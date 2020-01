Törkeästä veropetoksesta epäilty kauneuskirurgi pyöritti miljoonabisnestä

Mieslääkäri maksoi tunnetulle kauneuskirurgian brändille satoja tuhansia euroja, jotta sai myydä palvelujaan heidän kauttaan. Brändin vastuunaista epäillään avunannosta törkeään veropetokseen.

Itä-Uudenmaan poliisi epäilee kauneuskirurgiaan erikoistuneen mieslääkärin kiertäneen veroja yli 920 000 euron edestä vuosina 2010–2015.

Kyseinen lääkäri on asunut sekä Suomessa että Virossa, ja hänellä on ollut liiketoimintaa molemmissa maissa. Suomessa lääkäri on ottanut asiakkaita vastaan Itä-Uudenmaan alueella.

Talousrikosyksikön johtaja Mikko Kiiski sanoo, että lääkärillä on ollut ”huomattavan paljon” asiakkaita Suomessa.

– Jos on lähes miljoona euroa vältettyjä veroja, niin se tarkoittaa sitä, että liikevaihtoa on ollut huomattavasti enemmän, useita miljoonia euroa. Se kertoo, että asiakkaiden määrä on ollut huomattava.

Täten lääkäriä epäillään törkeästä veropetoksesta.

Erikoisempi piirre jutussa on, että lääkäri myi palveluitaan ja hankki asiakkaita Suomessa ja Virossa toimivan tunnetun kauneuskirurgian brändin kautta.

Lääkäri on maksanut brändille asiakashankinnasta korvausta useita satoja tuhansia euroja. Poliisi epäilee, että myös tästä korvauksesta verovelvoitteet jäivät hoitamatta.

Tästä syystä myös kyseisen brändin vastuuhenkilöä, suomalaista naista, epäillään avunannosta törkeään veropetokseen.

Sekä mieslääkäri että suomalaisnainen ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Verohallinto teki asiasta tutkintapyynnön vuonna jo 2017, mutta esitutkinta aloitettiin vasta loppuvuodesta 2019.

– Se jäi jutturuuhkaan, ei saatu aiemmin työn alle. Tämäkin on hyvin merkittävä ja vakava rikosepäily, mutta muitakin talousrikosasioita on huomattavan paljon tällä hetkellä.

Tutkinnan aloittamisen jälkeen jutussa käytettiin nopeutettua esitutkintaprosessia.

Kiiski kuvaa, että nopeutettua menettelyä sovelletaan yleensä rikosasiassa, jossa epäillyn talousrikoksen teonkuvaus on selkeä ja jossa rikosvastuu voidaan kohdistaa selkeään tahoon, kuten yhtiön viralliseen vastuutahoon. Tutkinnasta karsitaan pois sellaiset osa-alueet, joilla ei olisi merkitystä rikosseuraamuksen kannalta.

– Siksi nopeutettu menettely on kehitetty, että pystymme purkamaan jutturuuhkaa.