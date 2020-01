Pohjois-Lappiin on satanut yhtä paljon lunta kuin koko viime talvena yhteensä

Lumiaurakuskit joutuvat tekemään tuplasti töitä tavalliseen vuoteen verrattuna.

Joinakin päivinä saa kolata kahdesti. Nuoriso ei pääse pelaamaan jääkiekkoa, koska lunta on satanut kaukaloon liikaa. Auto on hautautunut katolta pudonneen lumen alle ja se pitää lapioida esiin ennen työpäivää.

Tämä ei kuvaa vanhanaikaista talvea Etelä-Suomessa, vaan kuluvaa talvea Pohjois-Lapissa.

Auto hautautuneena runsaan lumikerroksen alle Sodankylässä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Lappiin on satanut tänä talvena poikkeuksellisen paljon lunta.

Eniten sitä on idässä, mutta Pohjois-Lapissa lunta on jo nyt saman verran kuin viime vuonna enimmillään. Viime vuonna lunta oli Saariselällä maaliskuun lopulla 90 senttiä. Nyt Saariselällä on lunta jo 88 senttiä.

Lumi on satanut erilaisina kerroksina. Välillä Lappiin sataa puuterilunta, välillä raskasta märkää lunta, välillä alijäähtynyttä vettä.

Porot luovuttavat ravinnon suhteen

Talviurheilijoille ja erityisesti laskettelijoille etenkin runsas puuterilumi on mieluisa asia, mutta poronhoitajille tilanne teettää lisätöitä.

– Porot luovuttavat ruoan etsinnässä, kun niiden kaivamiin kuoppiin valuu aina uudestaan kevyttä lunta, kertoo Muotkatunturin paliskunnan poroisäntä Tarmo Lietoff. Silloin eläimet lähtevät etsimään ruokaa sieltä, mistä sitä saa helpommin eli aluksi maanteiltä ja moottorikelkkareiteiltä.

Tästä seuraa, että poronomistajien täytyy paimentaa tokkaa entistä enemmän ja viedä poroille ruokaa maastoon.

Se on kallista ja aikaa vievää.

Tila loppuu kylältä

Myös teiden kunnossapito on tullut tänä talvena Destian arvion mukaan tuplasti kalliimmaksi kuin tavallisesti. Lumiaurakuskeille talvi on kaksi kertaa kiireisempi kuin tavallinen talvi, kertoo Destian kunnossapito-osaston työpäällikkö Pasi Perttunen.

– Lunta saattaa sataa kaksi tai kolme päivää yhteen menoon. Tuuraajia täytyy etsiä jatkuvasti.

Lumipenkkoja Ivalon Saariselällä.

Pääteillä saa Destian ja ely-keskuksen välisen sopimuksen mukaan olla korkeintaan neljä senttiä lunta. Syrjäisimmillä teillä määrä on kymmenen senttiä. Kunnossapitotyöntekijät lähtevät liikkelle, kun suurimmasta sallitusta lumimäärästä on karttunut puolet.

Kaikki aurattu lumi ei enää mahdu kylien keskuksiin, joten sitä on täytynyt viedä jo nyt lumenkaatopaikoille.

Talvi jää myös Perttusen muistoihin poikkeuksellisena.

– Kiukkuista asiakaspalautetta ei ole kuulunut tavallista enempää, joten kai voi ajatella, että olemme onnistuneet työssämme, Perttunen sanoo.

Lämpötilat nousevat ja laskevat

Poroisäntä Lietoff ihmettelee sitä, että lämpötila on sahannut paljon nollan ja monen kymmenen pakkasasteen välillä. Hänestä sekin on poikkeuksellista. Tänä talvena on myös satanut erikoisen paljon alijäähtynyttä vettä, eli eräänlaista jäätyvää sadetta. Se takertuu kaikkialle ja kovettaa lumen pinnan. Autoilijalle alijäähtynyt vesi on kenties kaikkein epämiellyttävintä sadetta, sillä se jäätyy suoraan tuulilasiin ja tekee tien pinnasta jäisen.

Santa’s hotel -kyltti kylpee lumessa Saariselällä.

Juuri alijäähtynyt vesi on hankalaa myös teiden kunnossapidon kannalta.

– Sitä pitää raapia tien pinnasta alusterillä ja höylillä, sillä muuten muodostuu uria ja polanteita, Perttunen selittää.

Sinänsä Suomen säätyyppiin voi kuulua se, että lämpötila muuttuu talvella melko nopeastikin kymmenillä asteilla, kertoo meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta.