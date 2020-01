Vaikuttiko Stalin sukusi kohtaloon? Perheiden muistot halutaan talteen – keräysprojekti käynnistyi

Josif Stalinin kuvia on alettu kantaa yhä avoimemmin Venäjällä esimerkiksi voitonpäivänä 9. toukokuuta, jolloin muistellaan Neuvostoliiton voittoa natsi-Saksasta. Tämä kuva on vuodelta 2010.

Jos perheelläsi tai suvullasi on muistoja, asiakirjoja tai valokuvia Josif Stalinin vainojen ihmiskohtaloista, kaikki tämä kiinnostaa nyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran muistojenkeruuhanketta.

Hirmuhallitsija Josif Stalinin toimeenpanemien vainojen varjo kummittelee yhä kymmenientuhansien tavallisten suomalaisten, inkeriläisten ja entisessä Neuvostoliitossa asuneiden suomensukuisten elämässä.

Tämä kaikki tiedetään sinänsä, mutta ihmiskohtaloiden systemaattista dokumentointia ja tallennusta ei ole silti edes yritetty tehdä tähän päivään mennessä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura haluaa nyt omalta osaltaan paikata tätä aukkoa käynnistämällään keruuprojektilla Stalinin vainojen muistot.

Internetissä julkaistulla keruusivustolla on linkkejä ja vastauslomakkeita, joiden kautta halukkaat voivat lähettää oman perheensä muistoja Stalinin vaikutuksesta heidän sukunsa ihmiskohtaloihin. Pääset keruuprojektin sivuille tästä linkistä. Keruuhanke on käynnissä toukokuun loppuun saakka.

SKS:n arkiston johtajan Outi Hupaniitun mukaan keruuhanketta kiinnostavat nimenomaan tavallisten ihmisten kokemukset eli muistitieto.

– Meitä kiinnostaa esimerkiksi se, miten perheissä on puhuttu kadonneista tai teloitetuista suvun jäsenistä. Miten heitä on kaivattu, miten heidän kohtaloaan on yritetty selvittää, ja miten tämä kaikki heijastuu ihmisten arkeen vielä näinäkin päivinä, Hupaniittu kuvaili IS:lle.

Toimittaja Unto Hämäläisen aloite sai myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran innostumaan tavallisten perheiden ja sukujen muistitiedon keräämisestä Josif Stalinin vainoihin liittyen.

Unto Hämäläinen jälleen aloitteentekijänä

Hupaniitun mukaan SKS:n keruuhanke on itsenäinen projekti eikä se kuulu osana Kansallisarkiston esittämään viisivuotiseen tutkimushankkeeseen suomalaisten kohtaloista Venäjän vuoden 1917 vallankumouksen jälkeisessä Neuvostoliitossa.

Sama alkusysääjä molemmilla hankkeilla kuitenkin on – ja hän on Helsingin Sanomien eläkkeellä oleva toimittaja Unto Hämäläinen.

– Unto Hämäläinen teki meille aloitteen tästä sukujen muistitiedon keräämisestä. Eli siinä mielessä nämä projektit sivuavat toisiaan, sillä hänen artikkelistaanhan alkoi julkinen keskustelu Stalinin vainoista ja se johti jo Kansallisarkiston hankkeen käynnistymiseen, Hupaniittu sanoi.

Lue lisää: Valtiota pyydetään käynnistämään suurselvitys suomalaisten kohtaloista Venäjällä ja Neuvostoliitossa

Lue lisää: Selvitys suomalaiskohtaloista ei törmännytkään Kremlin muuriin

Hupaniitun mukaan on mahdollista, että jossain vaiheessa SKS:n projektista saattaisi olla hyötyä myös Kansallisarkistolle.

– Jos Kansallisarkisto haluaa hyödyntää keräämiämme tietoja myöhemmin, se on tietenkin mahdollista, mutta tässä vaiheessa meidän hankkeemme on aivan itsenäinen.

