Reijo Ruokasen kolumni: Piikki auki, lasku muille

Olisi hienoa, jos me oikeasti olisimme valmiita maksamaan siitä, että Suomesta tulee parempi paikka elää, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Kapakassa on hienoa tilata kalliisti, jos voi luottaa siihen, että lasku menee toiseen pöytään.

Perheestämme on käyty ala- ja yläkoulua Saksassa ja Englannissa. Tiedän, kuinka hyvin Suomessa ovat asiat.

Nyt joku siellä ja nousee ja alkaa kiihkoilla opetussuunnitelmasta ja karttakepistä ja siitä, kuinka ennen oli kaikki paremmin. Ei ollut. Oppilaat oppivat nyt paljon enemmän kuin silloin ennen.

Meillä on maailman korkeimmin koulutetut opettajat, joille pitäisi maksaa paremmin. Ehdottomasti.

En puolusta kunnollisia palkankorotuksia opettajille vain siksi, että lähipiirini vilisee opettajia, mutta toki sekin vaikuttaa. Ainakaan en ihan helposti lähtisi julkisesti korotuksia vastustamaan. Arvostan puhevälejä.

En ole yksin. Noin 90 prosenttia suomalaisista on Taloustutkimuksen tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että luokanopettajien alkupalkka pitää nostaa nykyisestä 2 700 eurosta 3 000 euroon. Kun vähän tekee väkivaltaa tuloksille, voi tulkita, että suomalaiset haluavat korottaa perusopetuksen opettajien palkkoja noin 11 prosenttia.

Minulle sopii. Perusopetuksessa on noin 40 000 opettajaa. Korotuksen hinta sivukuluineen olisi n. 250–270 miljoonaa euroa. Tasapuolisuuden nimissä sama korotus täytyy ulottaa myös muihin opettajiin. Hintalappu nousee ainakin puoleen miljardiin euroon vuodessa.

” Mielipidemittauksissa on helppo olla höveli, mutta tosipaikan tullen tunnelma on toinen.

Kyselytutkimusten perusteella suomalaiset korottaisivat mieluusti myös hoitohenkilökunnan palkkoja. Lähi- ja sairaanhoitajia on ammatissa noin 170 000. Ja tietysti korotuksen piiriin täytyy ottaa mukaan myös sosiaalityöntekijät, ensihoitajat, fysioterapeutit ja muut. Lasku nousee helposti 1,5 miljardiin euroon vuodessa.

Minulle sopii. Ovat rahansa ansainneet.

Noiden hyväksi havaittujen ja oikeudenmukaisten palkankorotusten hinta on siis noin kaksi miljardia vuodessa. Voi olla enemmänkin, mutta ei nyt takerruta satoihin miljoonin.

Jokaiselle veronmaksajalle nuo palkankorotukset merkitsisivät 30–60 euron laskua kuukaudessa. Kuinka moni kaivaa taskuaan heti, kun mahdollisuus annetaan etenkin, kun joka tapauksessa sote-sektori nielee tulevaisuudessa merkittävästi enemmän rahaa?

Sympatia ei maksa mitään, eivätkä hyvät aikeet.

Siksi mielipidemittauksissa on helppo olla höveli, mutta tosipaikan tullen tunnelma on toinen. Harmi. Olisi hienoa, jos me oikeasti olisimme valmiita maksamaan siitä, että Suomesta tulee parempi paikka elää.

Kun tilatessa tietää, että lasku tulee omaan pöytään, konjakkia valitessa useimmat tyytyvät siihen halvempaan tai jättävät kokonaan väliin. Humalassa toki jokainen on rikas, mutta ehkä isoja päätöksiä ei kannata kännissä tehdä.

