Jyväskylän vatsatautiepidemian aiheutti noroviruksen lähisukulainen

Tartunnan oireet ovat samat kuin noroviruksella, mutta tauti yleensä lievempi

Jyväskylässä liikuntakeskus Buugissa levinneen vatsatautiepidemian aiheuttajaksi on tutkimuksissa paljastunut sapovirus, kertoo Jyväskylän kaupunki. Virusta löydettiin potilaista otetuista näytteistä. Kaikkien näytteiden tulokset eivät ole vielä valmistuneet.

Sapovirus on läheistä sukua niin ikään vatsatauteja aiheuttavalle norovirukselle, joka on myös yleisempi. Sapovirustartunnan oireet ovat pitkälti samat kuin noroviruksen kohdalla, ja niihin kuuluvat ripuli, pahoinvointi ja päänsärky.

Tauti on yleensä norovirustartuntaa lievempi. Sapovirustartuntaan ei ole lääkehoitoa. Tärkeintä on huolehtia riittävästä nesteensaannista, ja yleensä kotihoito on riittävä.

Epidemiassa sairastui noin 130 ihmistä.

Liikuntakeskus Buugissa jatketaan tehostettua siivousta ja desinfiointia. Jyväskylän kaupungin elintarvikevalvonta jatkaa edelleen tapauksen selvittämistä.

Sapovirus voi levitä myös juomaveden kautta. Sama virus on aiheuttanut Suomessa kaksi vesivälitteistä epidemiaa vuosina 2016 ja 2018, kun juomaveteen pääsi jätevettä putkirikon vuoksi.