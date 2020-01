Helsingin käräjäoikeudessa tiivis tunnelma – alkamaisillaan jättihuumeoikeudenkäynti

Istunto pidetään turvallisuussyistä Helsingin käräjäoikeuden maanalaisessa turvasalissa. Yleisöä ei tänään päästetä paikalle.

Helsingin käräjäoikeuden käytävillä on torstaina aamulla poikkeuksellisen tiivis tunnelma. Syynä on se, että alkamaisillaan on poikkeuksellisen laajan huumerikoskokonaisuuden käsittely.

Ensimmäiset toimittajat olivat käräjäoikeuden ovien edustalla jonossa jo hyvissä ajoin ennen niiden avautumista. Toimittajat hamuavat kommentteja syyttäjiltä, syytetyiltä ja heidän puolustajiltaan.

– On hyvin mahdollista, että tämä on kaikkien aikojen laajin (huumejuttu) ainakin Helsingin käräjäoikeudessa.

– Kyseessä on erittäin laaja asia, koska vastaajien lukumäärä sekä huumausaineiden määrä on suuri, erikoissyyttäjä Heli Vesaaja sanoi MTV Uutisten haastattelussa.

Paikalle odotetaan isoa määrää poliiseja ja vartijoita, mutta ainakaan toistaiseksi heitä ei ole vielä ollut suuremmin näkyvillä.

Aamuyhdeksältä alkava istunto pidetään turvallisuussyistä Helsingin käräjäoikeuden maanalaisessa turvasalissa, jonne yleisö ei pääse ainakaan tänään. Toimittajat joutuvat seuraamaan istuntoa videoyhteyden välityksellä käräjäsalissa 210. Turvasalissa olevia syytettyjä ei saa kuvata edes videoruudun kautta.

Ennakkotietojen mukaan tämänpäiväisestä istunnosta on odotettavissa syyttäjän monologia. Syyttäjä lukee kirjaimellisesti syytenivaskasta vastaajille syytteet, mihin on arvioitu menevän koko päivän.

Toimittajat joutuvat seuraamaan videolta ainoastaan puhuvaa syyttäjää, eikä videota käännellä vastaajiin kesken syyttäjän puheen. Tästä syystä toimittajat eivät pysty kuvailemaan syytettyjen reaktioita syytteisiin.

Kaikkiaan rikoksista syytettynä on 54 henkilöä, joista tänään oikeuteen saapuu noin puolet. Oikeutta istutaan pitkälle kevääseen.

Tänään syytteisiin vastaavat muun muassa pääepäiltyihin kuuluvat entinen Cannonball-johtaja Janne ”Nacci” Tranberg ja tamperelainen liikemies Niko Ranta-aho. Molemmat ovat vangittuina ja heidät tuodaan turvasaliin takakautta, minkä takia yleisö ei näe heitä. Kumpaakin syytetään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista ja törkeistä dopingrikoksista.

Iso osa vastaajista saapuu saliin niin sanotusti vapaalta jalalta. Yksi heistä on Ranta-ahon avopuoliso, fitnessmalli Sofia Belórf, jota syytetään huumausainerikoksesta ja kahdesta rahanpesusta. Ranta-aho saa syytteen myös Belórfin pahoinpitelystä. Belórfin itsensä mukaan mitään pahoinpitelyä ei ole tapahtunut. Belórf on kiistänyt myös häneen kohdistuneet syytteet.

Itse vyyhdissä on kyse siitä, että organisaatio olisi salakuljettanut Suomeen erittäin suuria määriä huumausaineita, huumausaineiksi luokiteltavia lääkeaineita, lääkeaineita ja dopingaineita. Epäilysten mukaan huumausaineita on kätketty, varastoitu ja levitetty pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.