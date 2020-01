Kirjailija, elokuvaohjaaja ja poliitikko Jörn Donner on kuollut.

Kirjailija, elokuvaohjaaja ja poliitikko Jörn Donner on kuollut tänään sairaalassa Helsingissä, kertoo hänen vaimonsa. Donner oli kuollessaan 86-vuotias.

Donnerin omaiset tiedottivat asiasta torstaina.

– Tänään, torstaina 30. tammikuuta klo 14:30 Jörn Donner menehtyi pitkäaikaisen keuhkosairauden jälkeen ydinperheensä läsnäollessa Helsingin Kolmiosairaalassa, tai kuten hän itse olisi sen muotoillut, ”korkean iän johdosta”. Hautajaiset pidetään läheisten läsnä ollessa. Hän olisi täyttänyt 87 vuotta Runeberginpäivänä 5. helmikuuta. Kiitämme hoitohenkilökuntaa erinomaisesta hoidosta, tiedotteessa sanotaan.

Donner on tunnetun Donnerien kulttuuri- ja taloussuvun jäsen. Hän oli arvostettu kulttuurialan monitoimija.

Donner aloitti uransa jo hyvin nuorena. Hän julkaisi esikoiskirjansa vain 18-vuotiaana. Parikymppisenä hän ohjasi ensimmäisen lyhytelokuvansa, oli mukana perustamassa Suomen elokuva-arkistoa ja pääsi Dagens Nyheterin elokuvakriitikoksi. 30-vuotiaana hänet palkittiin Venetsian elokuvajuhlilla parhaasta esikoisohjauksesta. Donner on myös ainoa suomalainen, joka on noutanut Oscar-palkinnon.

Loppu on niin sanotusti historiaa. Donner on tehnyt uskomattoman uran lehtimiehenä, kirjailijana, dokumenttien ja fiktion tekijänä, elokuvaohjaajana ja -tuottajana, näyttelijänä, tv-juontajana, poliitikkona, diplomaattina ja liikemiehenä.

Poliittisella urallaan Donner on muun muassa palvellut Suomen pääkonsulina Los Angelesissa 90-luvulla, työskennellyt kansanedustajana ja meppinä sekä toiminut kaupunginvaltuutettuna ja lukuisissa luottamustehtävissä.

Tasavallan presidentti myönsi Donnerille professorin arvonimen vuonna 2003.

Donner on ollut kolme kertaa naimisissa. Hänellä on kuusi lasta, joista yksi on kuollut.

Hänen ensimmäinen vaimonsa oli jo edesmennyt kirjailija Inga-Britt Wik. He olivat naimisissa vuosina 1954–1962. Liitosta syntyivät pojat Johan ja Jakob.

Donnerin nykyinen vaimo on toimittaja Bitte Westerlund. Heillä on pojat Daniel ja Rudolf.

Aviottomia lapsia Donnerilla on kaksi.

Otto Gabrielsson syntyi suhteesta elokuvatuottaja Lisbet Gabrielssoniin.

Donnerilla oli lisäksi tytär Susanna, joka syntyi samana vuonna kuin Otto. Susannan äiti on Meri Vennamo. Susanna kuoli reilu kaksi vuotta sitten.

Donner kertoi viime kesänä IS:lle sairastaneensa vakavaa keuhkokuumetta, joka olisi saattanut koitua kohtalokkaaksi.