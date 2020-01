Kommentti: Koronavirus huolettaa – ennen edes kymmenien kuolema Suomessa ei aiheuttanut ”hysteriaa”

Suhtautuminen tauteihin osoittaa, kuinka maailma on muuttunut puolessa vuosisadassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Polvijärven rovasti Harald W. Oksanen halusi rauhoitella ihmisiä Ilta-Sanomien haastattelussa helmikuussa 1969.

– Ei täällä mitään hysteriaa ole ollut. On vain ihmetelty, miten paljon vanhuksia on kuollut, Oksanen kertoi.

Kuolleita oli parikymmentä. Jutussa arveltiin, että osin kyse oli Polvijärven vanhusten ”ikälisästä”, sillä muutamaan vuoteen seudulle ei ollut osunut influenssaa, jotka aina tappoivat vanhoja ja sairaita ihmisiä. Viimeksi sellainen oli ollut vuonna 1965.

Lääninlääkäri Väinö Soininen arveli, että influenssan joukossa oli myös ”hongkongilaista”. Varmuutta ei ollut, sillä Pohjois-Karjalassa ei tehty virusmäärityksiä ja näytteet pilaantuivat pidemmillä matkoilla.

Hongkongilainen oli maailmalla vuosina 1968–1969 jyllännyt influenssa, jonka nimensä mukaisesti arveltiin olleen peräisin Kiinan suunnalta. Hongkong oli vielä Britannian siirtomaa. Kiinassa oli muutakin pohdintaa ja henki muutenkin halvassa Maon kulttuurivallankumouksen aikana. Kaikki muistivat seitsemän vuotta aiemmin päättyneen nälänhädän, jossa eri arvioiden mukaan menehtyi 15–45 miljoonaa ihmistä. Siinä eivät influenssat paljoa hetkauttaneet.

IS kertoi influenssan uhreista 18. helmikuuta 1969.

Suomessa oli vuonna 1957 koettu ”aasialainen”, jota pidettiin hongkongilaista tappavampana. Hongkongilaisesta väännettiin vitsejä. Kari Suomalainen hyödynsi aihetta pilakuvassa. Yhdysvalloissa tautiin sairastuivat vuoron perään presidentit Lyndon B. Johnson ja Richard Nixon. IS vitsaili, että siellä tauti oli ihan ”muotiasia”.

Vuonna 1969 sodan käyneet olivat vielä parhaassa työiässä ja vanhemmat muistivat kansalaissodan ja Espanjan taudin kauhut. Selkärangassa oli, että loppu voi tulla milloin vain. Lapset sairastivat järjestäen nykyään harvinaiseksi käyneet rokot, eikä niiden jälkitauteja osattu pelätä.

Oliko ennen paremmin? Tuskin.

Kari Suomalainen vitsaili hongkongilaisella ja 1960-luvun poliitikoilla.

Nopeat lennot, nopeat taudit

Wuhanin kaupungissa todettiin uudenlainen koronavirus joulukuussa. Tuoreiden arvioiden mukaan taudin on saanut noin 10 000 ihmistä, joista noin 200 olisi kuollut. Ensimmäinen tapaus Kiinan ulkopuolella todettiin pari viikkoa sitten. Suomessa Kiinasta saapuneella turistilla todettiin tauti kuluvalla viikolla.

Turvatoimet Kiinassa ja kautta maailman ovat huimia. 11 miljoonan asukkaan Wuhan on eristetty. Venäjä sulkee Kiinan vastaisen rajansa. Kansainväliset lentoyhtiöt lopettavat lentojaan Kiinaan. Lentokentillä mitataan pikaisesti ihmisten ruumiinlämpöä mahdollisten sairastuneiden tunnistamiseksi.

” 2000-luvulla on koettu jo useita kohuttuja taudinuhkia. Kaikissa tapauksissa pelätty suurtuho on jäänyt tulematta.

Maailma on kovin erilainen kuin 50 vuotta sitten. Matkustus on lisääntynyt ja nopeutunut hurjasti. 50 vuotta sitten oli yleinen ajatus, että ihminen olisi pian Marsissa. Sen sijaan se, että kiinalaiset turistimassat vyöryisivät Suomen Lappiin olisi kuulostanut älyttömältä utopialta. Kiinahan oli takapajuinen ja suljettu.

50 vuotta sitten Keihäsmatkat olivat tulossa muotiin ja suomalaiset totuttelivat ajatukseen, että etelän aurinkoon voisi lentää lomalle. Nykyään Suomi on valtavan Kiinasta tulevan matkustajavirran solmukohta. Suomalaiselle on tavallista lentää talvella viikoiksi Thaimaahan.

2000-luvun taudit

2000-luvulla on koettu jo useita kohuttuja taudinuhkia: SARS, nk. lintuinfluenssa ja nk. sikainfluenssa. Kaikissa tapauksissa pelätty suurtuho on jäänyt tulematta. Siinä on auttanut, että tieto on kulkenut nopeasti.

Vuonna 1968 tieto tulossa olevasta hongkongilaisesta ehti Suomeen puoli vuotta ennen tautia. Hyötyä vähensi se, että lääketiede oli kehittymättömämpää ja varautumiskeinoja vähemmän. Nykyään rokotteita aletaan kehittää heti, ja lääkitys on muutenkin edistynyt.

Uhkaavat kulkutaudit vaikuttavat usein olevan peräisin Itä-Aasiasta. Tämän syyksi on esitetty alueen väentiheyttä ja yhteiskuntien ristiriitaisia kehitysasteita. Paikasta toiseen pääsee luotijunilla, mutta toreilla myydään eläviä eläimiä kuin keskiajalla.

Nyt Kiinan kovaa reaktiota selittävät vajaa 20 vuotta sitten koetun SARS-epidemian opetukset. Silloin asiaa aluksi salailtiin, mikä saattoi edistää taudin leviämistä. Nyt on tiedotettu ja ryhdytty järeisiin toimiin heti. Totalitaarisessa Kiinassa ne onnistuvat helposti.

Wuhanin koronaviruksen on arveltu leviävän SARS:ia nopeammin. Tämä saattaa johtua osin siitä, että tiedon vuoksi useampi ihminen hakeutuu äkkiä hoitoon ja tautitapauksia todetaan siksi enemmän. Tällä hetkellä Wuhanin virus vaikuttaa onneksi vähemmän tappavalta.

Pitääkö olla huolissaan?

Pitääkö olla huolissaan? Pitää. Terveysuhat pitää ottaa vakavasti. Ei kuitenkaan pidä olla liian huolissaan. Tosiasia on, että influenssat yhä tappavat ihmisiä joka vuosi, joskin useimmat uhreista ovat valmiiksi vanhoja ja sairaita.

Massiivinen huomio takaa, että Wuhanin taudin pysäyttämiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Aiemmat 2000-luvun esimerkit osoittavat, että tämä onnistuu nykyään hyvin.

Mutta täysin vaarattomassa maailmassa emme elä koskaan.