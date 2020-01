Etelän vesisateet jatkuvat useita päiviä

Eteläosan aamuinen vesisade väistyy päivän kuluessa.

Illalla lounaisrannikolle leviää jo uusi vesisade. Maan keskiosasta maan pohjoisosaan ulottuvat lumisateet liikkuvat koilliseen. Pohjoisimmassa Lapissa on osin selkeää.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 1 – 4 astetta, Itä-Suomesta Perämeren rannikolle on pakkasta 5 – 10 astetta, Etelä-Lapissa on pakkasta 10 – 15 astetta ja Koillis-Lapissa on noin 30 astetta pakkasta.

Keskiviikkona etelässä ja lännessä satelee vettä. Pohjoisessa tulee paikoin lunta, iltaa kohti myös idässä.

Idänpuoleinen tuuli on kohtalaista.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 0 - 3 astetta, maan itäosasta Perämeren rannikolle on heikkoa pakkasta. Koillismaalla ja Lapissa pakkasta on 10 – 15 ja Pohjois-Lapissa on paikoin noin 20 pakkasastetta.

Torstaina satelee monin paikoin, lännessä vettä ja räntää, etenkin idässä ja pohjoisessa lunta.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä vähän nollan yläpuolella, muualla maassa on pakkasta, Pohjois-Lapissa on noin 15 pakkasastetta.