Laajasalon ”Eno” mielentilatutkimukseen

”Enona” tunnettu 66-vuotiaan miehen epäillään raiskanneen ja hyväksikäyttäneen useita uhreja asunnossaan vuosien ajan Laajasalossa Helsingissä. Suurin osa uhreista on alaikäisiä.

Helsingin käräjäoikeus määräsi Laajasalon ”Enona” tunnetun 66-vuotiaan miehen mielentilatutkimukseen yhdessä toisen syytetyn 33-vuotiaan virolaismiehen kanssa.

Kokonaisuuteen liittyy 32 syytekohtaa ja 19 asianomistajaa, jotka ovat kahta lukuun ottamatta olleet tekoaikana alaikäisiä.

Video yllä: Laajasalon seksuaalirikosvyyhdin käsittely alkoi 10. lokakuuta 2019.

Käräjäoikeus on katsonut, että vastaajien on näytetty menetelleen syytteessä kuvatulla rangaistavaksi säädetyllä tavalla joitakin syytekohtia lukuun ottamatta. Mielentilan tutkimisen tarkoituksena on selvittää, olivatko vastaajat syyntakeisia tekoaikana.

Poliisi kuvasi kiinni ottamansa ja ”Enona” tunnetun miehen. Kuvan julkaisu auttoi selvittämään rikossarjaa.

Mielentilan tutkiminen kestänee useamman kuukauden. Kun mielentilan tutkimus on valmis, asian käsittelyä jatketaan, minkä jälkeen käräjäoikeus antaa lopullisen tuomion asiassa.

Ensimmäinen rikosepäily tuli poliisin tietoon vuodenvaihteessa 2018–2019, jonka jälkeen esitutkinnassa ilmeni useita uusia rikosepäilyjä. Koska kysymyksessä oli vuosia jatkunut laaja seksuaalirikossarja, poliisi julkaisi ”Enon” kuvan heinäkuussa 2019 seksuaalirikosten selvittämiseksi ja uhrin tavoittamiseksi.

Mies näytti käsimerkkejä valokuvaajille oikeudenkäynnin alussa viime lokakuussa.

Viime lokakuussa alkanut oikeudenkäynti pidettiin suljetuin ovin. Molemmat miehet kiistivät esitutkinnassa syyllistyneensä rikoksiin.

Uutinen täydentyy.