Niko Ranta-aho kertoi Sofia Belórfista kuulusteluissa – poliisi penkoi Espanjan loistoasunnon kahdesti

Äveriäs nuori liikemies kertoi rahojen alkuperäksi arvokellot ja autokaupan, kiisti huumerahat.

Katiska-huumejuttua tutkinut poliisi teki kotietsinnän Niko Ranta-ahon ja Sofia Belórfin asuntoon Espanjan Marbellassa heinäkuussa 2019. Etsintä tehtiin samana päivänä, kun Ranta-aho otettiin kiinni Suomessa aamulla 16. heinäkuuta

Toisen kerran poliisi kävi tutkimassa asuntoa 22. syyskuuta 2019.

Asunnosta löytyi muun muassa timantteja ja muita jalokiviä, setelinlaskukone, muutama 500 euron seteli ja Hells Angels -kangasmerkkejä. Myös pariskunnan Suomesta vuokraamasta viikkoasunnosta löytyi tukku käteistä pesutablettikotelon sisältä.

Kännykkäpakkauksen sisällä oli runsaasti erilaisia jalokiviä.

Espanjan asunnosta löytyi timantteja.

Ranta-ahon mukaan setelinlaskukone liittyi siihen, että hän oli omistanut yökerhon.

Autotallissa oli Hells Angels -merkkejä.

Kuulustelussa poliisi kysyi Ranta-aholta, mistä käteiset ovat peräisin.

– Palkkatuloja, olen nostanut tililtä. Espanjassa on mennyt kelloja. Minulla on ollut 2010 vuoden alusta asti Bentleyjä, Ferrareja, Lamborghinia, G-mersuja ja ne ovat olleet minun. Vuodesta 2010 alkaen minulla on ollut 15 autoa omissa nimissä, 32-vuotias liikemies vastasi.

Pidätettäessä Ranta-aholla ei ollut nimissään enää yhtään autoa.

– Tulossa oli G-mersu omiin nimiin. Mulla on ollut leasing nimissä. Siksi ajan Saksan leasing-kilvissä, koska Espanjan autovero on suuri.

Poliisi: Millä rahalla Sofia elää?

– Omilla tuloilla, hän tekee omia hommia ja hänellä on omat tulot. Lisäksi elämme minun tuloillani.

Esitutkinnassa Sofia on kertonut elävänsä täysin sinun tuloilla. Miksi väität toisin?

– Mä en tiedä, miten hän voi sanoa täysin. Hänellä on tuloja. Tietenkin pidän perheestä huolen. Saattaa olla, että hän ei ole nostanut tuloja.

IS on aiemmin kertonut ylellisestä elämästä Marbellan Guadalaminan kaupunginosassa.

Poliisin mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, että useat ihmiset ovat vieneet rahaa Espanjaan Ranta-aholle. Rahat olivat poliisin käsityksen mukaan peräisin huumeiden, dopingin ja lääkeaineiden myynnistä.

Ranta-aho kiisti kuulustelussa laittomien aineiden kaupan ja sen, että olisi saanut suuria rahoja.

– En mä ole saanut tuollaisia rahoja, Ranta-aho sanoi.

Juhannusaattona Helsinki-Vantaan lentoasemalla otettiin kiinni pariskunta, joilla oli mukanaan 64 000 euroa. He ovat nyt syytteessä Katiska-jutussa.

– Rahojen ei pitänyt tulla meille. En ole tietoinen rahoista, Ranta-aho sanoi.

Pariskunnan kuljettamien rahojen päädyttyä takavarikkoon Ranta-aho joutui poliisin mukaan panttaamaan arvokkaan Rolex-kellonsa. Poliisin teknisessä kuuntelussa tallentuivat Ranta-ahon sanat yhdelle epäillylle rikoskumppanille: ”ai vittu on kiva taas ku on vähä rahaa vittu on ollu kuivaa joutu viemää kellot saatana panttii”.

Poliisin mukaan toinen pääepäilty Janne ”Nacci” Tranberg lunasti Ranta-ahon kultaisen Rolexin myöhemmin.

Rolex Niko Ranta-ahon kädessä.

Poliisin mukaan tämä on sama Rolex Janne Tranbergin kädessä.

Ranta-aho kertoi tekevänsä kellokauppaa, autokauppaa ja kiinteistökauppaa sekä omistaneensa aiemmin yökerhon. Hän sanoi ostavansa arvokelloja Arabiemiraateista ja myyvänsä ne eteenpäin. Poliisi epäili, että kellokaupalla pestiin huumerahaa puhtaaksi.

– Olen tehnyt kellokauppaa ja autokauppaa, siinä on liikkunut käteinen raha. Olen myynyt Ferrarin slotteja, joka tarkoittaa siis jonotuspaikkaa Ferrarin autoon. Minulle tulee kaikki Espanjan ensimmäiset Ferrarit.

Poliisi oli kiinnostunut myös Belórfin elämän rahoittamisesta.

Millaisia rahasummia olet antanut Sofialle?

– Olen antanut Sofialle noin alle 1 000 euron summia.

Kuinka paljon arvioisit antaneesi hänelle käteistä rahaa kaikkiaan 2018 ja 2019 aikana?

– Mahdoton sanoa. Joskus olen saattanut myydä auton ja saada siitä voittoa. En kuitenkaan mitään suuria summia. En lähde arvioimaan summaa.

Mitä hänen laskuja tai maksuja olet maksanut?

– Hänen veronsa.

Mitä Sofia on kommentoinut, kun teillä on ollut kotona Espanjassa suuria määriä käteistä rahaa?

– Ei meillä ole ollut mitään suuria summia.

Ranta-aho puolusti kuulusteluissa Belórfia, jolla hänen mukaansa ei ole mitään tekemistä rahojen kanssa.

– En ymmärrä, miksi puhutaan meistä. On kaksi henkilöä, minä ja Sofia. Sofia ei ole vienyt Suomesta koskaan käteistä rahaa.

Hän myös ihmetteli, miksi kanssaepäillyt ovat vetäneet Belórfin mukaan.

– Jos jätkät ovat päättäneet syyttävänsä minua, niin en ymmärrä miksi Sofia mainitaan kyseisissä lauseissa. He eivät tunne edes Sofiaa, minut he tuntevat pitkältä ajalta.

Asunnossa oli Genotropin GoQuick-tuotteita kuten injektiokynä. Genotropin on kasvuhormonivalmiste.

Janne Tranbergin Wanted-kirja löytyi Niko Ranta-ahon asunnosta.