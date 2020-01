Jörn Donner kertoi syyskuussa 2018 saaneensa lahjakortin krematorioon: ”En minä päivittäin kuolemaa ajattele”

Ilta-Sanomat julkaisee uudelleen Jörn Donnerin syyskuussa 2018 yhdessä poikansa Rafael Donnerin kanssa antaman haastattelun.

Kirja ei ole kooltaan iso, mutta sisällöltään Jörn ja Rafael Donnerin kirjeenvaihtoon perustuva Ennen kuin olet poissa (Teos) on sitä. He kirjoittavat asioista, joista isät ja heidän poikansa eivät yleensä puhu.

”Haluan tietää, kuka sinä olet, jotta ymmärtäisin, kuka itse olen”, Rafael kirjoittaa.

Nyt istutaan Jörkan työhuoneella. Jörkka on kertonut jo puhelimessa, ettei hän tee mitään, hän on nyt eläkeläinen. Niin hän on sanonut ennenkin – ennen seuraavaa romaania tai elokuvaa.

Kirjassa Rafael ehdottaa isälleen bingoa ja senioreiden ryhmämatkoja – ei kylläkään tosissaan. Hän tietää, etteivät Jörnin ”en tee mitään” -puheet ole ihan totta.

Eivät tosiaankaan. Jörn Donner on ollut juuri Pietarissa, jossa näytettiin hänen dokumenttinsa Perkele 1 ja Perkele 2. Hän piti myös seminaarin paikallisessa elokuvakorkeakoulussa.

– Se oli poikkeus, pelkkää sattumaa, Jörkka sanoo reissusta.

Kirjeenvaihtokirjaa Donnerit tekivät syyskuusta 2017 kesäkuuhun. Taukojakin oli, koska Rafael on vuoden loppuun asti Studentbladet-lehden päätoimittajana.

– Jörn suhtautui kärsivällisesti hitauteeni, Rafael kertoo.

Rafael Donner kirjoittaa isänsä tavoin kiertelemättä ja inhoaa tekopyhyyttä, mutta eivät he muuten toisiaan muistuta.

– Tavallaan ihailen rohkeuttasi, mutta en aio sitä kopioida. Olen eri muotista, Rafael sanoo.

– Yksi asia meillä voi olla yhteinen: en ole hyvä puhumaan, olen parempi kirjoittamaan, Jörkka miettii ja huomauttaa olevansa hiljaa Helsingin kaupunginvaltuustossakin.

Alkuvuodesta molemmilta julkaistiin kirja, eikä kumpikaan kokenut sitä aikaa hyvänä.

Rafaelin esseekokoelma Ihminen on herkkä eläin sai ihan hyvän vastaanoton. Silti hän tunsi päivittäin ahdistusta ja epätoivoa. Oli univaikeuksia, syömishäiriötä, ylipäätään huono olo.

– Sisäistin vain huonoimmat arvostelut. En tosin lopulta lukenut niitä ollenkaan, Rafael kertoo.

Rafael Donner sai esikoiskirjalleen myös huomiota, josta monet vain haaveilevat.

– Sain mielestäni ansaitsematonta huomiota, koska olen Jörnin poika. Olin kaikissa helvetin jutuissa. Se tuntui lopulta vain pahalta, haluan olla oma itseni.

Rafael tietää, että kuuluisan isän poikana oleminen on ”luksusongelma”. Itseironisesti hän kirjoittaakin: ”Nyt istun tässä kirjoittamassa tätä kirjaa, teosta joka entisestään vahvistaa rooliani sinun poikanasi eikä juuri muuna”.

– Ne hyvät arvosteluthan olivat ansaittuja, Jörkka huomauttaa.

Rafael puhuu uupumuksesta, sillä masennus olisi liian voimakas ilmaisu.

– Mutta ilman tyttöystävääni en olisi pärjännyt, hän tietää.

Synkästä vaiheestaan Rafael kertoi isälleen vasta kirjeissään.

– Yllätyin, että Rafaelilla on ollut näitä masennustiloja, joista hän kirjoitti ensimmäisessä kirjassaankin, Jörkka kertoo.

