Uuden koronaviruksen vaarallisuus selviää vähitellen. Onko se yhtä vaarallinen kuin SARS?

Uuden koronaviruksen vaarallisuus on herättänyt kysymyksiä. Kiinan viranomaisten antamat tiedot viruksesta ovat joutuneet epäilyksen alaisiksi.

Viime perjantaina tiedelehti Lancetissa julkaistiin koronavirusta koskeva tutkimus. Kiina kertoi ensin, että viruksen lähde olisi Huanin ruokamarkkinat. Lancetissa julkaistun tutkimuksen mukaan tämä ei pitäisi paikkansa, sillä tutkituista 41:stä potilaasta vain 27:llä oli kytkös Huanin markkinoin.

Georgetownin yliopiston tartuntatautien tutkimuksen apulaisprofessori Daniel Lucey puolestaan kertoi Vox-verkkolehdelle, että tämä kaikki saattaa viitata siihen, että virus alkoi levitä Wuhanissa mahdollisesti jo kuukausia aiemmin kuin on uskottu.

Onko tilanne tarkentunut siihen suuntaan kuin nämä uudet tutkijat esittävät?

– Luvuissa on erilaisia arvioita. Niissä on siis isoja epävarmuuksia. Kiinan viranomaiset käyttävät varmistettujen tapausten määrää, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoo Ilta-Sanomile.

Onko virus siis vakavampi kuin vielä pari päivää sitten on kerrottu?

– On paljon avoimia kysymyksiä. Paljon tietoa puuttuu eli esimerkiksi se, ovatko nyt esiin tulleet tapaukset edustava joukkoa tartunnan saaneista. Puuttuu tietoa siitä, onko sairastuneilla esimerkiksi muita tauteja, hän sanoo.

– Tästä syystä Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom matkusti Kiinaan selvittämään tilannetta.

Kuolleisuus noin kaksi prosenttia

Kiinasta leviämään lähtenyt koronavirus on vaatinut tähän mennessä ainakin 132 ihmisen hengen. Vahvistettuja tartuntoja on jo lähes 6 000, joista 45 on havaittu muualla kuin Kiinassa.

Ovatko nämä kovat keinot, kuten lentoyhtiöiden päätökset jättää Kiinan-lennot kokonaan lentämättä, hyviä ja tarpeen taudin leviämisen estämiseksi?

– Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele erityisiä matkustusrajoituksia. Eri toimijat, kuten lentoyhtiöt voivat tietysti eri syistä rajoittaa toimiaan. Lentojen rajoittamien Wuhaniin tai muualle Kiinaan voi olla tästä näkökulmasta matkustajien järkevä,ä mutta kyseessä aina toimijoiden oma päätös, THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane kertoo Ilta-Sanomille.

Kuinka kuolettavasta taudista on kyse?

– Tämän hetkisen tiedon mukaan taudin kuolleisuusprosentti on noin kahden prosentin luokkaa. Vielä nyt näyttää siltä, että riskiryhmään kuuluvat erityisesti iäkkäät ihmiset, mutta menossa on tutkimushankkeita, joissa kuva tästä tarkentuu, Sane sanoo.

Onko syytä huolestua Suomessa esimerkiksi siitä, että taudilla olisi pahoja jälkitauteja?

– Kun epidemiat lähtevät liikkeelle, usein vakavammin sairastuneista saadaan ensin tietoja. Koko kuva alkaa selvitä vasta vähitellen. Seuraamme tilannetta tarkasti ja päivitämme riskinarviota säännöllisesti maailmalta saadun tilannekuvan perusteella. Esimerkiksi vielä oireettomien ja lievästi sairastuneiden osuus selviää vasta myöhemmin. Mahdollisten jälkitautien tapauksissa tutkimusta vaaditaan enemmän, sillä syy-seuraussuhteiden selvittämien vaatii paljon dataa, hän kertoo.

Kuinka huolestunut olette? Voiko keväällä tulla todellinen vakava epidemia?

– Epidemioilla on aina huippukausi ja sen jälkeen se eri syistä johtuen alkaa hiipua. Meillä on erilaisia skenaarioita eli malleja siitä, miten taudin kulku etenee, mutta vielä emme tiedä, milloin taudin huippukohta voisi olla, Sane sanoo.

Britanniassa, Saksassa ja Ruotsissa seurataan

Saksassa uusi koronavirus herättää vahvaa huolestumista.

– Sen perustella, mitä uudesta koronaviruksesta tähän mennessä tiedetään, kuolleisuus koronavirukseen on huomattavasti korkeampi kuin tavallisessa influenssassa, professori Marylyn Addo BNITM-instiutuutista sanoi NDR:n haastattelussa.

Vielä ei hänen mukaansa tiedetä sitä, onko uusi koronavirus vaarallisempi kuin SARS.

– Oireet ovat selvästi pahemmat kuin tavallisessa kylmettymisessä, mutta vielä ei ole varmuutta siitä, onko uuden koronaviruksen aiheuttama tauti vaarallisempi kuin SARS aiheuttama tauti, Britannian johtaviin asiantuntijoihin kuuluva Mark Woolhouse Skotlannista Edinburgin yliopistosta kertoo BBC:lle.

Ruotsin valtiollisen terveysviranomaisen huoli on myös siinä, miten virus käyttäytyy.

Ruokatoreilla vierailevat asiakkaat käyttävät hengityssuojaimia Honkongissa tammikuussa 2020.

– Uusi Kiinassa levinnyt koronavirus muistuttaa oireiltaan SARSia, mutta ei näytä alustavien tietojen mukaan olevan yhtä vaarallinen, Ruotsin valtiollisen terveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin epidemologi Anders Tegnell kertoo Ilta-Sanomille.

Kiinan viranomaiset ovat kertoneet tunnistaneensa ensimmäisen tartunnan Wuhanin kaupungissa 12. joulukuuta. Julkiseksi tieto tuli vasta uudenvuodenaattona, jolloin Wuhanin terveysviranomaiset kertoivat tutkivansa 27:ää tartuntatapausta. Tutkimukset viittaavat vahvasti myös siihen, että uusi koronavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen toisin kuin ensin uskottiin.

Alkuperäiset arviot koronasta rinnastivat sen vastaavantyyppiseen SARS-virukseen, johon kuoli vuosien 2002 ja 2003 epidemian aikana kymmenen prosenttia niistä, joilla tauti todettiin. Nyt viranomaiset eivät enää pysty arvioimaan miten vakavasta viruksesta on kyse.

Tutkimukset viittaavat vahvasti siihen, että uusi koronavirus tarttuu myös ihmisestä ihmiseen. Tähän viittaa tapaus, jossa tartunta-alueella vierailleella kiinalaisperheellä todettiin tartunta heidän palattuaan kotiseudulleen. Duodecim kertoo, että tartunnan sai myös kotona ollut perheenjäsen, joka ei ollut edes mukana matkalla.

Yksi perheenjäsenistä oli käynyt matkan aikana sairaalassa tapaamassa tartunnan saanutta sukulaista, joka tutkijoiden mukaan on todennäköisin tartunnan lähde.

Uusi koronavirus on mahdollisesti siirtynyt ihmisiin Wuhanin eläintoreilla, mutta varmuutta tästä ei ole. Edellinen Kiinassa alkunsa saanut koronavirusepidemia (Sars) sai alkunsa eläimistä.

Lähteet: The Lancet, Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM), Vox, Norddeutscher Rundfunk, Duodecim.