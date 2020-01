Saariselän lomailijat suhtautuvat koronavirukseen rauhallisin mielin – ”Luotan vaimoon ja vaimo sanoo, ettei ole mitään huolta”

Yhteensä karanteenissa on Suomessa kymmenen koronavirukselle altistunutta, joista kuusi on Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä ja neljä kotikaranteenissa.

Saariselän lomailijat ja paikalliset suhtautuvat Suomen ensimmäiseen koronavirustartuntaan ja viruksen leviämiseen ympäri maailmaa toistaiseksi rauhallisesti.

– Ei huoleta. Luotan vaimoon ja vaimo sanoo, ettei ole mitään huolta, kertoo Saariselälle lomailemaan saapunut Jarmo Kiviranta.

– Kerta täällä nyt ollaan, niin ehkä enemmän pesen käsiä ja käytän käsidesiä. Ja kiinnitän tavallista enemmän huomiota siihen, miten yskii ja aivastaa ja käyttää nenäliinaa, lisää vaimo Miia Kiviranta.

Tähän mennessä 32-vuotias kiinalaisnainen on ainoa koronavirukseen sairastunut Suomessa. Karanteenissa olevan naisen vointi on hyvä.

Saariselän Kuukkeli-marketin yhteydessä toimivassa kahvilassa työskentelevä Ritva Saari käyttää työnsä puolesta suojahanskoja. Työntekijöille on jaettu myös hengityssuojaimia, mutta hän ei ole nähnyt tarpeellisena peittää sillä suutaan.

– Aika pieni mahdollisuus, että siihen sairastuisin.

Myös lomailija Timo Välikivi kertoo laskeneensa, että hänellä on suurempi mahdollisuus jäädä auton alle kuin saada virustartunta Saariselältä.

Välimäen matkaseuralainen Anne Hyrkäs kertoo suhtautuvansa virukseen kuitenkin tietyllä varauksella.

– Minulla on muovikäsiteitäkin mukana. Piti ottaa ne tänään aamupalalle, mutta unohdin.

– Olen itse terveydenhuoltohenkilöstöä ja tiedän tartuntariskit. Mutta terveellä järjellä ja käsien pesulla ihan samoin kuin kaikkien muidenkin influenssojen ja tartuntatautien suhteen tästäkin selviään, Hyrkäs vakuuttaa.

Hollannista Suomen Lappiin lomalle matkustanut Miranda Kiefet ei aio käyttää hengityssuojaa tai varautua mitenkään muutenkaan.

– Ehkä pesen käsiäni vähän useammin ja huolehdin hygieniasta aiempaa tarkemmin.

Tanskalainen Hans Eric Bjeregaard muistuttaa, että Lapissa ja koko Suomessa on tähän mennessä todettu vain yksi ainoa tartuntatapaus.

– Näimme televisiosta, että WHO julisti viruksen kansainväliseksi uhaksi, mutta emme usko että kriisi on vielä täällä. Tai ainakin toivomme niin.

Hollantilainen Renata Horst myös muistuttaa, että virukseen on toistaiseksi kuollut suhteellisen vähän ihmisiä, jos vertaa koko Kiinan tai edes Hollannin väkilukuun.

– Enemmän minua pelottaa ilmastonmuutos, Horst myöntää.

Lapin keskussairaalasta kerrottiin tänään perjantaina, että karanteeniin on siirretty kaksi uutta koronavirukselle altistunutta matkailijaa. Yhteensä karanteenissa on kymmenen altistunutta, joista kuusi on Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä ja neljä kotikaranteenissa.

Yhteensä altistuneita on 24, ja he ovat kotoisin niin Aasiasta kuin Euroopasta. Kahdelta altistuneelta on testattu koronavirus, mutta testien tulokset olivat negatiivisia.