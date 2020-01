Hengityssuojaimet loppuivat Suomesta – THL:n asiantuntija kertoo, milloin niiden käyttö on tarpeen

Hengityssuojaimia on hamstrattu Suomen apteekeista huomattavia määriä viime päivinä.

Hengityssuojaimet ovat loppuneet lääketukuista ja apteekeista.

Koronavirusepidemia – tai ainakin sen pelko – näkyy jo suomalaisissa lääketukuissa ja apteekeissa. Viime viikoilla kerroimme, että kysyntä hengityssuojaimia kohtaan on jopa kymmenkertaistunut.

Johtava proviisori Mikko Käenmäki Yliopiston Apteekista totesi tällöin Ilta-Sanomille, että suusuojaimet ovat loppuneet tukusta, eli niitä ei tällä hetkellä saa tilattua lisää.

Myös Helsingin Sanomat uutisoi tänään maanantaina, että suojaimet ovat loppuneet useilta toimittajilta.

Esimerkiksi lääketukkuri Oriolasta todetaan HS:lle, että yhtiö etsii parhaillaan uusia suojien toimittajia kolmen nykyisen toimittajansa rinnalle.

Myös lääketukkuri Tamronista vahvistetaan Ilta-Sanomille, että heidän markkinoilla tarjoama kasvosuojaimensa on loppu.

– Kasvosuojaimia saa muualtakin kuin apteekeista, mutta tilauksia on toki tullut moninkertaisesti, laatujohtaja Anni Svala kuvailee.

– Viranomaisten ohjeistusten mukaan ehdottomasti suositellaan suojaimia käytettävän. Me totta kai pyrimme vastaamaan kysyntään, mutta täytyy välttää hysterian luomista.

Milloin suojainta on käytettävä?

Kysymys kuuluukin: milloin suojainta olisi sitten tarpeen käyttää? Kysyimme asiasta johtaja asiantuntija Jussi Sanelta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksiköstä.

– Yleisesti voidaan sanoa koronaviruksesta, että suusuojaimen käyttö on tarpeen terveydenhuollon ihmisille sekä koronavirusinfektioon sairastuneiden läheisille, Sane kiteyttää.

Toisin sanoen esimerkiksi matkailijoiden tai asiakaspalvelun parissa työskenteleville hengityssuojaimen käytöstä ei ole juurikaan hyötyä.

– Ei siis lähdetä siitä, että pitäisi kävellä hengityssuojainten kanssa tuolla kadulla, Sane toteaa.

Asiantuntija muistuttaa myös siitä, ettei koronavirukseen sairastuneita ole Suomessa tällä hetkellä tiedossa. Toki suojaimia voidaan hankkia myös muuhun käyttöön, ja influenssaakin alkaa pikku hiljaa olla.

THL:n sivuilla muistutaan, että Suomen sairaaloissa on hyvä valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa.

– Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele erityisiä toimia matkailijoille eikä rajoituksia matkustamiseen tai kansainväliseen kauppaan. Suomesta ei ole suoria lentoja Wuhaniin, sivuilla sanotaan.

”Ihminen tartuttaa itse itsensä”

Valmiusasiamies Riku Juhola Huoltovarmuuskeskukselta on Sanen kanssa samoilla linjoilla. Hengityssuojaimet tulevat tarpeeseen ennen kaikkea hoitohenkilökunnan työssä.

– Kyllä sanoisin, että avainasemassa on ennen kaikkea oma hygienia, se, että pestään käsiä eikä pistetä sormea suuhun, vaikka tälle onkin edellisissä pandemioissa naurettu. Ihminen loppupeleissä tartuttaa usein itse itsensä, Juhola toteaa.

Hän myös muistuttaa siitä, että suojaimia on monenlaisia: on nenäsuojaimia sekä varsinaisia hengityssuojaimia, joita on B1-, B2- sekä B3 -luokissa.

– Aasialaisilla matkailijoillahan näitä suojaimia lähinnä näkyy. He usein käyttävät niitä, jos on vähänkään jotain liikkeellä. Olen ymmärtänyt myös, että suoja laitetaan, jos itsellä on vaikka yskää tai flunssaa. Sillä halutaan siis estää muiden sairastumista, Juhola mainitsee.

Lähde: THL