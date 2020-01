”Hyvä paha sää” esti Gripenin testilennon Pirkkalassa – kyvyt luvataan näyttää viikon evaluoinnin aikana

Gripen E on nyt ensimmäistä kertaa Ruotsin ulkopuolella.

Hornetien seuraajaksi havittelevien hävittäjien HX-Challenge -evaluointitesti osoittautui tällä viikolla nimensä mukaiseksi.

Torstaina testivuorossa oli ruotsalainen lentokonevalmistaja Saab, mutta Pirkkalan lentokentän yllä ollut räntäsateinen ja pilvinen sää sotki ensimmäisen testipäivän ohjelman.

– Tänään on sellainen hyvä paha sää, naurahti ilmavoimien HX-hankejohtaja eversti Juha-Pekka Keränen mediapäivän aluksi, mutta kertoi ettei tiennyt lennon peruuntumisesta etukäteen.

Hän totesi toivovansa myös ”-20 asteen pakkasia ja selkeää taivasta” evaluointipäiviksi.

Ilmavoimat oli tosin etukäteen halunnut testeihin juuri mahdollisimman haastavaa suomalaista säätä, jotta ehdokkaat joutuvat tekemään parhaansa osoittaakseen koneidensa kyvyt.

– Suomen tarpeilla on haasteensa, joihin lukeutuu myös sää. Uuden hävittäjän täytyy kyetä operoimaan kaikissa olosuhteissa, Keränen huomautti.

Saabin HX-kampanjajohtaja Magnus Skogberg totesi huonon sään olevan selkeä syy muuttaa päivän lento-ohjelmaa.

– Evaluointi on optimoitua työtä. Tänään olosuhteet eivät olleet oikeat suorittaa tehtävää, mikä oli tarkoitus tehdä.

Eversti Keränen tarkeni myöhemmin IS:lle, että ensimmäisen lentopäivän ohjelmassa oli tutustua testimaastoon ja havainnoida annettuja alueita, mutta pilvipeite ei sitä nyt mahdollistanut.

Ilmavoimien HX-hankejohtaja eversti Juha-Pekka Keränen Gripen E:n edessä.

Keräsen mukaan päätös oli Saabin. Hänen mukaansa lennon peruminen ei vielä tarkoita sitä, että jokin suunnitelluista testeistä jäisi tekemättä. Testijaksoille on varattu yksi varapäivä, ja muidenkin testien yhteydessä suunnitellusta aikataulusta on poikettu.

– Tämä tärkeä tapahtuma kaikille, yksi kriittinen paikka näyttää kykyjä.

Saab tarjoaa Suomelle uusinta, vielä osin testilentovaiheessa olevaa Gripen E-hävittäjäänsä. Niistä Suomeen saapui keskiviikkona sarjan tuoreimpiin kuuluva kone, viime kesän alussa valmistunut 39-10. Samalla Gripen otti ensi kosketuksen muun kuin Ruotsin kamaraan.

– Uskon meidän todistaneen koneen laskeutumisella eilen (Pirkkalaan), ettei rankka ilmasto ja huono sää ole ongelma, huomautti Saabin Aeronautics-liiketoiminta-alueen johtaja Jonas Hjelm.

Hävittäjä saa lähipäivinä kumppanikseen kaksipaikkaisen Gripenin, joka on C/D-mallin pohjalta muokattu E-testikone. Tämän koneen mukana ilmaan pääsee myös suomalaislentäjä.

Saab on suunnitellut Gripenit toimimaan myös maantietukikohdista. Toistaiseksi Gripeniä ei sellaisissa ole testattu talviolosuhteissa, eikä tehdä Suomen evaluoinneissa.

– Suuntavakavuus on tärkeämpi kuin lyhyt laskumatka. Sitä testataan muun muassa jäädyttämällä kiitotietä, eversti Keränen kertoi.

Kolmas Saabin testikoneista on varhaisvaroitus- ja valvontalentokone GlobalEye. Se operoi evaluoinnin ajan pääosin Ruotsin Linköpingistä, jossa on Saabin tehdas.

Saabin GlobalEye-tutkakone pienoismallina Suomen ilmavoimien väreissä.

