Saaressa yksin asuva mies katosi Kiteellä – Juhasta ei ole havaintoja viime lokakuun jälkeen

Itä-Suomen poliisi kaipaa yleisöltä havaintoja Kiteellä Pohjois-Karjalassa saaressa asuvasta Juha Luostarisesta, josta ei ole havaintoja viime lokakuun jälkeen. 1954 syntynyt Luostarinen asuu yksin Kesälahdella Puruveden pohjoisosan Ketolansaaressa. Saareen ei ole tieyhteyttä ja kulku sinne tapahtuu vesiteitse.

Kadonnut on noin 180 senttiä pitkä, hoikkarakenteinen ja tummahiuksinen. Hänellä on ollut tapana liikkua jäällä potkukelkalla. Miehen lisäksi hänen käyttämänsä potkukelkka on kateissa.

Paikallisten asukkaiden mukaan Puruvesi jäätyi Ketolansaaren alueelta joulukuun alkupuolella.

Poliisin saamien tietojen perusteella asiaan ei epäillä liittyvän rikosta.

Mahdolliset havainnot kadonneesta voi ilmoittaa poliisille puhelinnumeroon 0295 415 455 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.