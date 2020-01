Volkan Ünsalin palkkamurhasta tuomittu lasketaan vapaaksi

Uhrista jäi vain muutama veritippa. Yksi murhaajista surmattiin 2018.

Turkkilaissyntyisen Volkan Ünsalin palkkamurhasta tuomittu Ilkka Jani-Markus Leinonen lasketaan elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen. Hän pääsee vapaaksi 22. helmikuuta ensi vuonna.

Leinonen murhasi kahden rikoskumppaninsa kanssa palkkiota vastaan Ünsalin vuosaarelaisessa asunnossa 2003. Ruumista ei ole koskaan löytynyt. Uhrista jäi vain muutama veritippa. Tekotapa jäi selvittämättä.

Leinonen on istunut tuomiota lähes 16 vuotta. Miehen vapauttamista puolsivat hovioikeuden kukaan muun muassa rangaistusajan suunnitelman

noudattaminen, pitkäaikainen päihteettömyys ja poistumislupien sujuminen ehtoja noudattaen. Vankilassa Leinonen oli opiskellut ja osallistunut vankilan työ- ja ohjelmatoimintaan. Hänellä on läheisistä koostuva tukiverkosto, joka hovioikeuden arvion mukaan edistää hänen mahdollisuuksiaan selviytyä vapaudessa kohdattavista arkielämän haasteista.

Itse palkkamurhaa hovioikeus piti erityisen moitittavana. Se otti huomioon myös Leinosen kaksi muuta rangaistusta, josta sisältyivät elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Vakavin oli törkeä huumausainerikos, josta hänet oli tuomittu pitkään vankeusrangaistukseen.

Rikosseuraamuslaitos puolsi vapauttamista.

Yksi Ünsalin murhaajista, elinkautista tuomiota istunut ammattirikollinen Raimo Andersson, 61, surmattiin vankilomallaan keväällä 2018 Vantaalla. Anderssonin surmasi kolmeen murhaan aiemmin syyllistynyt Veli Matti Huohvanainen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Huohvanaisen Anderssonin murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen viime vuonna.

Volkan Ünsalin murhasta elinkautista istuu yhä Janne Raninen. Helsingin hovioikeus hylkäsi hänen hakemuksensa päästä ehdonalaiseen vapauteen 2018. Yllytyksestä murhaan tuomittiin aikoinaan chileläissyntyinen Leopoldo Fernado Gonzalez Carmona.

Palkkamurhan taustalla oli Arlandan lentokentän miljoonaryöstö.

Palkkamurhan tutkinta avattiin 15 vuoden jälkeen uudelleen. Asia on tällä hetkellä syyteharkinnassa valtakunnansyyttäjänvirastossa. Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion epäillään tienneen murhajuonesta. Aarnio on kiistänyt epäilyn. Epäiltynä asiasta on myös entinen jengipomo Keijo Vilhunen, joka on myös kiistänyt rikosepäilyn.