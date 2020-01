Uusi näyte on tutkittu – Lapin keskussairaalassa ei ole uusia koronaviruslöydöksiä

Lapissa ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja.

Lapin sairaanhoitopiiri tiedotti illalla, että keskussairaalassa karanteenissa olevalla henkilöllä ei ole koronavirusta. Tänään analysoitu näyte on osoittautunut negatiiviseksi. Jo aiemmin tänään kerrottiin, että kahdella muulla testatulla altistuneella ei ole tartuntaa.

Testatut olivat altistuneet pitkäaikaisesti Kiinan Wuhanista leviämään lähteneelle koronavirukselle.

Suomessa koronavirukselle altistuneista on nyt tavoitettu 12, Lapin sairaanhoitopiirin kertoo. Kaikkiaan altistuneita on 24. He ovat osallistuneet on yhteiseen aktiviteettiin tartunnan saaneen kanssa.