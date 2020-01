Työpaikkailmoituksen ”ennätysmäisen härski” palkkatarjous aiheutti toimitusjohtajalle törkyviestien sateen – kaiken takana Suomen byrokratia

Ilmoituksen sisältöön on yrityksen johdon mukaan selkeä syy.

Yleisen käsityksen mukaan työstä pitää maksaa palkkaa sen vaativuuden mukaan. Siksi kuljetusalan yritys Titan Trans Oy:n työvoimatoimiston sivuille jättämä työpaikkailmoitus on aiheuttanut hämmennystä ja lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa.

Itse ilmoituksessa ei ole mitään erikoista. Siinä haetaan projektipäällikköä uuteen projektiin Uudenmaan alueella. Työtehtäviin kuuluvat muun muassa uuden toimintalinjan aloittaminen, tuotteiden markkinointi, verkkokaupan luominen ja asiakaskontaktit.

Henkilöllä tulee olla hyvät tietotekniset taidot, ja hänen on hallittava suomi, englanti ja venäjä. Ilmoituksessa toivotaan hakijalla olevan vähintään kolmen vuoden työkokemus lasertulostimien mustekasettien myynnistä ja markkinoinnista.

Vaatimuslista on pitkä ja yksityiskohtainen, mutta palkaksi luvataan ainoastaan 1 400 euroa kuussa.

Ilmoitusta on kommentoitu sosiaalisessa mediassa pöyristyneeseen sävyyn. Sitä on kuvailtu muun muassa ”ennätysmäisen härskiksi”.

Titan Trans Oy:n toimitusjohtaja Juhani Mäkäräinen kertoo Ilta-Sanomille kuulleensa työpaikkailmoituksen saamasta huomiosta.

– Koko ajan piippaa puhelin ja tulee viestejä ja sähköposteja, hän sanoo.

Mäkäräinen on hämmentynyt tilanteesta, sillä yritys on joutunut suoranaiseksi sylkykupiksi.

– Sieltä on tullut aikamoista törkytekstiä. Ei uhkauksia, mutta asiattomuuksia. En ole ollut aiemmin tällaisen kohteena, hän sanoo.

Ilmoituksen sisältöön on hyvin yksinkertainen syy. Tiivistettynä kyse on suomalaisesta byrokratiasta, johon yrityksen on alistuttava. Työlle on jo katsottuna pätevä tekijä.

– Meillä on ulkomaalainen osakas, joka alkaa tehdä tätä työtä. Hän kuitenkin tarvitsee työluvan ja oleskeluluvan Suomeen. Oleskelulupaa on anottu Migrin kautta, ja nyt Työ- ja elinkeinotoimisto on pyytänyt asiasta lisäselvityksiä. Yksi asia, jota he vaativat, on se, että työpaikka täytyy panna avoimeen hakuun vähintään kahdeksi viikoksi samoilla työehdoilla kuin millä osakas tähän palkataan, Mäkäräinen selventää.

Tuntuu silti erikoiselta, että kukaan suostuisi tekemään noin vaativaa työtä ilmoituksessa mainitulla palkalla. Siihenkin on selkeä syy.

– Osakkaan kanssa on sovittu tämä hinta, ja hän laskee sen varaan, että kun toiminta käynnistyy, hän pystyy nostamaan osinkoa yrityksestä, Mäkäräinen sanoo.

Kaikki eivät kuitenkaan koe palkkaa esteenä työn haulle. Mäkäräinen kertoo saaneensa useita hyviä työhakemuksia.

– Paikkaan on tullut hakemuksia päteviltä tyypeiltä. He eivät ole kokeneet palkkaa haasteeksi ja ovat ammattitaitoisen tuntuisia kavereita, joilla ei kuitenkaan kielitaito riitä. Hakemukset täytyy kuitenkin vielä käsitellä.

Mäkäräinen ei halua ottaa sen suuremmin kantaa TE-toimiston vaatimusten järkevyyteen.

– Onhan tämä turhaa byrokratiaa, mutta tätä meiltä on vaadittu. Jos tätä (ilmoitusta) ei olisi tehty, osakas olisi saanut hylkäävän päätöksen automaattisesti, hän kertoo.

– Koin, että tämä on vain muodollisuus, mutta tästä tuli ihan hurja hässäkkä.

Mäkäräisen mukaan heidän olisi turha edes yrittää maksaa normaalille työntekijälle noin pientä kuukausipalkkaa.

– Siitähän tulisi heti oikeusjuttu, jos aletaan maksaa palkkaa alle työehtosopimusten. Eihän tässä nyt hörhöjä olla ja tehdä tarkoituksella huonoja työpaikkailmoituksia, hän sanoo.