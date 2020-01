Poliisi tallensi tilatarkkailussa Niko Ranta-ahon seurueen Ruisrock-bilekämpän tapahtumat.

Fitnessmalli Sofia Belórf oli avomiehensä Niko Ranta-ahon tavoin poliisin kuuntelussa ja tarkkailussa kuukausien ajan, ilmenee perjantaina julki tulleesta esitutkinta-aineistosta.

Huumerikostutkijat olivat pariskunnan jäljillä viime kesänä 6.–8. heinäkuuta Ruisrockissa Turussa. Belórf ja Ranta-aho seurueineen olivat vuokranneet Turusta huoneiston vauhdikkaan viikonlopun tukikohdaksi. Heidän tietämättään poliisilla oli huoneistossa päällä tekninen tilakuuntelu koko viikonlopun.

Asunnossa majoittuivat Ranta-ahon ja Belórfin lisäksi Helvetin enkeleiden johtajana Suomessa toiminut Jarkko Laakso, 33-vuotias Henkka-niminen mies sekä eräs Belórfin ystävätär.

Poliisin käsityksen mukaan heti saapumispäivänä asunnolla jaettiin yli 10 000 euroa rahaa Laakson, Henkan, Ranta-ahon ja Belórfin kesken. Poliisi soitti 6.7. kello 15.15 äänitetyn tallenteen Belórfille kuulustelussa.

Poliisi: Niko kertoo tallenteella ”Näistä on kolme tonnii sun, kolme tonnii sun ja kolme tonnii mun ja kolme tonnii muijan. Ei ole enää kun kakkonen meni taskuun.” Tallenteen perusteella kolme tuhatta euroa oli sinun. Miten kommentoit asiaa?

– En ole saanut mitään rahaa, Belórf vastasi.

Kuka sitten on ”muija”, jota Niko tarkoittaa?

– Minusta Niko sanoo siinä kaksi kertaa ”mun” eikä muijan. Minä en ole saanut tuolla muuta rahaa kuin mitä jo kerroin.

Sofia Belórfin matkalaukussa oli tuhansia euroja rahaa. Niiden vientiä Espanjaan epäillään rahanpesuksi.

Seuraava Belórfille soitettu tallenne on aamuyöltä 7.7. kello 01.01.

– En muista tuollaisesta keskustelusta mitään. Olen kännissä. Todella känniseltä kuulosti, Belórf kommentoi kuulemaansa kuulustelussa.

Puhut tallenteen alussa viinasta ja huumeista, sitten kysyt ”kenen toi on”. Niko kysyy ”onks siellä mitään. Vastaat ”ei”. Niko sanoo ”mä annan teille”. Mitä Niko antaa teille?

– En osaa sanoa. En muista keskustelua ollenkaan. (Belórfin ystäväkin) kuulostaa siltä, että on kännissä.

Aamulla 7.7. kello 05.12 tallenteella Ranta-aho puhuu ”myrkyttämisestä”.

– Muistan tuon myrkytys-sanan. Mielestäni Niko tarkoittaa tuolla, että on tarjonnut jollekin jotain. Muistan Nikon puhuneen myrkyttämisestä kun joku on tarjonnut ehkä huumetta. Ei tarkoita myymistä vaan tarjoamista.

Onko kyseessä kokaiinin tarjoaminen?

– En voi sataprosenttisen varmasti sanoa.

Tallenteella Niko kertoo sinulle ”myrkytin Haaberin täysin” ja antaneensa Haberille vitosen. Osallistut keskusteluun sanomalla ”myrkytitsä sen täysin”, ”oikeesti” ja ”kysyks se koko ajan”. Mistä tässä on kyse?

– Varmaan olen ihmetellyt, että Haberille on antanut. Olen ihmetellyt, en olisi uskonut. Kuten aiemmin sanoin, en ole myymisestä tiennyt ja tuossakin puhutaan antamisesta, ei myymisestä.

Mitä Niko on hoitanut aina ja kenelle?

– Niko on kaikessa sellainen antelias, jos mennään yökerhoon, niin hän maksaa muille pöydät ja varmaan, jos on ollut viihdekäyttöön jotain, niin on tarjonnut muille. Niko on monesti maksumies joka asiassa.

Haber puhututti asunnolla vielä myöhemmin päivällä 7.7. kello 15.07.

Keskustelet tallenteella kuinka kaikki nykyään vetävät. Tämän jälkeen sanot ”Esimerkiks Samu Haberikin, enhän mä nyt aatellu että sekään niin se oli vittu koko ajan vailla Nikolta”. Kerro mistä tässä on kysymys.

– Niko oli edellisenä yönä sanonut, että se halus tai oli koko ajan vailla, kerroin sen ystävälleni ja olin ihmeissäni. Toistan sen Nikon kertoman vaan.

Poliisin ottama tarkkailukuva Helsinki-Vantaan lentoasemalla 18.3.2019. Sofia Belórf matkalaukun kanssa ja Niko Ranta-aho lähtöselvitysautomaatilla.

Belórf kertoi poliisille, ettei itse tunne Sunrise Avenuen laulajaa Samu Haberia.

– En tunne, mutta tiedän henkilön lehdistä ja olen nähnyt jossain bileissä. En ole nähnyt käyttävän tai pyytävän, Belórf sanoi poliisille.

Viimeinen Belórfille soitettu tallenne on seuraavalta yöltä 8.7. kello 1.15.

– Nyt muistan tilanteen. Otin Nikolta pois pussin, jonka piilotin enkä halunnut antaa sitä Nikolle.

Mitä pussissa oli?

– Oletan, että kokaiinia. Olen ennenkin takavarikoinut niitä Nikolta ja piilotellut.

Kuvaile tuota pussia.

– En muista tarkemmin minkälainen se oli, mutta pieni pussi. Joskus on ollut sellainen tupakka-askin päällä oleva muovi, jossa on ollut pieni määrä. Mitään isoja pusseja en ole koskaan nähnyt.

Paljonko pussissa oli kokaiinia?

– Vaikea arvioida, vähäinen määrä, ehkä gramma. Ne on ollut aina sellaisia mininyssäköitä mitä olen ottanut taskusta pois ja piilottanut.

Mitä tuolle pussille lopulta tapahtui?

– Annoin sen jollekin, mutta en muista kenelle.

Ruisrock-viikonlopun johdosta Belórf sai Helsingin käräjäoikeudessa syytteen huumausainerikoksesta. Hän kiistää syytteen.

Haber myönsi omassa kuulustelussaan poliisille käyttäneensä kokaiinia Ruisrockissa.

– Pitää paikkansa. Se tapahtui B-lavan eli Niittylavan bäkkärillä. Siellä jotain jengiä bailasi ja sieltä sain joltain vähän jotain, Haber kertoi esitutkinnassa.

Hän kuitenkin kiistää, että kokaiinia olisi ollut niin paljon kuin viisi grammaa.

– Mitään viiden gramman antamista ei missään nimessä ole tapahtunut. Sen varmasti ymmärtää jokainen, että kukaan ei anna kenellekään vitosta kolaa.

Ranta-ahoa tai Belórfia laulaja ei kertomansa mukaan tuntenut entuudestaan.

Haberille luettiin käräjäoikeudessa syyte huumausainerikoksesta. Kokaiinin määräksi hän myöntää oikeudessa vain 0,2 grammaa.