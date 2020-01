Kommentti: Ilmastosta tuli kulttuurisodan aihe – ja siinä tuhlataan vain aikaa

Ilmastohuoli kasvaa, mutta ratkaisut viipyvät tyhjänpäiväisen jankkaamisen vuoksi, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ilmastosta on tullut myös suomalaisten suurin huoli. IS:n tilaamassa tutkimuksessa 30 prosenttia vastaajista nosti sen ykköseksi.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Sen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen arvelee suureksi muutoksen aiheuttajaksi IPPC:n toissa vuonna julkaisemaa raporttia. IPPC on hallitusten välinen ilmastopaneeli ja raportissa esitettiin, että ilmaston lämpeneminen pitäisi pysäyttää 1,5 asteeseen esiteollisen ajan tasosta. Tämä vaatisi nopeita toimia.

Rahkosen mukaan asenteissa on tapahtunut käänne, jota voi verrata reilun kymmenen vuoden takaiseen aikaan. Vuosina 2007–2008 finanssikriisi, älypuhelimen tulo ja sosiaalisen median voimistuminen aloittivat monia ennalta-arvaamattomia muutoksia.

Ei vain eliitti

On helppo sanoa olevansa huolestunut ilmastonmuutoksesta. Toinen asia on tehdä uhrauksia sen pysäyttämiseksi. Kyse on suurten massojen kulutusmahdollisuuksista. Muutama vuosikymmen sitten lentokentät olivat viihtyisiä odotustiloja. Nyt ne ovat karja-aitauksia, joissa halukasta matkustajamassaa ajetaan halpalennoille.

Ja massat ovat ongelma. Todellisten raharikkaiden eliitti on niin pieni, että sen tekemiset eivät ilmastoa hetkauta. Toki jos kansa joutuu tinkimään, rahaeliitinkin kannattaisi niin tehdä ihan turvallisuutensa vuoksi.

Tavallisten ihmisten mahdollisuuksiin puuttuminen on hankalaa, koska osa on oikeasti ahtaalla. Esimakua saatiin Ranskassa, jossa keltaliivimellakat jatkuivat kuukausia. Ne alkoivat, kun polttoaineverotuksen muutosta perusteltiin ympäristösyillä. Suurten vahinkojen jälkeen mielenosoitukset kuihtuivat kyllästymiseen, mutta tekivät Ranskan hallituksen säikyksi.

Suomessakin tieto on lisännyt tuskaa ja tuskasta halutaan eroon kieltäytymällä uskomasta sitä. Tällä on jo ollut poliittista vaikutusta. Kriittinen keskustelu kaikesta tieteestä, myös ilmastotieteestä on tarpeen. Mutta nyt ilmastonmuutosta vastustetaan pseudotieteen argumentein tai puhtaasti mutu-pohjalla.

Nyt ilmastonmuutoksesta on tullut yksi käynnissä olevan kulttuurisodan taistelukentistä, joihin sen ei pitäisi kuulua. On onni, että tämä sota on pääosin retorista, mutta lopputuloksena on vain jonninjoutavaa jauhantaa. Se hidastaa välttämättömien kipeiden päätösten tekemistä.

Hyvä vai huono kulutus?

Asiantuntijoillekin nämä ovat vaikeita juttuja. IS haastatteli Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharjua, jonka mielestä ”ilmastonmuutos ei ole niin suuri ongelma kuin väitetään, ja ratkaisu on käsillä”. Kangasharjua kuitenkin huolettaa, että ihmiset voivat vähentää kulutustaan, mikä hidastaa talouskasvua ja estää ratkaisuun pääsyä. Hän haluaisi kuluttajien suosivan ilmastokriisin ratkaisussa eturivissä kulkevia yrityksiä. Kangasharju uskoo teknologisen kehityksen pelastavan ihmiskunnan, kuten se on hänen mukaansa tähänkin asti tehnyt.

Samassa jutussa ympäristökeskuksen tutkija Hannu Savolainen kuitenkin huomauttaa, että juuri kulutuksen kasvu on Suomessa syönyt hyödyn, jonka uusi tekniikka ja vähähiilisyys ovat tuoneet. Kotitalouksien ilmastojälki on suurempi kuin 20 vuotta sitten kaikesta tekniikan kehityksestä huolimatta.

Olisi virhe ajatella, että talouden ja tekniikan kehityksellä ei olisi merkitystä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Mutta olisi myös virhe kuvitella, että talous hoitaa asian itsestään poliitikkojen pikku avustuksella. Ei ole tiedossa ihmehärpättämiä, jotka tuosta vain korjaisivat ilmastonmuutoksen kenenkään oikeastaan huomaamatta. Jos näin väitetään taloustieteen nimissä, se taantuu taikauskoksi.