GlobalEye kävi jo torstaina mutkia Suomen ilmatilassa mukanaan puolustusvoimien henkilökuntaa.

Saab havittelee Suomesta varsinaista tuplajättipottia, jos se saa 10 miljardin euron arvoisen tilauksen. Syyskuussa merivoimat valitsi Saabin toimittamaan uusien Pohjanmaa-luokan korvettien taistelunjohtojärjestelmät. Tilauksen arvo on 412 miljoonaa euroa.

Saab korostikin torstaina Pirkkalassa, kuinka sitoutunut se on yhteistyöhön Suomen puolustusvoimien kanssa monilla eri osa-alueilla.

Ennen Saabia evaluoitavina ovat käyneet yhteiseurooppalainen Eurofighter ja ranskalaisen Dassaultin Rafaele. Niiden esityksistä poiketen Saab korosti enemmän tarjokkaansa tekniikkaa. HX-kampanjajohtaja Magnus Skogbergin puheessa toistui tiuhaan termi ”uniikki”.

Saabin HX-kampanjajohtaja Magnus Skogberg Gripenin mediapäivänä Pirkkalassa.

Tätä uniikkia ovat Saabin mukaan muun muassa Gripenin helposti muunneltavissa ja päivitettävissä olevat taistelu- ja sensorijärjestelmät. Monitoimihävittäjien toimintojen päivittämien vaatii tiukan laatu- ja turvallisuussertifioinnin. Saabin ratkaisu on erottaa lentoturvallisuusohjelmisto omaksi kokonaisuudeksi, jolloin Gripeniin voidaan vaihtaa uusia toimintoja ilman pitkää sertifiointiprosessia.

Saab korosti myös koneen maahuollon nopeutta.

– Maassa kone saadaan huollettua ja aseistettua uudelleen 10 minuutissa. Moottorinvaihto onnistuu yhdessä tunnissa, lupasi Skogberg.

Kaikkien näiden ”uniikkien” etujen loppulaskun Saab lisäksi lupasi olevan kilpailijoita halvempi.

Yhden Gripen E-hävittäjän valmistushinnaksi on ilmoitettu alle 60 miljoonaa dollaria. Esimerkiksi amerikkalaisen Lockheed Martinin häivehävittäjä F-35:n kappalehinta on 80 miljoonan dollarin kieppeillä. Valmistushinta tosin on eri asia kuin hävittäjän lopulliset elinkaarikustannukset.

Gripeniä on toistaiseksi myyty Ruotsin ilmavoimien lisäksi Brasilialle. Gripen on ehdolla muun muassa Kanadaan, joka Suomen tavoin etsii korvaajaa Hornet-laivastolleen.

Gripen E on yksimoottorinen. Voimanlähteenä on General Electricin F414-GE-39E -moottori.

Saabin jättää tarkennetun tarjousvastauksensa puolustusvoimien logistiikkalaitokselle muiden valmistajien tavoin perjantaina. Suomi pyysi tarjousta 64 uudesta hävittäjästä.

Saab kertoi viime kesänä, että sen pakettiin kuului 52 yksi- ja 12 kaksipaikkaista hävittäjää sekä kaksi GlobalEye-tutkakonetta. Sen jälkeen tehdyssä tarkentavassa tarjouspyynnössä korostetaan kuitenkin kokonaisuuden suorituskykyä eikä konemäärää.

Koneet, mukaan lukien niiden ase- ja sensorivarustus sekä koulutus Saab lupaa mahduttaa 10 miljardin euroon tarjoten monipuolista teollista yhteistyötä, joista olisi esimerkiksi Gripenin osien tuotantoa ja moottoreiden kokoamista.

– Gripen maksimoi kulutustehokkuuden, summasi Skogberg myyntipuheessaan.

Gripenit ja GlobalEye lentävät Suomen taivaalla viikon ajan. Niiden jälkeen vuorossa ovat enää yhdysvaltalaiset kilpailijat, joista ensimmäisenä Suomeen tulee täällä vain kerran aiemmin nähdyt F-35-hävittäjät.

Viimeisenä evaluoitavina ovat Boeingin Super Hornetit.

Lopulliset tarjoukset pyydetään loppukesällä tai alkusyksystä. Hankintapäätöksen tekee valtioneuvosto vuonna 2021.