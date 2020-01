Tuhansia ylipainoisia auttanut lääkäri jyrkkänä Aake Kallialaa 30 kiloa laihduttaneesta ketodieetistä: ”En ole koskaan suositellut kenellekään”

Näyttelijä Aake Kalliala noudatti tiukkaa hiilihydraatitonta ruokavaliota ja laihdutti sen avulla 30 kiloa. Painonhallinnan asiantuntija kertoo, millaisia riskejä ketogeeniseen dieettiin liittyy. Lisäksi hän kertoo, millaista ruokavaliota hän itse suosittelisi laihduttaville.

Näyttelijä Aake Kalliala kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa laihduttaneensa 30 kiloa tiukan hiilihydraatittoman ruokavalion avulla.

Tiukassa ketogeenisessä dieetissä hiilihydraattien määrä vähennetään minimiin. Ruokavalio koostuu noin 70-80 % rasvasta, 15-20 % proteiinista ja 5-10 % hiilihydraateista. Kiellettyjen ruoka-aineiden listalla ovat sokerit, viljat, riisi, hedelmät ja marjat sekä maan alla kasvavat juurekset kuten peruna ja porkkanat.

Painonhallinnan asiantuntija, professori Pertti Mustajoki on pitkällä urallaan hoitanut tuhansia lihavuuden kanssa kamppailevia potilaita. Hän ei ole koskaan suositellut ketogeenistä dieettiä potilailleen. Siihen on syynsä.

– Erilaisia dieettejä, esimerkiksi vähähiilihydraattista dieettiä, ketogeenistä dieettiä sekä vähärasvaisia dieettejä on vertailtu tutkimuksissa paljon. Kun on tutkittu, miten dieetti vaikuttaa pitkällä tähtäimellä, niin vähähiilihydraattinen dieetti ja ketogeeninen dieetti eivät takaa hyvää ja pitkäaikaista tulosta yhtään sen paremmin kuin muutkaan dieetit, Mustajoki toteaa.

Painonhallinnan asiantuntija Pertti Mustajoen mukaan tutkimukset osoittavat, että vuoden tai kahden vuoden kuluttua sama lopputulos on runsaasti hiilihydraatteja käyttävillä ihmisillä tai hyvin vähän hiilihydraatteja käyttävillä ihmisillä.

– Ketogeenistä dieettiä ei suositella lihavuuden käypä hoito -suosituksissa, koska ei ole mitään näyttöä, että se olisi erityisen hyvä tapa laihtua pitkällä tähtäimellä.

Haittana ketogeenisen dieetin yksipuolisuus

Mustajoen mukaan yksi ketogeenisen ruokavalion ongelma on sen yksipuolisuus.

– Ketogeeninen dieetti on todella radikaali. Siinä täytyy vaihtaa suurin osa normaaleista elintarvikkeista toisiin, koska hiilihydraatteja on niin monessa ruoassa.

– Tiukkaa, ketogeenistä vaihetta noudatetaan yleensä muutama kuukausi. Se rajoittaa elämää niin paljon, ettei monikaan varmaan halua eikä pidäkään jatkaa pysyvänä muutoksena. Kyllä siinä tietty yksipuolisuus haittaa. Ketogeenistä dieettiä perustellaan sillä, että hiilihydraatit olisivat jotenkin vaarallisia, mutta sehän ei pidä paikkaansa, Mustajoki sanoo.

Ketodieetissä monet lisäävät rasvojen määrää. Mustajoki muistuttaa, että kovia rasvoja on vältettävä.

– Jos halutaan tehdä se terveellisesti, niin ei lisätä kovia rasvoja, vaan käytetään esimerkiksi öljyjä. Jos kuitenkin lisätään kovien rasvojen määrää tuntuvasti, niin se näkyy tietysti kolesterolitasoissa. Myös ruokavalion yksipuolisuus on ongelma, eli täytyy miettiä, tuleeko esimerkiksi kuituja riittävästi.

Ketogeenisessä ruokavaliossa vältetään muun muassa perunaa ja pastaa.

Aake Kalliala kertoi IS:n haastattelussa, ettei enää noudata ketogeenistä ruokavaliota, sillä ruokavalio aiheutti hänelle pahoinvointia.

