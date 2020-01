Jo kymmenen ihmistä karanteenissa koronaviruksen takia Lapissa – 14 altistunutta yhä tavoittamatta

Tähän mennessä 32-vuotias kiinalaisnainen on ainoa koronavirukseen sairastunut Suomessa.

Lapin keskussairaala järjesti perjantaina tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta.

Karanteeniin on siirretty kaksi uutta koronavirukselle altistunutta matkailijaa. Yhteensä karanteenissa on kymmenen altistunutta. Heistä kuusi on Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä ja neljä kotikaranteenissa.

Karanteeni jatkuu kahden viikon ajan viimeisestä kontaktista sairastuneen kanssa. Heidät testataan viruksen osalta, mikäli heillä ilmenee oireita karanteenin aikana.

Kahdelta altistuneelta on testattu koronvirus, mutta testien tulokset olivat negatiivisia.

Virukselle altistuneiden määräarvio on pysynyt samana. Yhteensä altistuneita on 24, ja he ovat kotoisin niin Aasiasta kuin Euroopasta. Kaksi uutta tavoitettua altistunutta ovat kotoisin Alankomaista.

– Tällä hetkellä ei tiedetä, että olisi uusia altistuneita, Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas sanoi tiedotustilaisuudessa.

Broasin mukaan matkailijat ovat suhtautuneet hyvillä mielin karanteeniin.

14 altistunutta matkailijaa on edelleen tavoittamatta. Altistuminen on tapahtunut maanantaina matkailutapahtumassa, missä ei ole rekisteröity kaikkien osallistuneiden nimi- ja henkilötietoja. Tämän vuoksi heidän tavoittaminen on ollut haasteellista.

Altistuneiden potilaiden etsiminen siirtyy seuraavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle THL:lle.

Ainoan koronavirusta sairastavan kiinalaisturistin vointi on Broasin mukaan edelleen hyvä.

– Ensi viikon alussa päästään arvioimaan, onko eristys ollut riittävä, onko tauti parantunut ja voidaanko harkita eristyksen purkua ja lopulta potilaan kotiuttamista, Broas sanoi.

Kiinan Hubein maakunnassa vierailleet matkustajat kuuluvat myös Suomessa erityisen tarkkailun piiriin. Koronavirus on levinnyt alueella epidemiaksi.

Torstaina Finnairin lennolla Hongkongista Helsinkiin heräsin epäilys koronavirustapauksesta. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että epäilys osoittautui perättömäksi.