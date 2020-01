Laajaa huume- ja dopingrikoskokonaisuutta käsitellään Helsingin käräjäoikeuden kellarikerroksen turvasalissa, jota käytetään ensisijaisesti esimerkiksi rikollisliigojen oikeusjuttujen käsittelyyn.

Huomenna torstaina Helsingin käräjäoikeudessa käynnistyy jättimäisen huume- ja dopingrikosvyyhdin rikosepäilyjen oikeuskäsittely.

Jutussa on yhteensä 54 syytettyä, ja kyse on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laajasta rikoskokonaisuudesta.

Syytettyjen penkillä ovat muun muassa Cannonballin ex-johtaja Janne ”Nacci” Tranberg ja liikemies Niko Ranta-aho. Syytteessä ovat myös esimerkiksi Helvetin enkeleiden johtohahmoihin kuulunut mies sekä toinen entinen Cannonball-johtaja.

Tiettävästi kokonaisuus on henkilömäärältään suurin Helsingin käräjäoikeuden huumejuttujen historiassa.

– Ainakaan lähihistoriasta ei tule mieleen semmoista juttua, missä yhdessä samassa kokonaisuudessa käsiteltäviä vastaajia olisi näin paljon, Helsingin käräjäoikeuden hallintojohtaja Petra Spring sanoo.

Spring kertoo, että suuren vyyhdin käsittelyn vuoksi käräjäoikeudessa on jouduttu turvautumaan erityiseen suunnitteluun ja ennakkojärjestelyihin.

Esimerkiksi torstaina paikalle odotetaan syytetyt sekä mm. heidän avustajansa ja saattajansa mukaan lukien vajaa satapäistä joukkoa, Spring sanoo.

– Meillä ei ole varauduttu siihen, että näin ison vastaajajoukon kanssa tarvitsisi pitää oikeudenkäyntiä. Ei sellaisia tiloja tuosta noin vaan löydy, eli se suurin kysymys on tilaongelma ja sen aiheuttamat haasteet.

Springin mukaan suurimpaan ihmismäärään on varauduttu kahdesta kolmeen päivää kestävän syytteidenluvun ajan, jolloin käräjäoikeuteen odotetaan paikalle suurinta osaa vastaajista.

– Jonoja tulee varmaan hisseihin, turvatarkastuksiin, lounaspaikkoihin. Jo saliin sisälle meneminen kestää kauemmin kuin normaalisti. Ihmisiä on kehotettu tulemaan ajoissa paikalle, koska odotettavissa on ruuhkia.

Käräjäoikeus on varautunut siihen, että myös vartijoita ja poliiseja tulee olemaan paikalla normaalia enemmän. Muutoin Spring ei käräjäoikeuden turvajärjestelyjä kommentoi.

– Kun ihmisiä on paljon, turvallisuusjärjestelyiltä vaaditaan tavallista enemmän eikä niistä haluta tiedottaa.

Ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisista sanoo, että poliisi on oikeudessa paikalla normaalia runsaslukuisemmin.

– Kyllähän siellä viranomaisia paljon on paikalla. Jo yksinomaan senkin takia, että on niin paljon vastaajia. Heitä kuljetellaan oikeuteen eri poliisimiesten ja vartijoiden toimesta. Eli poliisi on huolehtimassa paitsi kuljetuslogistiikasta myös kokonaisturvallisuudesta siinä samalla.

– Kyllähän tämä resursseja kokonaisuudessaan sitoo, mutta onhan tällaisia isoja tapahtumia ollut aikaisemminkin. Ei se siinä mielessä ole täysin poikkeuksellista.

Hahmotelma kellarikerroksen turvasalin ominaisuuksista ja erityispiirteistä. Esimerkiksi pöytien ja istumapaikkojen sijaintia on sittemmin voitu muuttaa.

Käsitellään turvasalissa – tällainen se on: rynnäkköeste, kuvauskielto, oma turvatarkastus

Rikoskokonaisuuden oikeuskäsittely ei ole muutoinkaan tyypillisimmästä päästä. Vyyhtiä käsitellään Helsingin käräjäoikeuden turvasalissa numero 001, joka sijaitsee maan alla Salmisaaren oikeustalon kellarikerroksessa.

Turvasalia on kutsuttu maan turvallisimmaksi oikeussaliksi. Salia käytetään ensisijaisesti kovan luokan rikollisten ja rikollisliigojen oikeusjuttujen käsittelyyn. Kun sali on vapaana, siellä istutaan muitakin juttuja.

Koska yli 200-neliöinen sali on oikeustalon suurin, käytetään sitä tarvittaessa myös suurten kokonaisuuksien käsittelyyn.

Huomenna alkavat huumevyyhdin käsittelyt pidetään Springin mukaan turvasalissa sekä salin suuren koon että turvallisuussyiden vuoksi.

Spring kertoo, että kyseisen vyyhdin oikeusistuntojen järjestelyissä on mietitty turvasalin ilmanvaihtoa ja se on mukautettu suureen väkimäärään.

Turvasalissa on tiettyjä erityispiirteitä, joilla se eroaa normaaleista istuntosaleista. Turvasalin kalusteet on mitoitettu tilaan väljästi, jotta poliisit ja vartijat mahtuvat istumaan syytettyjen takana.

Kuvaaminen turvasalissa on aina kielletty. Odotusaulaa pystytään valvomaan lasiseinän takaa.

Salissa on pelkääviä todistajia varten erityinen aitio, jossa on tummennetusta lasista valmistettu seinä. Lasiseinän taakse näkevät tuomarit mutta eivät syytetyt tai yleisö.

Salissa on myös rynnäkköesteeksi kutsuttu metallikaide, joka on sijoitettu syytettyjen ja tuomareiden istuinpaikkojen väliin.

Paikalle Helsingin käräjäoikeuteen odotetaan torstaina runsaasti median edustajia. Toimittajat eivät kuitenkaan pääse turvasaliin seuraamaan istuntoa ainakaan ensimmäisinä käsittelypäivinä väentungoksesta johtuen. Median on mahdollisuus seurata oikeudenkäyntiä toisesta käräjäsalista videoyhteyden välityksellä.