Pitkällisissä tartuntatauti- tai karanteenitapauksissa hoidon maksaa viime kädessä Suomen valtio.

Lapin keskussairaalassa hoidossa olevan koronaviruspotilaan olo on pyritty tekemään mahdollisimman mukavaksi eristyksessä. Hänelle on toimitettu englanninkielisiä lehtiä ja muuta ajanvietettä.

Hän on myös saanut sairaanhoitopiiriltä luvan syödä noutoruokaa, jota on toimitettu rovaniemeläisestä kiinalaisravintolasta.

– Eristysaika on kohtalaisen pitkä, joten jonkinlaista viihdykettä siellä pitää olla. Televisiokin siellä on, mutta kiinankielistä ohjelmaa ei ole katsottavissa, toteaa infektioylilääkäri Markku Broas Lapin keskussairaalasta.

Lapin keskussairaalan sisäänkäynti.

Hoitohenkilökunta käy huoneessa hyvin varustautuneena. Ennen huoneeseen menoa päälle puetaan suoja-asu, maski, päähine ja käsineet.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajan Jari Jokelan mukaan Rovaniemellä on hyvät valmiudet hoitaa virukseen sairastuneita potilaita.

– Viruspotilas on nyt sairaalan normaalin potilashuoneen kaltaisessa huoneessa, jossa erillinen ilmanvaihto. Tällaisia huoneita meillä on kolme kappaletta. Teho-osastolla on yksi erityispaikka ja lisäksi voimme ottaa tavallisia potilashuoneita erityishuoneiksi tarvittaessa, Jokela selvittää.

Hänen mukaansa eristyksissä olevan potilaan toiveisiin yritetään vastata mahdollisimman hyvin.

Kyltti Lapin keskussairaalassa.

– Mitään kovin dramaattista ei ole tapahtunut. Meillä on noin 200 sairaansijaa ja vuosittain kertyy 600-700 ulkomaalaisten hoitopäivää. Meillä on siis joka päivä hoidossa 1 tai 2 ulkomaalaista potilasta, Jokela laskee.

Ulkomaalaiset maksavat tavallisesti hoitonsa itse, useimmiten vakuutuksen kautta. Pitkäkestoisissa karanteeni- tai tartuntatapauksissa hoidon maksaa lopulta tartuntatautilain mukaisesti Suomen valtio, jos muita maksajia ei ole.