Hyvästit hyttysille? Leuto talvi voi hävittää ensi kesän inisijät

Lumettomat kuukaudet voivat vaikuttaa ensi kesän hyttyskantaan ratkaisevasti, toteaa allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja.

Suomessa on toistaiseksi saatu todistaa poikkeuksellisen lumetonta ja lauhaa talvea. Siinä missä jotkut ovat harmitelleet paukkupakkasten poissaoloa ja räntäkeliä, ovat toiset huokaisseet helpotuksesta.

Kiistatonta on kuitenkin se, että lumettomat kuukaudet lyövät leimansa luontoon. Yle uutisoi eilen, että leudolla säällä on vaikutusta moniin eläin- ja kasvilajeihin.

Kevätsää läpi talvikauden voi saada aikaan esimerkiksi sen, että hyttysiä ei ensi kesänä Suomessa nähdä.

Lisääntymislätäköt harvassa

Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen toteaa Ilta-Sanomille, että ennuste perustuu hyttysten lisääntymisalueisiin.

– Hyttysmassat kasvavat ja kuoriutuvat tyypillisesti metsien ja ojien pienissä lätäköissä, jotka muodostuvat lumensulamisvesistä. Ne eivät viihdy vesissä, joissa on isompia eliöitä, kuten kaloja, vaan juuri näissä sadevesitynnyreissä. Ei tarvitse olla luonnontieteilijä, jotta ymmärtää, että kun lunta ei ole, näitä lätäköitäkin on vähemmän, Saarinen perustelee.

– Tämä näyttäytyy vääjäämättä niin, ettei hyttysillä ole elinpaikkoja kasvamista varten.

Saarinen muistuttaa, ettei skenaario koske koko Suomea, pohjoisessa kun on tänä vuonna poikkeuksellisen paljon lunta. Alue on muutoinkin hyttysille loistavaa maastoa.

– Näillä näkymin hyttysten niukkuus saattaa olla lähinnä eteläisen Suomen riesana, jos talvi jatkuu samanlaisena.

Mustikkasato voi jäädä pieneksi

Lumettomuus vaikuttaa myös mustikoihin, joille suojaava lumipeite on tärkeä.

– On huomattu, että vähälumisilla paikoilla mustikanversot ovat laajalti paleltuneet. Siksi runsaslumisempi talvi on turvallisempi mustikalle, jotta se pääsee marjomaan.

– Esimerkiksi puolukka on toisentyyppinen marja, ja siihen lumettomuudella ei ole yhtä selvää vaikutusta. Joka tapauksessa mustikkasato vaihtelee riippuen siitä, missäpäin Suomea ollaan ja milloin, Saarinen painottaa.

Ensimmäiset punkit

Plussakelit ovat saaneet kesän ötököitä liikehtimään. Punkkeja on jo havaittu lounaisessa Suomessa.

– Mistään laajamittaisemmasta liikehdinnästä ei kuitenkaan ole kyse, vaan pikemminkin yksittäisistä harhailijoista. Vetinen talvehtimispaikka on pistänyt ne lähtemään liikenteeseen.

Myös osa kasveista on alkanut kukkia etuajassa. Koska valon määrä on lämpötiloja vakaampi ja kevään etenemistä määrittävä tekijä, kyse on lähinnä yksittäisistä tapauksista.

Tosi on kuitenkin se, että siitepölykausi on alkanut tavallista aikaisemmin. Yleensä se käynnistyy Lounais-Suomesta maaliskuussa, kun pähkinäpensaat ja lepät alkavat kukkia.

– Nyt Kaisaniemessä näkyy jo kukkivia harmaaleppiä, ja sieltä siitepölyä tietysti kulkeutuu pohjoiseen. Tämä ei ole aivan tavatonta, sillä 2000-luvulla on ollut joitakin tällaisia vuosia aiemminkin.

Allergisen näkökulmasta siitepölykauden alkamisesta ei ole syytä huolestua, Saarinen muistuttaa. Se, että yksittäinen puu levittää siitepölyä, ei muuta sitä, että todellinen allergiakausi alkaa silti normaalin tapaan myöhemmin keväällä.

Isommat muutokset ottavat aikaa

Muutama leuto talvi peräkkäin ei kuitenkaan aiheuta Suomen luonnossa suurempia ja pitkäkestoisempia muutoksia, painottaa Saarinen.

– Muutokset tapahtuvat sen verran hitaasti, että ottaisi enemmän aikaa, jotta lajit muuntautuisivat kokonaan uusiin olosuhteisiin. Kyllä meillä tämä oma lajisto vielä täällä hallitsee ja koittaa tulla toimeen, vaikka lumettomuus jatkuisi, hän kuvailee.

Lumettomissa talvissa häviäjiä on joka tapauksessa enemmän kuin voittajia.

– Lumipeite on varsin olennainen osa suomalaisen luonnon vaihtelua. Lajistollemme on hyvin vaikeaa selviytyä pienelläkin pakkasella, jos suojaavaa lumipeitettä ei olekaan, Saarinen sanoo.