Toimi näin jos epäilet koronaviruksen tartuntaa – THL: Näin suojaudut tehokkaimmin

Suomessa vahvistettiin tänään ensimmäinen koronavirustapaus.

Koronavirus on Suomessakin tavallinen hengitystieinfektioita aiheuttava virus, joka aiheuttaa flunssaa etenkin talvikaudella. Suomessa on laajalti varauduttu Wuhanin koronaviruksen leviämiseen. THL on päivittänyt terveydenhuollon toimijoille ja matkailijoille tarkoitettuja ohjeita käytännössä päivittäin.

Keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa THL:n Mika Salminen muistutti, että suomalaiset voivat parhaiten suojautua tartunnalta huolehtimalla käsihygieniastaan ja hengityshygieniastaan.

Myös sairaanhoitopiirit ovat käyneet läpi omia prosessejaan päivystyksen, laboratorion ja konsultaation osalta.

Koronavirukselta voi suojautua muun muassa tehostamalla omaa käsihygieniaa: pese kädet vedellä ja saippualla. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen.

Vältä läheistä kontaktia hengitystieinfektioon sairastuneen henkilön kanssa.

Jos epäilet saaneesi tartunnan, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttöliinoilla kun yskit tai aivastat. Laita liina heti roskiin.

Wuhanin viruksesta tekee poikkeuksellisen se, että se voi olla aikaisempien sars- ja mers-tautien kaltainen, eläimestä ihmiseen tarttunut virus.

Uusi koronavirus voi aiheuttaa vakavamman taudinkuvan kuin tavallinen koronavirus.

Keskiviikkoon mennessä uuteen koronavirukseen oli kuollut 132 ihmistä, sairastuneita oli pelkästään Kiinassa yli 5 900.

Mers (Middle East Respiratory Syndrome) kuuluu koronaviruksiin, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Mersiin on kuollut vuoden 2012 jälkeen yli 800 ihmistä.

Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) kuuluu niin ikään koronaviruksiin. Tautiin sairastui 2000-luvun alkupuolella maailmanlaajuisesti noin 8 500 henkeä, joista noin joka kymmenes kuoli.