Niko Ranta-ahon asianajaja kiistää syytteet: ”Yllättävän hyvin pysynyt kasassa”

Laajassa huume- ja dopingrikosvyyhdissä syytetyn Niko Ranta-ahon asianajaja kommentoi lyhyesti päämiehensä saamia vakavia syytteitä.

Tänään torstaina käräjillä alettiin käsitellä yhtä Suomen kaikkien aikojen laajimmista huumerikosvyyhdeistä.

Helsingin käräjäoikeus on tiedotteessaan kuvannut Katiska-nimellä kutsuttua huumejuttua historiansa suurimmaksi. Sitä se on esimerkiksi syytettyjen määrällä mitattuna: heitä on yhteensä 54.

Helsingin käräjäoikeus on varannut kolme ensimmäistä istuntopäivää pelkästään syytteiden lukemiselle.

Syyttäjien torstaina lukemista syytteistä tuli selväksi, että tamperelaislähtöinen liikemies Niko Ranta-aho ja Cannonball-jengin ex-johtaja Janne ”Nacci” Tranberg ovat rikoskokonaisuuden päävyyhdin pääepäiltyjä.

Syyttäjien mukaan he ovat määräysvallallaan muun muassa ohjeistaneet, minne ja miten huumausaineita on viety sekä myyty.

Kaksikon syytteet koskevat törkeä huumausainerikos ja törkeä dopingrikos -nimikkeitä. Tranbergin ja Ranta-ahon syytteet törkeistä huumausainerikoksista koskevat erittäin suuria määriä eri aineita. Syyttäjän mukaan he ovat saaneet toiminnastaan huomattavaa taloudellista hyötyä.

Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma kommentoi oikeudessa Ranta-ahon syytteitä.

– Me olemme antaneet kirjallisen vastauksen jo ennen tätä käsittelyä oikeuteen, ja siinä nämä syytteet kiistetään kaikki.

Kaitaluoman mukaan Ranta-ahoon kohdistuvat rikosepäilyt perustuvat muun muassa muiden vastaajien esitutkinnassa kertomaan.

– Tämähän perustuu siihen, että täällä on erinäisiä kanssavastaajien kertomuksia, mihin nämä syytteet ja väite hänen syyllisyydestään perustuu, Kaitaluoma jatkaa.

– Poliisitutkinta nykyään näyttää keskittyvän aika paljon tällaiseen puhelimien tutkintaan. Eli puhelimia takavarikoidaan ja niiden tietosisältöä käydään läpi, ja sieltä löydetään yhtä ja toista. Siitä tässäkin tutkinnassa ollaan pitkälti lähdetty liikkeelle, ja sitä kautta ollaan löydetty niitä henkilöitä, joita on alettu haastattella.

Toimittaja kysyi Kaitaluomalta oikeudessa myös sitä, millä mielin hänen päämiehensä tulee vastaamaan hänelle luettuihin vakaviin syytteisiin.

– Siihen nähden, että hän on päivät melkein kokonaan eristettynä ja saa tavata vain lähinnä muutamaa vartijaa vankilassa, niin siihen nähden hän on yllättävän hyvin pysynyt kasassa.