– Lieviä masennuksia, Rafael korjaa.

– Ehkä nuorena tuntee helpommin itsensä huonosti kohdelluksi, Jörkka miettii.

Jörn kuuntelee, kun Rafael kertoo kokeneensa, ettei hänellä ole omaa identiteettiä. Hän on tuntenut aina itsensä myös ulkopuoliseksi.

– Olin kuusivuotias, kun muutimme Los Angelesista maalle Tenholaan, en koskaan tuntenut olevani tenholalainen. Kun 15-vuotiaana muutin Helsinkiin, olin täällä landepaukku – ja siltä tuntuu vieläkin.

Myös Jörkka oli kirjeenvaihdon aikana välillä tummissa vesissä. Hän kirjoittaa miettivänsä joskus itsemurhaakin. Mutta se on vain ohikiitävä ajatus.

”Se johtuu ammatillisesta epäonnistumisistani tai pikemminkin hiljaisuudesta. Romaanin vastaanotto Tukholmassa hieno, täällä haukkuja, ymmärtämättömyyttä...”, hän kirjoittaa syyksi alavireisyyteensä.

Donnerin viimeisin romaani Vesi on verta sakeampaa ei saanut Suomessa isoa suitsutusta, mutta on hän kokenut nihkeitä arvosteluita ennenkin.

– Kun tein yli tuhatsivuisen Mammutin, HBL:n kriitikko aloitti: Lukiessani voin pahoin.

Nyt Donner suunnittelee uusimmasta romaanistaan elokuvaa. Hän siis on tekemisen äärellä!

– Mutta se olisi vasta 2020... siihen on aikaa.

Romaania Donner ei nyt kirjoita, hän ainoastaan lukee romaaneja.

– Mulla on tunne, että olen lopettanut kirjailijana. Rafael voi ottaa nyt kapulan.

” Rafael voi ottaa nyt kapulan.

Tosin Donner miettii, tekeekö hän Suomi-kirjaansa toisen osan, joka ilmestyisi ennen eduskuntavaaleja.

– Jotakin pientä voin tehdä... ehkä... en tiedä.

Kirjassa Rafael kertoo lukeneensa salaa Jörnin päiväkirjaa. ”Kaikki on huonosti, juuri mikään ei ole hyvin, ja maalaat kuvan pelokkaasta, yksinäisestä, masentuneesta ja katkerasta ukosta”, Rafael kirjoittaa.

Jörn vastaa poikansa ymmärtäneen väärin arkiset päiväkirjamerkinnät. Ei hän ole onneton, vain ajoittain tyytymätön itseensä.

– Tyhjä olo tulee, kun työ on valmis, mikään ei silloin maistu. Kun on täyttänyt 80, tulee myös alakuloiseksi. Realistina tietää, että kaikki eivät elä satavuotiaiksi, Jörn sanoo.

Kirjassa Jörkka pohtii, olisiko aika hankkia Pervitiniä – metamfetamiinia. Hän oli lukenut, miten saksalaiset sotilaat lisäsivät sota-aikana Pervitinillä energiaa ja itseluottamusta.

Vastausmeilissään Rafael ihmettelee, ettei Jörn ole koskaan kokeillut huumeita. Yllätys sekin mieheltä, joka ei ole mitenkään väistellyt uusia kokemuksia.

– Yllätyin siitäkin, miten empivä olet, Rafael huomauttaa.

Rafael ei halua eritellä enempää yllättymisiään, mutta kyllä ne kirjasta hoksataan.

– Tuli ihan helvetin paljon yllätyksiä, Rafael naurahtaa.

– No hyvä! Jörkka huudahtaa.

Ei mene ehkä pieleen, jos sanon Rafaelin yllättyneen, kun Jörn kertoo, ettei hänellä ole mitään kiinnostusta homoseksuaalisuuteen mutta hän on tuntenut tarvetta pukeutua naiseksi – ”meikata, pukea ylleni pikkuhousut ja pitkät sukat”.

Mutta on Jörkkakin joskus estoinen:

”Estojeni vuoksi en voi tehdä asialle juuri mitään, koska en hanki itselleni naisten vaatteita (pari kertaa tein niin ja kumma kyllä häpesin sitä).”

