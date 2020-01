Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri: Osa koronavirukselle altistuneista voi olla suomalaisia

Koronavirustartunnan saanut kiinalaisnainen ei ollut ryhmämatkalla

Suomessa varmistui tänään keskiviikkoiltana ensimmäinen koronavirustartunta. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL vahvisti, että Lapin keskussairaalassa hoidettavana olevan naisen testitulokset ovat valmistuneet. Nainen pysyy eristyksissä ainakin oireiden keston ajan. Ennen eristyksen purkamista potilaan täytyy antaa kaksi puhdasta testitulosta.

– Koronavirustartunnan saanut henkilö on 32-vuotias kiinalaisnainen, joka lähti matkaan Kiinan Wuhanista 22. tammikuuta, yöpyi Pekingissä ja jatkoi 23. tammikuuta matkaansa Helsinki-Vantaalle ja sieltä edelleen jatkolennolla Ivaloon, Lapin keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas kertoo Ilta-Sanomille.

– Nainen on asunut Saariselällä lomakohteessa ja alkanut oirehtia sunnuntaina. Hänellä on ollut yskää, nuhaa, tukkoisuutta ja kuumeilua. Kun hänelle nousi tiistaina korkea kuume, hän otti yhteyttä päivystykseen. Nainen on kuitenkin nyt hyväkuntoinen.

Onko mahdollista, että hän olisi esimerkiksi Helsinki-Vantaalla voinut jo tartuttaa ihmisiä?

– On vain hyvin pienen pieni riski, että nainen olisi voinut tartuttaa ihmisiä Helsinki-Vantaan lentokentällä ennen jatkolentoa Ivaloon. Oireet alkoivat sunnuntaina, ja katsotaan, että tartuntariski on alkanut vasta perjantaina, jolloin hän on ollut jo Ivalossa.

– Täytyy muistaa, että lentokentällä kontaktit eivät ole pitkäkestoisia.

Oliko hän ryhmämatkailija?

– Hänen kohdallaan ei ollut kyse ryhmämatkasta.

Missä kaikkialla sairastunut on Ivalossa liikkunut?

– Hän on vieraillut Saariselän matkakohteissa.

Missä kaikkialla?

– Emme kommentoi tarkemmin näitä tietoja.

Ketä nämä noin 15 altistunutta ovat?

– He liittyvät tähän matkailuympäristöön. Suurin osa heistä on ulkomaalaisia. Kaikki eivät ole kiinalaisia. Mukana voi olla myös suomalaisia.

Kaikkien altistuneiden henkilöllisyyttä ei siis vielä tiedetä?

– Ei vielä. Olemme kartoittaneet altistuneiden määrää kuulemalla tartunnan saanutta henkilöä. Häntä on jututettu päivän kulusta ja sitä kautta arvio 15 altistuneesta on tehty. Tiedot tarkentuvat huomenna, kun kontaktointi näihin ihmisiin lähtee liikkeelle.

– Olemme huomenna yhteydessä altistuneisiin ja ohjeistamme, miten pitää toimia. Katsotaan, löytyykö oireilevia, otetaanko heistä näytteitä ja laitetaanko heitä eristyksiin.

Miten tähän noin 15 altistuneeseen päädyttiin?

– Katsomme, että mahdollinen tartuntariski syntyy, kun altistunut henkilö on viruksen kantajan kanssa samassa tilassa 15 minuuttia.

Aiotaanko näitä noin 15 altistunutta eristää?

– Asia tarkentuu huomenna. Tämän hetken ohjeistus on, että emme eristä altistuneita ilman oireilua.