Saariselän matkailupomo: ”Hygieniatasoa on nostettu”

Saariselän alueen matkailijoista noin 4 prosenttia on kiinalaisia.

Inari-Saariselkä -alueen matkailuyritykset eivät ole panikoineet juuri ilmi tulleen koronavirustapauksen takia. Markkinointijohtaja Marja Kumpuniemi Inari-Saariselkä Matkailu Oy.stä kertoo, että alueella eletään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaan.

– Matkailuyrityksille lähetettiin toimintaohjeita heti viime viikolla ensimmäisen tartuntaepäilyn jälkeen. Hygieniatasoa on nostettu, mutta muuten ollaan rauhallisin mielin.

Kumpuniemi ei kerro missä päin aluetta koronavirukseen sairastunut kiinalaisnainen on oleskellut. THL:n antaman ohjeistuksen mukaan hän ei kommentoi sitäkään missä 15 tartunnalle mahdollisesti altistunutta matkailijaa on tällä hetkellä.

Saariselän alueen matkailijoista noin neljä prosenttia on vuositasolla kiinalaisia. Kiinan lomailukauden aikana osuus hieman nousee. Kumpuniemen mukaan koronavirus ja Kiinan ryhmämatkarajoitus ovat vaikuttaneet matkailijamääriin maltillisesti.

– Tänne on edelleen turvallista matkustaa ja riski sairastua on hyvin pieni. THL:n mukaan nyt paljastunut tapaus ei tämänhetkisen tiedon valossa aiheuta riskiä muille matkustajille tai asukkaille. Valmius hoitaa altistuneita on hyvä ja kaikki altistuneet on kartoitettu, Kumpuniemi muistuttaa.

Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä hoidettava kiinalaismatkailija saapui Kiinasta Suomeen 23. tammikuuta. Hän lensi Wuhanista Pekingiin ja sieltä Helsinkiin. Hän on oleskellut koko matkansa ajan Saariselällä.