranberg oli ilmeisesti ollut meillä niin siitä suutuin, Belórf kertoi poliisille.

Ranta-aho kiisti läpi kuulustelujen syyllistyneensä rikoksiin. Hän myös kielsi pitäneensä Tranbergin kanssa yhteyttä laittomiin aineisiin liittyen.

Kuulusteluissa viime joulukuussa Ranta-aho kertoi myyneensä Tranbergille vuosina 2017–2019 noin 50 kappaletta salattuja Aquaris-puhelimia. Osan hän oli kertomansa mukaan toimittanut suoraan Tranbergille ja osan lähettänyt tai toimittanut Suomeen Tranbergin pyytämin paikkoihin tai henkilöille.

Hän sanoi myyneensä Tranbergille myös neljä Rolex-kelloa ja lainanneensa hänelle rahaa.

– Tranbergille olen vuosina 2017 –2019 lainannut Espanjassa noin 130 000 euroa 10% korolla. Niistä suurimman osan olen toimittanut suoraan vuokraisännille vuokriin sekä vuokratakuisiin. 12 kk vuokra ja 2 vuokratakuu on ollut noin 30 000 euroa per asunto.

Ranta-ahon mukaan Tranberg on sittemmin maksanut edellä mainitut rahat, noin 270 000 euroa, hänelle takaisin useilla eri kerroilla.

Janne Tranberg ei vastannut poliisikuulusteluissa lainkaan poliisin hänelle esittämiin kysymyksiin, vaan oli hiljaa kaikkien kysymysten kohdalla. Oikeudelle toimittamassaan kirjallisessa vastauksessa Tranberg kiisti Ranta-ahon tapaan kaikki syytteet.

Poliisin mukaan tämä on sama Rolex Janne Tranbergin ranteessa.