Liv Ullmanin kanssa hän on käynyt Pariisissa transyökerhossa, mutta vain turistina, kun Ullman valmistautui elokuvarooliin.

Jörn miettii, että ehkä hänellä on naisellisia taipumuksia, kuten monilla miehillä, mutta hän ei usko olevansa naisellinen missään muussa mielessä. Ajatus sukupuolenvaihdoksesta on hänelle täysin vieras.

Se on tullut selväksi, ettei Jörkka välitä, mitä hänestä ajatellaan. Juuri siinä häntä on myös ihailtu.

– Jos olisin ollut ammattipoliitikko, silloin olisi pitänyt huolehtia, että fasadi on kunnossa, Jörkka tuumaa.

Kuva Rafael ja Jörn Donnerista Etelä-Afrikassa vuonna 1992.

Poliitikko hän on ollut useissakin puolueissa, mutta ensisijaisesti hän on ollut kirjailija ja elokuvien tekijä.

Kirjailijana Jörn Donner on yhä iskussa. Hän ei kirjoita mitään ”seksi vain muuttaa muotoaan ikääntyessä” -höpinää.

”En tiedä milloin lakkasin olemasta aktiivisesti kiinnostunut naisista eroottisesti, ehkä noin seitsemän vuotta sitten siinä yhteydessä, kun sperman eritys käytännöllisesti katsoen lakkasi, ehkä liian aikaisin”, hän kirjoittaa.

Mutta Jörkka siis kirjoittaa aktiivisesta kiinnostuksesta, ei kiinnostuksen katoamisesta.

Yhdessä kirjeessään Jörkka sanoo lopettavansa toistaiseksi julkisuudessa olemisen. Niin hän tekikin, mutta toistaiseksi on vain toistaiseksi.

Rafael ei aina ymmärrä isäänsä. Hänelle on mysteeri esimerkiksi Jörnin kapinallisuus.

– Olen tehnyt dna-testin: ainakin joku Donnerin suvusta on isäni, Rafael naureskelee.

Kun Donnerit tekivät kirjeenvaihtokirjaansa, Jörnin tytär Susanna kuoli. Tytärtään hän näki harvoin, viime vuosina ei ollenkaan. Tuli kohu, kun Donner sanoi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen haastattelussa tyttären vaikuttaneen elämäntavoillaan itse kuolemaansa.

Jörkka ei ottanut surevan isän roolia. Ei hän mennyt hautajaisiinkaan, mutta Rafael meni velipuolensa Oton kanssa.

Jörn Donnerista tuli 1981 neljän kuukauden sisällä sekä Susannan että Oton isä. Kummankaan äidin kanssa hän ei ole elänyt.

Jörn ja Rafael eivät halua enää puhua Susannan kuolemasta haastatteluissa. Kirjassa siitä on, koska siihen liittyvä kirjeenvaihto oli oleellisesti merkittävää.

Jörkan kirjoitus herättää kysymyksen: Voiko olla isän tunteita, jos ei ole koskaan ollut läheinen lapsen kanssa?

”Kun Meri oli raskaana, pyysin häntä tekemään abortin, mutta se ei käynyt päinsä”, hän kirjoittaa.

”Tuomioistuimen päätöksellä maksoin vuosittain huomattavan summan kahdeksantoista vuoden ajan. Lähemmässä yhteydessä en Susannaan ollut.”

Tytär käytti Donnerin mukaan päihteitä ja valehteli saadakseen häneltä rahaa. ”Kai sen melkein oli pakko tapahtua näin, koska Susanna pilasi tietoisesti tai tiedostamattaan oman elämänsä”, Donner kirjoittaa.

Vaikuttava on Rafaelin kirjoitus, miten hän päätti mennä Susannan hautajaisiin, vaikka hän oli nähnyt siskopuolensa viimeksi teini-iässä.

Kirjeessään isälleen Rafael pohtii, että ehkä isättömän on vaikea olla isä. Jörn Donner oli kaksivuotias, kun hänen isänsä kuoli. ”...ehkä Susanna olisi nyt elossa, jos asiat olisivat toisin, jos sinulla olisi ollut isä...”, Rafael kirjoittaa.

