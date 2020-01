Poliisi varoittaa: kaikissa Savossa leviävissä väärissä rahoissa ei ole varoitusta väärästä rahasta

Elokuvarahalla on huijattu ruokalähettejä.

Itä-Suomen poliisi varoittaa kansalaisia pohjoisen Savon alueella leviävästä väärästä rahasta.

Uusia tapauksia on tullut viime aikoina ilmi lähes päivittäin, erityisesti Pohjois-Savon pääkaupungissa Kuopiossa, mutta myös Iisalmessa ja pienessä Tuusniemellä.

Rahoja on kahdenlaisia.

Osassa seteleistä lukee pienellä kirjasimella copy (=kopio) tai invalid (=virheellinen) tai movie money (elokuvaraha).

– Kun tarkkaan katsoo, teksti löytyy jostain päin yläreunaa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Esko Salo.

Savolaisesta väärästä rahasta on liikkeellä myös ovelampi versio, jossa ei erikseen kerrota, että kyseessä on väärä raha.

– Se on kuitenkin laadultaan aika kelvoton, tuntuu kädessä hypistellessä lähinnä kopiopaperilta, Salo kuvailee.

– Mutta kiireessä nekin voivat mennä täydestä.

Tällä setelillä yritettiin eilen keskiviikkona maksaa ruokalähetille. Setelin toisella puolella lukee copy.

Yleensä kysymys on ollut 10 tai 20 euron seteleistä, joilla on maksettu tai yritetty maksaa pienissä kauppaliikkeissä. Niitä on tarjottu maksuvälineinä myös ruokaläheteille.

Poliisi kehottaa savolaisia huolellisuuteen. Kannattaa katsoa, onko, seteli oikea, vai pikemminkin päinvastoin.

Mahdollisuuksien mukaan kannattaa käyttää rahantunnistuslaitetta, jota yleensä käytetään – mahdollisuuden salliessa – vain suurten setelien kohdalla.

Ensimmäiset savolaiset väärät rahat havaittiin viime vuoden puolella, mutta tammikuun aikana niistä on tullut yhä enemmän ilmoituksia.

Aiemmin saman tyyppisiä vääriä rahoja on tavattu Lapissa.

– Samaa tyyliä Salo sanoo.

Salon mukaan on määritelmäkysymys, pitäisikö varoitusteksteillä varustettuja vääriä rahoja edes kutsua vääriksi rahoiksi, vai pikemminkin leikkirahoiksi.