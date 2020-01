IS seuraa

Lapin keskussairaalassa hoidetulla potilaalla on koronavirus.

Kiinan Wuhanista kotoisin olevalla kiinalaisnaisella on todettu koronavirus Suomessa. Hän on tällä hetkellä eristyksissä Lapin keskussairaalassa.

Nuorehko turisti hakeutui päivystykseen Ivalossa, mistä hänet siirrettiin Lapin keskussairaalaan. Kyseessä on ensimmäinen varmistettu tapaus Suomessa.

– Oli odotettavissa, että matkailijoiden mukanaan tuomia tautitapauksia voi tulla ilmi myös Suomessa. Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua, sanoo johtaja Mika Salminen THL:n tiedotteessa.

Lapin sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen hoitamista yhdessä THL:n kanssa. Tartunnalle mahdollisesti altistuneita on noin 15. Sairaanhoitopiiri seuraa altistuneiden terveydentilaa 14 vuorokauden ajan.

– Suomessa on varauduttu mahdollisiin tapauksiin. Terveydenhuollolla ja laboratorioilla on toimintamallit olemassa. Sairaaloissa on valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa, Salminen kertoo.