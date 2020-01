Lapin sairaanhoitopiiri: Muutamia ihmisiä karanteenissa koronatartunnan varalta – kaksi altistunutta työntekijää jääneet kotiin

Altistuneita on nyt 24 eikä määrän arvioida kasvavan.

Lapin keskussairaalaan on tuotu muutamia koronavirukselle altistuneita matkailijoita karanteeniin. Lisäksi kaksi sairaanhoitopiirin työntekijää on varmuuden vuoksi jäänyt kotiin tekemään etätyötä. He ovat altistuneet lyhytaikaisesti virukselle.

Infektioylilääkäri Markku Broas Lapin keskussairaalasta kertoi Rovaniemellä pidettävässä tiedotustilaisuudessa, että altistuneiden määrä on torstaina tehtyjen selvitysten perusteella 24 ihmistä.

– Luku voi elää koska ulkomaalaisista altistuneista on kyse ja heidän kontaktoimisensa matkailualueelta on hankalaa. Osa altistuneista on pitkäkestoisia, jolloin voidaan käyttää karanteenia. Henkilö voidaan ottaa meille karanteeniin omaan tilaan ja hänen vointiaan seurataan 14 vuorokauden ajan siitä kun hän on altistunut.

Karanteenia varten on järjestelty tiloja Lapin keskussairaalasta. Matkailijat ovat Broaksen mukaan suhtautuneet tilanteeseen asiallisesti.

– Lähes kaikki altistuneet ovat ulkomaalaisia ja he liittyvät matkailuun.

THL on ilmoittanut Twitterissä lähettävänsä epidemiologin ja kiinaa puhuvan tutkijan avustamaan Lapin keskussairaalaa tilanteen hoitamisessa.

Kiinalainen turisti hakeutui hengitystieinfektion takia päivystykseen sunnuntaina 26.1. Ivalossa, mistä hänet siirrettiin Lapin keskussairaalaan. Tauti varmistui koronavirukseksi ke 29.1.

Potilas on 32-vuotias Kiinan kansalainen, joka saapui Wuhanista Suomeen. Hän jatkoi Helsinki-Vantaan lentoasemalta Ivaloon ja edelleen Saariselälle. Hän on oleskellut oireita saatuaan vain Saariselällä.