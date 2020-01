Tämän vuoksi Gripen putosi Sveitsin hävittäjäkilvasta

Kansanäänestys Sveitsin hävittäjäkaupasta pidetään syyskuun lopussa – teoriassa kansa voi vielä kaataa koko hankkeen.

Sveitsi on hankkimassa ilmavoimilleen uusia monitoimihävittäjiä 5,6 miljardin euron arvoisessa Air2030-ohjelmassa. Tällä rahalla Sveitsi tilaa arviolta 30–40 taistelukonetta vanhentuvan Hornet-kaluston tilalle.

Air2030 on noin vuoden edellä Suomen puolustushallinnon HX-hanketta – ilmavoimat saa 10 miljardilla eurolla noin 60 uutta konetta, jotka korvaavat meidän Hornetimme ja palvelevat 2050-luvun loppuun saakka.

Tarjokkaat ovat muuten samat lukuun ottamatta Saab Gripen E:tä, joka putosi viime vuonna pois Sveitsin tarjouskilpailusta. Saab ei kyennyt toimittamaan sarjatuotantoon valmista Gripen E:tä sveitsiläisten koelento-ohjelmaan viime vuoden keväällä. HX-hankkeessa Gripen E on mukana, ja kone saapuu keskiviikkona Pirkkalan tukikohtaan tiukkaa koelentoviikkoa varten.

Sveitsillä on 30 Hornet-hävittäjää, jotka korvataan uusin monitoimikonein.

Uusien monitoimihävittäjien arviointi Sveitsissä on jo pitkällä, mutta hankintapäätöstä ei ole luvassa ennen vasemmistopuolue SP:n, vihreiden ja Gsoa-rauhanjärjestön vaatimaa kansanäänestystä, joka pidetään ensi syyskuun lopussa. Teoriassa sveitsiläiset äänestäjät siis voivat vielä kaataa koko hankkeen.

– Näiden puolueiden päämääränä on puolustusvoimien lakkauttaminen kokonaan, ja siksi ne halusivat kansanäänestyksen, kertoo Sveitsin puolustusvoimien materiaalilaitoksen Armasuissen entinen ohjelmajohtaja ja sotilaslentäjä, eversti evp. Hans-Peter Hulliger IS:lle.

– Koska porvarilliset puolueet saavuttivat viime vaaleissa selkeän enemmistön ja ne tukevat hävittäjähankintaa, on asevoimien vastustajien vaikea voittaa kansanäänestystä, Hulliger arvioi.

Jäätyään eläkkeelle puolustushallinnosta Hulliger on toiminut muun muassa ilmapuolustuksen asiantuntijana yritysjohdon Lilienberg-ajatushautomossa ja ottanut aktiivisesti osaa keskusteluun hävittäjä- ja ilmatorjuntaohjushankinnoista.

Gripen E:n putoaminen pois Sveitsin kisasta oli Saabin vientiponnistuksille jo toinen takaisku 2010-luvulla. Sveitsiläiset kaatoivat edellisen polven Gripen C/D -koneiden hankinnan kansanäänestyksessä vuonna 2014. Runsaat 53 prosenttia äänestäneistä oli silloin sitä mieltä, ettei Sveitsillä ollut tarvetta sijoittaa miljardeja 22 Gripenin hankintaan. Ei-äänen antaneista 13 prosenttia oli sitä mieltä, ettei Gripen ollut Sveitsille sopiva konetyyppi.

– Ilmapiiri on sen jälkeen kääntynyt asevoimille paljon myönteisemmäksi. Lähi-idän tilanteen hiljattainen kehitys on osoittanut kansalle, kuinka tärkeää on pitää yllä omaa iskukykyistä armeijaa ja hyviä ilmavoimia, Hulliger sanoo.

” Saab Gripenillä oli vuoden 2014 kansanäänestyksen jälkeen huono imago sveitsiläisten parissa.

Hulligerin mukaan sarjatuotantoon valmiin koneen toimittaminen koelentoja varten oli Sveitsin sitova vaatimus kaikille hävittäjävalmistajille.

– Koneen pois jäämisen seurauksena Saab päätti itse vetäytyä kilpailusta. Uskallan väittää, että Saab Gripenillä oli vuoden 2014 kansanäänestyksen jälkeen huono imago sveitsiläisten parissa. Koneen kykyjä epäiltiin, olipa se oikeutettua tai ei.

Neljä jäljelle jäänyttä kandidaattia ovat Boeing Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon ja Lockheed Martin F-35A.

– Tärkein uuden taistelukoneen määritelmä on tämä: me haluamme parhaan mahdollisen, meidän maallemme sopivan koneen. Kaikki neljä kandidaattia täyttävät vaatimukset kirkkaasti, Hulliger sanoo.

Hallitus ei kuitenkaan vie syksyn kansanäänestykseen mitään yksittäistä konetta vaan koko paketin. Sitä ennen ei puolustushallinto hiiskahdakaan konetyypin valinnasta tai edes suosikista.

– Kansanäänestys tietyn koneen hankkimisesta olisi tuskin voitettavissa, sillä suositeltu kone jakaisi äänestäjiä eri leireihin, eversti Hulliger sanoo.

Tietoja suosikeista ei myöskään ole vuotanut ulos: puolustusministeriö, ilmavoimat, hävittäjälentäjät ja asiantuntijat haluavat esittää voittajaa yhtenä rintamana sitten, kun päätös on tehty.

– Koelentojen tulokset on dokumentoitu ja tiedot on tallennettu turvallisesti. Tietoja ei julkaista, vaan salaus pitää. Suosikkia ei nimetty, Hulliger sanoo.

Hulliger ei halua paljastaa omaa suosikkiaan.

– Entisenä sotilaslentäjänä ja ilmapuolustusjärjestelmän hankintaohjelman päällikkönä pidättäydyn antamasta millekään koneelle etusijaa.

Gripen lensi Sveitsin koelento-ohjelmassa vuonna 2008. Kauppoja ei tullut.

Sveitsissä on keskusteltu paljon myös hävittäjähankinnan ulkopoliittisesta ulottuvuudesta. Konekauppa ja siihen liittyvät ase- ja tukeutumisjärjestelmät sitovat Sveitsin tiettyyn valmistajamaahan tai maaryhmään – amerikkalaiset koneet Yhdysvaltoihin, Rafale Ranskaan ja Eurofighter Britanniaan, Saksaan ja Italiaan.

Hulligerin mielestä kunnon keskusteluun päästään kuitenkin vasta sitten, kun valmistajat ovat toimittaneet vastaukset lopullisiin tarjouspyyntöihin.

– Nämä tiedot tulevat julkisuuteen vasta 27. syyskuuta pidettävän kansanäänestyksen jälkeen. Mielestäni on täysin oikeutettua, että liittoneuvosto ottaa ulkopoliittiset kysymykset huomioon konetyypin valinnassa ja hankintapäätöksessä, Hulliger sanoo.