Sitäkin paheksuttiin, kun Donner sanoi olleensa isä vain kahdelle nuorimmalle pojalleen, Danielille ja Rafaelille. Sen hän on sanonut aina, ja kertonut syyt, miksi niin on.

Rafael tuntee olevansa etuoikeutettu: hänellä oli isä herättämässä aamuisin kouluun. Jörn Donner oli moderni isä siinä, että hän oli paljon nuorimpien poikiensa kanssa.

– Ennen vanhaan isät menivät dokaamaan, kun lapsi syntyi, Rafael hämmästelee.

– En minä sitä tehnyt, mutta en myöskään mennyt synnytykseen mukaan, Jörkka huomauttaa.

Rafaelin mielestä isän kuuluu olla mukana synnytyksessä.

– Mene sitten, kun sen aika tulee, Jörkka toteaa.

Rafael kirjoittaa osuvasti, miten Jörn ei sano vain sitä, mitä ihmiset haluavat kuulla, vaan hänen rehellisyytensä ulottuu sellaiseenkin, minkä ihmiset haluaisivat jättää kuulematta.

– On myös asioita, jotka voivat loukata jotakin, Rafael sanoo umpirehellisyyden vaaraksi.

Mutta missään asiassa Rafael ei tuomitse isäänsä.

– Ei minulla ole siihen oikeutta.

Rafael jopa ihailee Jörnin tapaa vastustaa sievistelyä ja paskanjauhantaa. Sitä hän ihmettelee kirjeessään, miksei Jörn nojaa ”valkoisten valheiden turvaan”.

– En tiedä, mistä suoraan puhumisesi tulee. Onko se jotakin sodan jälkeistä henkeä, Rafael ihmettelee.

Jörn tottui jo nuorena sanomaan sen, mitä ajattelee. Joskus se on johtanut konflikteihin.

– On joitakin tilanteita, joita olisi pitänyt katua, mutta en ole katumapäällä.

Isänsä vanhenemista Rafael kuvaa taitavasti. ”Kehitys etenee vain yhteen suuntaan”, hän kirjoittaa ja kuvailee Jörnin muutoksia: laihtumista, harmaantumista, väsymystä.

– Laihduin kun lopetin lihansyönnin, Jörn toteaa.

Rafaelista tuntuu kuin isä olisi alkanut kyseenalaistaa itsensä ja suunnitelmansa. Tietyssä iässä kaiken edessä onkin jos-sana.

”Ajat joita elämme eivät enää ole sinun”, Rafael kirjoittaa. Hän tietää, että nuoret eivät välttämättä tunnista Jörn Donneria. He voivat ajatella, että siinä menee hoitokodista karannut vanhus.

”Ja vaikka maailma muuttuu ja valonheitinten loiste himmenee, jotakin jää jäljelle. Olet edelleen minun isäni”, Rafael kirjoittaa koskettavasti.

Mutta kun Rafael lukee Jörnin tekstejä, isä muuttuu ajattomaksi, hän ei enää vaikuta vanhalta.

Kuolemasta kirjoittaessaan Jörkka mainitsee saaneensa lahjakortin tuhkaukseen. Se tuli, kun hän oli mukana Helsingin Krematoriosäätiön juhlakirjan tekemisessä.

– Mutta en minä päivittäin kuolemaa ajattele.

Rafael on pelännyt usein isänsä kuolemaa – ja omaansa.

– Kun lopetin kesällä tupakoinnin, kuolemanpelkoni loppui, Rafael kertoo.

Tupakoinnin lopettanut Jörn on joskus pummannut Rafaelilta tupakan, mutta nyt sekin on sitten loppunut.

Kirjassa Jörn Donner kertoo saaneensa viimeksi keväällä sädehoitoa keuhkokasvaimiin. Toinen kasvain katosi, mutta toinen on tallella.

– Kuten huomaat, olen hengissä.

Juttu on julkaistu ensi kertaa Ilta-Sanomissa 29. syyskuuta 2018.