– Olin kyllä niin hurjan näköinen, että oli oksennus lähellä. Ihan kuin käpylehmä! Ehkä se kuuri oli vähän liian rankka, Kalliala sanoi.

Mustajoen mukaan kuitujen määrä on ruokavaliossa usein vähäinen ja tämä voi aiheuttaa monenlaisia oireita.

– Ummetus on tässä ruokavaliossa aika yleistä, mikä johtuu kuitujen puutteesta. Osalla voi esiintyä myös lihaskramppeja, jos ruokavalio vedetään hyvin tiukaksi. Voi tulla myös heikotusta.

”En ole koskaan suositellut kenellekään tätä ruokavaliota”

Monet kuitenkin onnistuvat ketogeenisen ruokavalion avulla laihduttamaan parhaimmillaan kymmeniäkin kiloja. Tähänkin on Mustajoen mukaan syynsä.

– Monet luulevat, että ketogeenisyys sinänsä laihduttaa, mutta ravitsemustutkijoiden mukaan laihdutusteho johtuu pääasiassa siitä, että ruokavaliosta poistuu suuri määrä erilaisia lihottavia ruokalajeja, eli ruokavalikoima supistuu niin runsaasti, että syödään vähemmän.

Mustajoki ei kuitenkaan täysin tyrmää ketogeenistä dieettiä.

– Jotkut löytävät tätä kautta pysyvän tavan laihtua. Ratkaisu ei ole kuitenkaan se, että on loppuelämänsä ketogeenisellä ruokavaliolla. Hiilihydraattien määrää lisätään pikkuhiljaa korkeammalle tasolle, mikä kuitenkin voi olla alle nykyisen suosituksen. Jos tästä syntyy pysyvä tapa, niin silloin se on todella hyödyllistä. Ei pidä kuitenkaan luulla, että tämä automaattisesti pitäisi painon kurissa pitkällä tähtäimellä.

Itse hän ei kuitenkaan suosittelisi dieettiä kenellekään.

– En ole koskaan suositellut kenellekään tätä ruokavaliota. Olen kuitenkin nähnyt tuhansia ylipainoisia lääkäriurani aikana. Ongelma tiukoilla dieeteillä liittyy siihen, että niiden jälkeen palataan usein takaisin niihin vanhoihin tottumuksiin. Se on inhimillistä meillä kaikilla, Mustajoki toteaa.

Millainen ruokavalio olisi paras laihduttajalle?

Mustajoki ei suosittele ylipainoisille dieettiä, vaan ruokatottumusten muuttamista pikkuhiljaa.

– Ohjaan ihmisiä asteittaisiin muutoksiin siten, että vaihdetaan lihottavimmat elintarvikkeet, kuten sokeripitoiset juomat, sipsit, pikaruoat, makeiset ja keksit terveellisempiin ruokiin.

Lautasmalli soveltuu monenlaisiin ateriavaihtoehtoihin.

Mustajoki puhuu myös perinteisen lautasmallin puolesta. Lautasmallissa puolet lautasesta täytetään kasviksilla, esimerkiksi raasteilla, salaatilla ja lämpimällä kasvislisäkkeellä. Neljännes lautasesta täytetään täysjyväviljalisäkkeellä tai perunalla. Lautasesta noin neljännes jää kala-, liha- tai munaruoalle, jonka voi korvata palkokasveja, pähkinöitä tai siemeniä sisältävällä kasvisruoalla.

Lautasmallilla aterian kalorit vähenevät helposti 200 kalorin verran.

– Lautasmalli on loistava tapa vähentää kaloreita. Se ei ole mikään dieetti, vaan siinä lähdetään vähentämään lihottavia ruokia. Siinä laihdutaan hitaammin, mutta lopputulos on pysyvämpi. Usein dieettien jälkeen paino nousee takaisin lähtölukemiinsa. Tämä on se syy, miksi ohjaan ihmisiä asteittaisiin muutoksiin.

– Muutos onnistuu paremmin, kun se tehdään asteittain ja pikkuhiljaa, Mustajoki tähdentää.