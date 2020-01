On harmi, että sisäpoliittiset paineet estävät EU:ta toimimasta yhdessä terrorismia vastaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Länsimaat eivät ole juuri laittaneet tikkua ristiin Syyriassa vangittuina olevien kansalaistensa auttamiseksi tai kotiuttamiseksi, vaikka kurdihallinto sitä toistuvasti pyytää. Tällä kertaa pyytäjä tuli Helsinkiin saakka: Abdulkarim Omarilla oli monta toivetta mielessään.

Ongelman ytimessä on terrorismi: jihadistisen väkivallan uhka. Syyriassa vangitut vierastaistelijat ja heidän puolisonsa ovat merkittävä turvallisuusuhka, jos ja kun he aikanaan pääsevät takaisin kotimaihinsa. Heillä on taistelukokemusta ja asekoulutusta, jota Isis aikoinaan antoi jopa 9-vuotiaille pojille. Nollariskin vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole. Vankien jättäminen jopa pahentaa ongelmaa – näin ainakin Omar vakuutti torstaina.

Missä on Euroopan unionin yhteinen linja? Kateissa. Valtioneuvosto kanslia julkisti torstaina tutkimuksen, jonka mukaan kansallismielinen politiikka ja sisäpoliittiset paineet voivat seistä EU:n yhteisten terrorisminvastaisten toimien tiellä. Se on sääli, sillä yhdessä EU olisi tässä(kin) asiassa voimakkaampi kuin yksittäiset jäsenmaansa.

”Koska EU:n ulkoinen terrorismin torjunta on pitkälti jäsenmaavetoista, voivat jäsenvaltioiden väliset erimielisyydet ja niiden sisäpoliittiset paineet merkittävästi rajoittaa EU:n mahdollisuuksia toimia”, kirjoittavat tutkimuksen laatineet Teemu Tammikko ja Tuomas Iso-Markku Ulkopoliittisesta instituutista.

Samaan aikaan kun Suomi ja EU miettivät mitä tehdä, on kurdihallinnolla käsissään yhä paheneva humanitaarinen katastrofi Koillis-Syyriassa. Alueen avustuskuljetuksille varattujen rajanylityspaikkojen määrä puolittui äskettäin neljästä kahteen. Irakin puolella, rajan takana, on YK:n mukaan esimerkiksi jumissa noin 400 000 yksikköä lääkintätarvikkeita, jotka eivät pääse avun tarvitsijoille. Apu ei kulje kurdien itsehallintoalueelle myöskään Damaskoksesta. Eihän tässä ole mitään mieltä.

Turvallisuustilanne ei sekään ole paranemaan päin. Maailman viheliäisimmän terroristijärjestön Isisin kukistaneet kurdit pelkäävät, että Isis nousee uudelleen ”kalifaatin” tuhkasta ja yrittää vapauttaa kurdivankiloissa olevat ex-taistelijat. Al-Holin naisten ja lasten leiristä on tulossa terrorismin yliopisto.

Auttaisivatko Abdulkarim Omarin ehdottamat oikeudenkäynnit? Hankkeessa on vielä monia avoimia kysymyksiä. Tutkijat Tammikko ja Iso-Markku sivuavat tätä miinakenttää raportissaan. Sen mukaan ”epäoikeudenmukaisiksi koetut tuomiot konfliktimaissa tai vaikkapa lasten kuolemat vankileireillä on helppo ottaa osaksi jihadistista propagandaa, jolloin ne voivat toimia väkivaltatekojen yllykkeinä missä vain, eikä ongelma ole yksin jäsenmaiden sisäinen”.

Ongelmallista on tutkijoiden mukaan myös taistelukentiltä löytyvän todistusaineiston käyttämisessä syytteiden nostamiseen. Sitä ovat koonneet kurdien lisäksi pääasiassa Yhdysvaltain asevoimat ja tiedustelupalvelut. On vielä täysi arvoitus, mitä tämä aineisto on.

Ehdotus pian aloitettavista oikeudenkäynneistä on tehty tosissaan. Se vaikuttaa kuitenkin vahvasti yhä kärsimättömämmän kurdihallinnon painostuskeinolta. Toivottavasti painostus kuitenkin auttaa EU:ta ja muita länsimaita todelliseen yhteistyöhön ongelman ratkaisemiseksi.