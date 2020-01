Yli 50 töhryä tunnissa tehtaillut vandaalikaksikko esiintyi tietämättään valvontakameroille – ”Kasvot näkyvät”, huoltomies myhäilee

Toisella lippalakki, toisella huppu, nuoria miehiä.

Helsingin Itäkeskuksessa ja Puotinharjussa oli liikkeellä torstaina aamuyöllä kello neljän ja viiden välillä urbaaneja vandaaleja.

Se kaikki, mikä visuaalisessa lahjakkuudessa jäi silmin nähden puuttumaan, korvattiin ahkeruudella ja määrällä.

– Laskin 56 graffitia, kertoo Puotinharjun vanhan ostoskeskuksen Puhoksen huoltomies.

– Kuulin juuri, että niitä on tehty myös Itäkeskuksen uudella puolella, kertoo Puhoksen hallituksen puheenjohtaja Maria von Flittner.

– Että varsinainen ”taiteiden yö”, Flittner huokaa.

– Tosi ikävää.

Hyvät uutiset ovat, että vaikka Puotinharjun vanha ostoskeskus on kuten nimikin sanoo vanha, siellä on erittäin hyvä kameravalvonta.

Samaan aikaan kun vandaalit töhrivät tägejä seiniin ja ikkunoihin ja laativat myös astetta kunnianhimoisempia kuvia, heistä saatiin talteen laadukasta videomateriaalia. Ei aivan Antti J. Jokisen Helene-elokuvan tasoista, mutta aika hyvää.

– Poliisi on juuri tulossa katsomaan, huoltomies kertoi puolilta päivin torstaina.

Videoiden perusteella tekijöitä on vain kaksi. He ovat nuoria miehiä, toisella on lippalakki, toinen suosi perinteisempää huppua.

– Kasvot näkyvät, huoltomies mainitsee.

Suurin osa töhryistä tehtiin Puhoksen vanhimpaan A-osaan ja siellä takapuolelle, jossa toimii useita somalitaustaisia yrittäjiä.

– Oliko sitten se syynä vai se, että sieltä pääsee nopeammin pakoon. Olivat käyneet myös sisäpihalla.

A-osa on päätetty suojella purkamiselta.

Myös moskeijan julkisivun seinä töhrittiin.

Huoltomiehen mukaan töhryissä on sekä tekstiä muistuttavia töherryksiä että muodokkaampia piirrosta muistuttavia töherryksiä.

– Ei näistä pirukaan ota selvää, huoltomies sanoo asettumatta urbaanin katutaiteen asiantuntijaksi.

Kun poliisi on käynyt, seinät putsataan, mikä maksaa rahaa.

Maksajat saattavat löytyä valvontavideoilta.

– Harmittaa tosi paljon, ja yrittäjät ovat harmissaan, kyselivät, millaiset ihmiset tällaista tekevät, huoltomies kertoo.

– Vaikka rakennus on vanha, olemme yrittäneet pitää paikat siistinä.

Puhoksen liikekeskus arkistokuvassa.

Hallituksen puheenjohtaja Maria von Flittner uskoo, ettei kysymys ollut ensikertalaisista.

Puhos on vuonna 1965 avattu ostoskeskus Helsingin Itäkeskuksessa. Sen suunnitteli Erkki Karvinen, ja valmistuttuaan se oli Suomen suurin ostoskeskus. Myöhemmin Puhos jäi viereen syntyneen Itiksen varjoon.