Vastauksia toivotaan myös venäjäksi ja Venäjältä

Hupaniitun mukaan SKS:n arkistoa kiinnostavat laajasti kaikki suomensukuisten ihmisten kohtalot Stalinin vainoissa sekä vainojen heijastuminen jälkipolvien elämään.

– Meitä kiinnostavat ihmisten omat muistelukirjoitukset, valokuvat ja erilaiset dokumentit, jos perheet haluavat luovuttaa niitä meille arkistoitaviksi.

Vainojen uhreihin kuului muun muassa Suomesta tai Pohjois-Amerikasta Neuvostoliittoon muuttaneita suomalaisia kommunisteja, sisällissodasta paenneita punaisia sekä Neuvostoliiton alueella asuneita vähemmistöjä kuten inkerinsuomalaisia.

SKS pyytää muistelijoita kertomaan Stalinin vainoissa tapetusta tai kadonneesta henkilöstä tai perheestä, josta muistelijalla on jotain omakohtaista tietoa. Materiaalin lähettäjältä toivotaan vainojen uhrin perushenkilötietojen lisäksi myös kertomusta siitä, miten uhrin kohtalo on vaikuttanut muun suvun elämään.

Muistelun avuksi tarjotaan myös muutamia apukysymyksiä, kuten:

– Puhuttiinko aiheesta paljon perheesi ja sukusi piirissä? Miten aiheesta puhuttiin? Millaisia tunteita kertomukseen liittyi? Jos viranomaisiin oltiin yhteydessä, mitä he vastasivat?

Hupaniitun mukaan keruuprojektiin toivotaan vastauksia kaikilta niiltä, jotka tuntevat aiheen koskettavan itseään jollain tavalla. Vastausten pituutta ei ole rajoitettu eikä tyylilajia määritelty. On myös mahdollista jättää yhteydenottopyyntö esimerkiksi siinä tapauksessa, ettei itse pysty jostain syystä tietoja lähettämään.

Vastauksia halutaan mahdollisuuksien mukaan myös entisen Neuvostoliiton alueella asuvilta ihmisiltä tai esimerkiksi Pohjois-Amerikassa asuvilta suomalaisten jälkeläisiltä.

– Vastauksia voi lähettää myös venäjän kielellä tai englanniksi, Hupaniittu muistuttaa.

Historioitsija Erkki Vettenniemi kertoo keskiviikkona Oodi-kirjaston Gulag-seminaarissa, kuinka neuvostoleirejä käsiteltiin 1950-luvun suomalaisessa julkisuudessa.

Stalinin vainoista seminaari Oodissa keskiviikkona

Stalinin vainoista keskustellaan keskiviikkona 29. tammikuuta Helsingissä myös Oodi-kirjastossa järjestettävässä Gulag-seminaarissa. Tapahtuman teemana ovat Neuvostoliiton vankileirien saaristossa surmattujen suomalaisten kohtalot.

Gulag ja Suomi – historia ja muisti -seminaarissa on ohjelmaa koko keskiviikkopäivän ajalla 09-17.

Puhujina ovat Markku Salomaa, Jukka Rislakki, Susan Ikonen, Erkki Vettenniemi, Peter Maksimow, Aimo Ruusunen ja Kanerva Cederström.

Ulkomaalaisista asiantuntijoista mukana ovat Kristian Feigelson, Irina Flige, Judith Pallot, Nicolas Werth ja Štěpán Černoušek. Paneeliin ottavat osaa Ville Ropponen, Ville-Juhani Sutinen, Arja Paananen ja Lea Pakkanen.

Oodin seminaarissa on mahdollisuus tavata myös SKS:n Outi Hupaniittu, jos Stalin-muistojen keruuprojektista heräsi tuoreita kysymyksiä.

– Olen Oodin seminaarissa paikalla aamupäivän. Toivotaan, että ihmisiltä tulisi hankkeeseemme paljon vastauksia.

