Nääntyneenä pelastettu saimaannorppa Topias on Korkeasaaren uusi tähti – katso kuvat

Kesällä huonokuntoisena pelastettu saimaannorppa Piitsniemen Topias sai poikkeusluvalla jäädä Korkeasaaren eläintarhaan. Kokonsa tuplannut kuutti katsoo innokkaasti silmiin silakkaa kerjäten.

Puumalasta kesällä huonokuntoisena löydetty saimaannorppa on saanut ELY-keskukselta poikkeusluvan jäädä Korkeasaaren eläintarhaan. Vaihtoehtona olisi ollut kuutin lopettaminen.

Kesämökkiläinen löysi heinäkuussa huonokuntoisen kuutin ja ilmoitti asiasta eläinsuojeluyhdistyksille sekä yleiseen hätänumeroon. Kuutti oli nirhautunut ja nälkiintynyt löytöhetkellä.

Villieläinsairaalan toimenpiteistä huolimatta norpan teoreettista tautiriskiä ei voitu poissulkea, joten Topiasta ei voitu palauttaa Saimaalle. Uhanalaisen norppapopulaation geeniperimä on ohut ja herkkä epidemioille.

Topias on luonteeltaan sosiaalinen ja rento.

Kesällä huonokuntoisena pelastettu saimaannorppa Piitsniemen Topias sai ELY-keskuksen poikkeusluvalla jäädä Korkeasaaren eläintarhaan.

– Topias on hurmaava tyyppi ja hyvässä lihassa, kuvailee Korkeasaaren nisäkäskuraattori Hanna-Maija Lahtinen uutta tulokasta.

Topiaksen oma hoitaja Laura Pulli kertoo kuutin saapuneen nääntyneenä Villieläinsairaalaan.

– Aluksi Topiasta ruokittiin letkulla. Norpan kyljessä oli painaumia, joten se on saattanut olla verkossa kiinni. Nyt Topias on kuntoutunut hyvin. Se on nykyään rento ja reipas, Pulli sanoo.

Kuutin ruokavalio koostuu järvikaloista. Muikku on Topiaksen lempiruoka.

Suomen luonnonsuojeluliiton yritysyhteistyöpäällikkö Pirjo Itkonen kokee, että ikävästä tapahtumasta voi seurata jotain hyvääkin.

– Mediahuomio toivottavasti lisää lajitietoisuutta sekä kannustaa ihmisiä suojelemaan norppia omalta toiminnaltaan Saimaalla lomaillessaan.

WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen haluaa, että Topiaksen elämän saama huomio lisäisi ihmisten tietoutta saimaannorppien suojelutarpeesta.

– Norppalive on saavuttanut miljoonia katsojia ja toivon, että ne samat ihmiset tulisivat katsomaan Topiasta henkilökohtaisesti ja kiinnostuisivat uhanalaisen lajin suojelemisesta.

– Verkkokalastus Saimaalla vaarantaa kuuttien hyvinvoinnin. Olisi hienoa mikäli ihmiset osallistuisivat varainhankintaan tai vaikkapa keinopesien rakennustalkoisiin vähälumisina talvina. Vaikka ei ole toivottu lopputulos että saimaannorppayksilö muuttaa Helsinkiin, Topias näyttää onneksi olevan pirteä, Luukkonen sanoo.

Topias nauttii viileistä vesistä.

Topias majailee väliaikaisesti uudessa saukkotarhassa, kunnes hyljeallas valmistuu. Saimaannorppaa voi käydä tervehtimässä jo tänä viikonloppuna.