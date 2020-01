Vuosiluku 1953 kiinnitti monen huomion – Kansallisarkisto vastaa ihmettelijöille: Selvitys suomalaisista ei pääty Stalinin kuolemaan

Itä-Karjalassa Karhumäen lähellä sijaitseva Sandarmoh on yksi Josif Stalinin ajan poliittisten vainojen teloitus- ja hautapaikoista. Kuvassa on Sandarmohista löytyvä muistotaulu suomalaisuhreille.

Kansallisarkiston tutkimushankkeessa on tarkoitus selvittää yksittäisten suomalaisten kohtaloita Josif Stalinin vainojen jälkimainingeissa jopa näihin päiviin saakka, tutkimusjohtaja Päivi Happonen korostaa.

Kun Kansallisarkisto esitti vastikään valtioneuvostolle tutkimushankkeen käynnistämistä suomalaisten vaiheista Venäjällä vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen, monen silmiin pomppasi esiselvityksessä mainittu vuosiluku 1953.

Tutkimushankkeesta tiedotettiin esimerkiksi otsikolla: Kansallisarkiston esiselvitys suomalaisista Venäjällä 1917–1953.

Neuvostoliiton hirmuhallitsija Josif Stalin kuoli vuonna 1953. Tästä saattoi saada siis mielikuvan, että Kansallisarkisto aikoisi lopettaa tutkimushankkeensa niin ikään vuoteen 1953.

Tutkimusjohtaja Päivi Happosen mukaan tästä ei ole kyse.

– Vuodet 1917-53 on mainittu lähinnä siinä mielessä, että meidän täytyy ensin selvittää, keitä suomalaisia siellä ylipäätään oli Stalinin aikana, Happonen tarkensi.

– Koko selvityksen päätepiste ei ole kuitenkaan juuri vuosi 1953, vaan tapauskohtaisesti on tarkoitus selvittää yksittäisten ihmisten kohtaloita aina näihin päiviin saakka.

Kansallisarkisto odottaa valtioneuvoston päätöstä Stalinin vainojen suomalaiskohtaloiden tutkimushankkeen rahoituksesta ensi kesän aikana. Kuvassa ovat tutkimusjohtaja Päivi Happonen ja pääjohtaja Jussi Nuorteva.

Ulkoministeriön tutkija Jussi Pekkarinen sekä muun muassa loikkareita ja vakoilua tutkinut Juha Pohjonen kuuluvat joukkoon, joka oli ehtinyt jo huolestua Kansallisarkiston tutkimusprojektin mahdollisesta päättymisestä vuoteen 1953.

– Stalinin vainot loppuivat pienellä viiveellä hänen kuolemaansa, mutta ei se merkitse sitä, että selvitys pitäisi lopettaa siihen. Vainojen jälkimainingit ulottuvat tähän päivään asti, joten olisi perusteltua, että selvitys ulotettaisiin mahdollisimman lähelle nykyhetkeä, Pekkarinen ja Pohjola muistuttavat IS:lle lähettämässään viestissä.

Pekkarinen ja Pohjola korostavat myös, että Suomessa on jo nyt valmiina paljon avoimesti saatavia arkistotietoja, jotka odottavat vain kokoamista yhteen.

– Suomen puolen arkistotietoja ovat koonneet ainakin suojelupoliisi sekä sen edeltäjät, ulkoministeriö, rajavartiolaitos ja puolustusvoimien eri yksiköt. Näistä kannattaisi aloittaa.

Ulkoministeriön tutkija Jussi Pekkarinen muistuttaa, että myös ulkoministeriön arkistossa on paljon tietoa Neuvostoliitossa eläneiden suomalaisten kohtaloista.

Pekkarisen mukaan esimerkiksi ulkoministeriön arkistossa on kotelokaupalla huolestuneiden omaisten lähettämiä tiedusteluja rajan taakse jääneistä läheisistä, joiden jälkiä omaiset yrittivät etsiä koko Neuvostoliiton olemassa olon ajan.

– Tiedusteluja omaisilta on tullut ulkoministeriöön vielä 2000-luvullakin, ja varsin tuoreitakin rehabilitointipäätöksiä löytyy.

Rehabilitointipäätökset ovat Venäjällä ja entisessä Neuvostoliitossa annettuja maineenpalautuspäätöksiä, joissa todetaan henkilön tulleen syyttömänä vangituksi. Aikanaan monien vankien kerrottiin kuolleen vankeudessa sairauksiin, mutta rehabilitointipäätöksistä todelliseksi kuolinsyyksi paljastuu usein teloitus.

Rehabilitointipäätöksiä on päätynyt ulkoministeriön haltuun siinä yhteydessä, kun ministeriö on ollut välikätenä auttamassa omaisia selvittämään läheistensä kohtaloita. Joskus päätöksiä on lähetetty Neuvostoliitosta ja Venäjältä ulkoministeriöön tiedoksi myös erikseen pyytämättä.

Happosen mukaan Kansallisarkisto tiedostaa hyvin esimerkiksi sen, että monet Stalinin vainoissa pakkosiirretyistä ihmisistä pääsivät palaamaan Neuvostoliitossa vanhoille kotiseuduilleen vasta 1957–58.

Lisäksi Stalinin vainot heijastuvat eri tavoin suomalaisten elämään nykyisinkin, sillä Suomessa asuu esimerkiksi paluumuuttajan statuksella monia yhä elossa olevia uhreja sekä heidän jälkeläisiään.

Happosen mukaan Kansallisarkiston esittämässä viisivuotisessa tutkimushankkeessa on tarkoitus selvittää mahdollisimman tarkkaan yksittäisten ihmisten kohtaloita, joista muodostetaan tutkimuksen aikana visuaalinen sähköinen tietokanta.

Kansallisarkisto on pyytänyt valtioneuvostolta hieman reilun 2,5 miljoonan euron rahoitusta viisivuotiselle hankkeelle, minkä lisäksi rahoitusta olisi tarkoitus hankkia myös muista lähteistä.

– Kyseessä on niin laaja hanke, että valtioneuvostolta pyydetyllä rahoituksella sitä ei saataisi kokonaan tehtyä.

Alustavan arvion mukaan valtioneuvoston rahoitus hankkeelle saattaisi ratketa kesän aikana, jonka jälkeen varsinainen tutkimus voitaisiin aloittaa alkusyksystä.

– Tarkoituksena on tehdä nyt vielä kevään aikana tarkennettu tutkimussuunnitelma. Esiselvitys ei ollut siis vielä mikään tyhjentävä suunnitelma, vaan tarkoitus on käydä aivan kaikki mahdolliset tietolähteet ja arkistot läpi, Happonen korosti.

