Etelän lauha ja sateinen sää jatkuu lähipäivien ajan

Idänpuoleinen tuuli on tänään kohtalaista.

Sää on pilvinen, ja monin paikoin satelee lunta tai räntää, etelässä ja lännessä myös vettä.

Etelässä ja lännessä on nollakeliä tai suojaa. Maan itäosasta Perämerelle on päivällä muutama pakkasaste. Kainuussa ja Lapissa pakkasta on enimmäkseen 10 – 15 astetta ja Inarin Lapissa on pakkasta 20 - 25 astetta.

Torstaina satelee monin paikoin, lännessä vettä ja räntää, etenkin idässä ja pohjoisessa lunta.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä vähän nollan yläpuolella, Itä-Suomesta Oulun seudulle on pakkasta 2 - 5 astetta ja Lapissa on 7 - 15 pakkasastetta.

Perjantaina heikkoja lumisateita tulee edelleen, paikoin myös etelässä ja lännessä.

Lännessä on nollakeliä tai suojaa, idässä ja pohjoisessa on päivällä pakkasta enimmäkseen 5 - 10 astetta.