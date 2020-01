Miten koronavirus tarttuu, kuka on riskiryhmässä? 10 asiaa, jotka sinun pitää tietää koronaviruksesta

IS kokosi keskeisiä kysymyksiä uudesta koronaviruksesta

Mikä koronavirus on?

Kyseessä on koronaviruksiin kuuluva virus 2019-nCoV, jota ei ole aiemmin tavattu. Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viruksen arvioidaan levinneen Wuhanissa sijaitsevalta kalatorilta. Torilla myytiin muun muassa eläviä lintuja ja mereneläviä, mutta vielä ei tiedetä, mistä virus on lähtenyt leviämään.

Miten virus tarttuu?

Aiemmin arveltiin, että virus leviää eläimestä ihmiseen. Kiinan hallinnon asiantuntija kertoi viime viikolla, että virus leviää myös ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaminen oireettomalta ihmiseltä on tämänhetkisen tiedon mukaan epätodennäköistä.

Koronavirus leviää pisaratartuntana, kertoo Työterveyslaitos. Suurin riski tartunnalle syntyy, kun tartunnan saanut yskäisee lähiympäristöön. Tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kautta, kun sairastuneen yskökset leviävät pinnoille.

Millaisia oireita virus aiheuttaa?

Koronavirukset alkavat tavallisimmin hengitystieinfektiolla. Virus aiheuttaa keuhkokuumeen kaltaisia oireita. Sairastuneiden on ilmoitettu kärsivän yskästä, kuumeesta ja hengitysvaikeuksista.

Onko koronavirus muita vaarallisempi?

Vakavia tautitapauksia ovat aiemmin aiheuttaneet SARS ja MERS -koronavirukset. Uusi koronavirus on geneettisesti SARS-koronaviruksen kaltainen. SARS aiheutti satoja kuolemia Kiinassa 2000-luvun alussa.

Kiinan kansallisen terveyskomitean edustajan Zhong Nanshanin mukaan vaikuttaa siltä, että uusi koronavirus ei tartu yhtä voimakkaasti kuin SARS.

Miten virusta hoidetaan?

Wuhan-koronavirusta vastaan ei ole lääkehoitoa eikä rokotetta. Koronavirustartuntoja voidaan ehkäistä hyvällä käsihygienialla. Työterveyslaitoksen mukaan paras tapa pestä kädet on käyttää lämmintä vettä ja nestesaippuaa.

Olenko riskiryhmässä?

Suurimmassa vaarassa ovat huonokuntoiset ihmiset. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan sairastuneista suuri osa on keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus. Tähän mennessä tautiin on kuollut lähes 30 ihmistä.

Miten suuri vaara Suomessa on saada tartunta?

THL:n mukaan taudin laajemman leviämisen riski Suomessa on hyvin pieni.

Kannattaako välttää matkustamista?

Yleisesti matkailijoiden riski sairastua Kiinassa ja Aasiassa on THL:n mukaan pieni. Wuhanin alueella matkustamiseen voi kuitenkin liittyä riski tartuntaan.

Matkailijoiden on syytä noudattaa hyvää käsihygieniaa. Kannattaa välttää toreja, joilla myydään eläviä ja kuolleita eläimiä. Tulisi myös välttää läheistä kosketusta henkilöön, jolla on hengitystieinfektio.

Mitä teen, jos epäilen saaneeni tartunnan?

Jos epäilet, että olet ollut tekemisissä mahdollisesti virusinfektioon sairastuneen henkilön kanssa sekä saat kuumetta ja hengitystieoireita 14 vuorokauden kuluessa tapaamisesta, ota ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai terveydenhuollon päivystykseen. Sieltä saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.

Miksi virus herättää niin paljon huolta?

Viranomaiset ovat huolissaan siitä, että virus muuttuu voimakkaammaksi ja helpommin tarttuvaksi.

Uudenlaisen viruksen leviämisestä ollaan huolissaan erityisesti nyt, kun Kiina juhlii vuoden vaihtumista. Kiinalaiset matkustavat lomanviettoon kotimaassa ja ulkomailla.

Viimeisimmät tiedot

Koronaviruksen keskus on Kiinassa Wuhanin kaupungissa. Kiinassa virustartuntaan kuolleiden määrä on noussut jo 80:een.

Maan keskushallinto on vahvistanut, että virustartuntoja olisi yli 2 700, kertoo uutistoimisto AFP. Uusia tartuntoja kerrottiin olevan lähes 770. Tartuntojen määristä on osin eriäviä tietoja. Esimerkiksi Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Post -lehden laskurin mukaan tartuntojen määrä Manner-Kiinassa olisi yli 2 450.

Vielä sunnuntaina kerrottiin 56 kuolemasta ja noin 2 000 tartunnasta.

Koronaviruksen leviämisestä Hubein maakunnassa sijaitsevassa Wuhanin kaupungissa kerrottiin ensimmäistä kertaa joulukuun lopulla.

Tartunnat ovat levinneet myös Manner-Kiinan ulkopuolelle. Sairastuneita on Hongkongissa, Macaossa, Taiwanissa ja muualla Aasiassa. South China Morning Postin mukaan Euroopassa on todettu kolme tartuntaa, Pohjois-Amerikassa kuusi ja Australiassa neljä.Lähteet: THL, Työterveyslaitos, WHO