Suomalainen lintu päätyi otsikoihin 7 000 kilometrin päässä kotoa

Kalasääski on tuttu näky suomalaisella taivaalla.

Afrikassa pinteeseen joutunut sääksi paljastui suomalaiseksi.

Suomesta peräisin oleva lintuyksilö päätyi hiljattain uutisiin kaukana etelässä, kun kenialainen Standard-sanomalehti kertoi, että maassa on havaittu ”harvinainen muuttolintu.”

Kyseessä oli suomalaisille tuttuakin tutumpi kalasääski, joka oli Afrikkaan päästäkseen lentänyt pitkän matkan – Standardin mukaan noin 7 000 kilometriä.

Kalasääski tai sääksi on suurikokoinen petolintu, jonka pituus on 52–60 senttimetriä ja siipien kärkiväli 152–167 senttimetriä. Naaras painaa noin 1,5–2,2 kilogrammaa, koiras taasen 1,2–2 kilogrammaa.

Pelastettiin ja päästettiin vapaaksi

Lehden mukaan havainto tuli aluksi tavalliselta kansalaiselta. Hän raportoi siitä ammattilaisille, jotka vastaavat Kenian villieläinten auttamisesta.

Kalasääski oli jäänyt kiinni kalaverkkoon Viktorianjärven koillisrannalla.

– Sillä oli joitakin ruhjeita jaloissa, mutta muuten lintu oli hyvinvoiva, vaikka olikin menettänyt painoa ja kärsi nestehukasta, kenialaismediassa kuvaillaan.

Linnun kotipaikka selvisi jalassa olevasta renkaasta.

Kun sääksi saatiin pelastetuksi verkosta, se vietiin eläinlääkäriin toipumaan. Muutaman päivän levon ja ravitsemisen jälkeen lintu päästettiin vapaaksi.

Sääksiasiantuntija: ” Suomen kaikki sääkset talvehtivat Afrikassa”

Sääksiasiantuntija, ympäristöneuvos Juhani Koivu Sääksisäätiöstä kertoo kuulleensa kyseisen, Keniassa pelastetun sääksen tapauksesta pääpiirteittään lintupiirien kautta.

Koivu sanoo, että Suomessa rengastetun sääksen löytyminen Afrikasta ei ole suinkaan poikkeuksellista.

– Ei tämä ole ollenkaan poikkeuksellista, pikemminkin päinvastoin. Suomen kaikki sääkset talvehtivat Afrikassa.

Koivun mukaan suurin osa Suomen sääksistä talvehtii Guineanlahden puoleisissa valtioissa Afrikan länsipuolella. Suomalaislintu löydettiin puolestaan Keniasta, joka sijaitsee maan itäpuolella.

– Kenia ei ole kovin tavallinen paikka suomalaisille sääksille. Sielläkin talvehtii joku määrä, mutta suurin osa suomalaisista sääksistä ei talvehdi siellä, Koivu sanoo.

– Pelin henki on karkeasti jaoteltuna se, että Pohjois-Suomesta liikkeelle lähtevät sääkset talvehtivat pääsääntöisesti Afrikan itäisellä rannikolla ja Etelä- ja Länsi-Suomen sääkset menevät Gineanlahden puolelle ja talvehtivat voittopuolisesti täällä läntisen Afrikan puolella, Koivu avaa.

Koivu kertoo, että sääkset lähtevät Suomesta matkaan kohti Afrikkaa syksyllä ja palaavat Suomeen keväällä. Kotimatkansa ne aloittavat Koivun mukaan tyypillisesti maaliskuun loppupuoliskolla.

Mikäli Keniassa pelastettu suomalaislintu on kalaverkkokoettelemuksensa jälkeen lentokunnossa, tulee se siis palaamaan Suomeen kevään myötä.

Koivun tietojen mukaan aiemmin tällä viikolla Keniasta löydetty lintuyksilö olisi rengastettu Suomessa vuonna 2015, ja sääksi olisi viiden vuoden ikäinen.

– Se on vielä parhaassa iässä oleva lintu. Silloin se on jo muutaman matkan tehnyt Afrikkaan, ja sillä ovat muuttomatkat hanskassa. Muuttomatkat ovat aika rasittavia linnuille, kun läpi Euroopan mennään. Siinä on monia pyssymiehiä ja kalaverkkoja vastassa. Nuorista linnuista huomattava osa kuolee muuttomatkalla.

Usein sääksien kohtaloksi koituvatkin juuri kalaverkot, josta myös suomalaislintu Keniassa löydettiin.

– Verkot eivät näy vedessä. Kun sääksi tulee saalistamaan ja ilmasta käsin iskee kalan kimppuun, niin se ei tajua, että kala on tarttunut verkkoon kiinni. Sitten sääksi tarttuu omista jaloistaan verkkoon kiinni ja sotkeutuu.